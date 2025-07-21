У делегации РФ должен быть мандат для реальных переговоров о перемирии, - Сибига
Делегация РФ на переговорах в Стамбуле должна иметь мандат для обсуждения ключевых вопросов, в частности установления перемирия и прекращения войны.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины на совместной с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Сибига отметил, что после двух встреч делегаций Украины и России в Стамбуле была активная динамика по обмену пленными, возвращению детей и других мер укрепления доверия.
"Поэтому из этих соображений этот процесс(переговоров, - ред.) важен и имеет право на жизнь относительно его продолжения. Президент Зеленский заявил, что мы готовы, Украина не является препятствием для мира, никогда не была и не будет. Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные, чтобы другая сторона имела мандат обсуждать самые главные вопросы - окончание войны, достижение перемирия", - сказал Сибига.
Министр заявил, что пока Украина пока этого не видит, поэтому предлагала для обсуждения таких стратегических вопросов провести встречу Зеленского с Путиным с участием президентов США и Турции, а также европейских лидеров.
"Мы считаем, что такое развитие, безусловно, повлияло бы на дальнейшую динамику процесса достижения перемирия",- добавил министр.
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тампон дає йому 2 тижні, потім ще 2, а зараз взалі дав 50 днів, потім взагали десять місяців дасть.
Росія хоче запускати по Україні 2 тис. дронів за одну атаку - бундесвер.
https://www.youtube.com/watch?v=KtgNJqp-6BA
"Росіяни прагнуть подальшого збільшення виробничих потужностей. Вони хочуть ще більше розширити атаки безпілотників, про які ми щойно говорили. Мета - 2 тис. безпілотників, які можуть бути запущені одночасно", - наголосив Фройдінг.
На тлі цього, сказав він, потрібно шукати альтернативні методи збиття БПЛА в Україні, оскільки вважає, що недоцільно збивати російський Shahed, ціна якого коливається в межах €30-50 тис., ракетою до системи протиповітряної оборони Patriot, вартість якої перевищує €5 млн. Потрібні "контрзаходи" вартістю €2-4 тис., зазначив Фройдінг.
Та Зе повинен вже запустити не на словах Нептуни, а показати у боях. Щоб кожен день десь щось вибухало.
може їм не нагадувати про цю шмару,
а як привезуть?