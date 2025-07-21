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Новости Переговоры в Турции
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У делегации РФ должен быть мандат для реальных переговоров о перемирии, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

Делегация РФ на переговорах в Стамбуле должна иметь мандат для обсуждения ключевых вопросов, в частности установления перемирия и прекращения войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины на совместной с главой МИД Франции Жан-Ноэлем Барро пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига отметил, что после двух встреч делегаций Украины и России в Стамбуле была активная динамика по обмену пленными, возвращению детей и других мер укрепления доверия.

"Поэтому из этих соображений этот процесс(переговоров, - ред.) важен и имеет право на жизнь относительно его продолжения. Президент Зеленский заявил, что мы готовы, Украина не является препятствием для мира, никогда не была и не будет. Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные, чтобы другая сторона имела мандат обсуждать самые главные вопросы - окончание войны, достижение перемирия", - сказал Сибига.

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Министр заявил, что пока Украина пока этого не видит, поэтому предлагала для обсуждения таких стратегических вопросов провести встречу Зеленского с Путиным с участием президентов США и Турции, а также европейских лидеров.

"Мы считаем, что такое развитие, безусловно, повлияло бы на дальнейшую динамику процесса достижения перемирия",- добавил министр.

Читайте также: Зеленский о ключевых темах нового раунда переговоров с РФ: Возвращение пленных и похищенных детей и подготовка встречи на уровне лидеров

переговоры (5096) россия (96649) Сибига Андрей (571)


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Топ комментарии
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навіщо ***** перемир'я ? він вважає що перемагає.

тампон дає йому 2 тижні, потім ще 2, а зараз взалі дав 50 днів, потім взагали десять місяців дасть.
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21.07.2025 23:45 Ответить
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Піздец,які ви тупі зелені дебіли...
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21.07.2025 23:43 Ответить
навіщо ***** перемир'я ? він вважає що перемагає.

тампон дає йому 2 тижні, потім ще 2, а зараз взалі дав 50 днів, потім взагали десять місяців дасть.
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21.07.2025 23:45 Ответить
Згоден РФ не потрібно перемир'я, вони безкарно продовжуватимуть терор, тільки при такому розкладі скоро прийдеться евакуйовувати всю Україну.
Росія хоче запускати по Україні 2 тис. дронів за одну атаку - бундесвер.
https://www.youtube.com/watch?v=KtgNJqp-6BA

"Росіяни прагнуть подальшого збільшення виробничих потужностей. Вони хочуть ще більше розширити атаки безпілотників, про які ми щойно говорили. Мета - 2 тис. безпілотників, які можуть бути запущені одночасно", - наголосив Фройдінг.

На тлі цього, сказав він, потрібно шукати альтернативні методи збиття БПЛА в Україні, оскільки вважає, що недоцільно збивати російський Shahed, ціна якого коливається в межах €30-50 тис., ракетою до системи протиповітряної оборони Patriot, вартість якої перевищує €5 млн. Потрібні "контрзаходи" вартістю €2-4 тис., зазначив Фройдінг.
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22.07.2025 00:55 Ответить
рф потрібно писати с малької літери

Та Зе повинен вже запустити не на словах Нептуни, а показати у боях. Щоб кожен день десь щось вибухало.
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22.07.2025 01:04 Ответить
ці переговори - вистава рашкованів для рудого довбня
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22.07.2025 00:03 Ответить
Мати-мандат

може їм не нагадувати про цю шмару,
а як привезуть?
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22.07.2025 00:05 Ответить
Яка різниця, якщо вони продовжать вимагати капітуляції. Це й добре, бо під час перемирья українці почваряться між собою, та можна буде спокійно забрати країну за 3 дні. Хоча це ситуація з нашого боку, а в них мо ще гірша, та ***** веде війну заради війни, щоб утриматися у владі.
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22.07.2025 00:14 Ответить
Ці переговвори-- бла,бла,бла і більше а ні чого.
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22.07.2025 00:21 Ответить
 
 