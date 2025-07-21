У делегации РФ должен быть мандат для реальных переговоров о перемирии, - Сибига

Делегация РФ на переговорах в Стамбуле должна иметь мандат для обсуждения ключевых вопросов, в частности установления перемирия и прекращения войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины на совместной с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что после двух встреч делегаций Украины и России в Стамбуле была активная динамика по обмену пленными, возвращению детей и других мер укрепления доверия.

"Поэтому из этих соображений этот процесс(переговоров, - ред.) важен и имеет право на жизнь относительно его продолжения. Президент Зеленский заявил, что мы готовы, Украина не является препятствием для мира, никогда не была и не будет. Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные, чтобы другая сторона имела мандат обсуждать самые главные вопросы - окончание войны, достижение перемирия", - сказал Сибига.

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Министр заявил, что пока Украина пока этого не видит, поэтому предлагала для обсуждения таких стратегических вопросов провести встречу Зеленского с Путиным с участием президентов США и Турции, а также европейских лидеров.

"Мы считаем, что такое развитие, безусловно, повлияло бы на дальнейшую динамику процесса достижения перемирия",- добавил министр.

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