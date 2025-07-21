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Новости Видео Переговоры в Турции
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Новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую встречу с россиянами в Стамбуле.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей", - рассказал Зеленский.

Читайте: Зеленский о ключевых темах нового раунда переговоров с РФ: Возвращение пленных и похищенных детей и подготовка встречи на уровне лидеров

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Топ комментарии
+15
що плануєш здати?
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21.07.2025 21:18 Ответить
+15
О Боже як же мене дратує цей квартальний ПОЦ, тупий,некомпетентний,самозакоханий,дратівливий,мстивий і брехливий.
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21.07.2025 21:20 Ответить
+12
Щоб ти здох ще маленьким!
Хрипун ти йо##ний!
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21.07.2025 21:30 Ответить
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що плануєш здати?
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21.07.2025 21:18 Ответить
зараз тільки 2 зиски можуть бути із цих переговорів: 1) обмін полоненими; 2) посил світу і Чубу зокрема, що Україна не уникає переговорів.
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21.07.2025 21:38 Ответить
Будеш торгуватись, що ще кацапам віддати?

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21.07.2025 21:18 Ответить
О Боже як же мене дратує цей квартальний ПОЦ, тупий,некомпетентний,самозакоханий,дратівливий,мстивий і брехливий.
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21.07.2025 21:20 Ответить
А для чого ти на нього дивишся, ще й за кордоном?
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21.07.2025 21:36 Ответить
А в нас вже, перемовини з терористами ведуть?
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21.07.2025 21:23 Ответить
Та вже раз шостий мабуть.

І це тільки ті, про які відомо офіційно. Неофіційно, думаю, папа_єрмака на лінії завжди.
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21.07.2025 21:29 Ответить
Странно.
Почему не в Омане?
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21.07.2025 21:26 Ответить
придурок
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21.07.2025 21:28 Ответить
Опять лишнехромосомный поц с гамадрилом? А какая разница?
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21.07.2025 21:29 Ответить
Що цікаво ,так з цих двох етнічним українцем є саме мединський ,а не агрохімія.
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21.07.2025 21:34 Ответить
Может, он и родился украинцем, но лишняя свинособачья хромосома сделала его 100%-ной свинособакой.
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21.07.2025 21:39 Ответить
він народився кацапом у сім'ї кацапського військового на території України.
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21.07.2025 21:45 Ответить
Ну це ще питання якої національності був його батько. Та й прізвище мединський швидше українське ніж кацапське .
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21.07.2025 21:50 Ответить
ГУГЛ -

Кто по национальности Владимир Мединский?

Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в семье военного в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украинской ССР, ныне город - административный центр Смелянской городской общины (укр. Смілянська міська громада) Черкасского района Черкасской области Украины. Русский.
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21.07.2025 22:03 Ответить
Так за часів ссср ,можна було легко змінити національність при обміні документів ,тим більше українця на кацапа .
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21.07.2025 22:08 Ответить
Так у вальки матвієнка теж є зайва хромосома і в кацапських генералів українського походження теж ? Щось занадто багато серед етнічних українців запроданців ,така вже ми нація ,маємо ,те що маємо.
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21.07.2025 21:54 Ответить
Так само ж зайва хромосома не зробить же з кацапа українця ?
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21.07.2025 21:58 Ответить
Лишняя хромосома может сделать только дауна.
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21.07.2025 22:07 Ответить
Так і серед українців їх достатньо.
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21.07.2025 22:09 Ответить
Это в смысле 73%?
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21.07.2025 22:18 Ответить
Молодець ,що здогадався.
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21.07.2025 22:19 Ответить
Ник мой сократи и переведи.
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21.07.2025 22:20 Ответить
Щоб ти здох ще маленьким!
Хрипун ти йо##ний!
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21.07.2025 21:30 Ответить
відкрию таємницю: в історії не зафіксовано ЖОДНОГО випадку,коли б одноплемінники Зюзі-лідора зробили б іншим народам добра хоч на шекель...тільки навпаки. І ми тут не виняток...
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21.07.2025 21:34 Ответить
Оскільки Зеленський не в змозі закінчити цю війну
не віддаючи території України кацапам ,
він повинен піти з цієї посади і негайно !!
Потрібно сформувати новий уряд національності єдності ,
А згодом і уряд спасіння , так як цій зеленій владі ,
особливо Зе і Єрмаку довіри немає

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21.07.2025 21:31 Ответить
Яка різниця зто здасть, якщо ситуацію вже завели в глухий кут.
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21.07.2025 21:59 Ответить
Ой не кажіть у голос , мене за це , вже через три години знову забанили ...
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21.07.2025 22:24 Ответить
А ти вже скасував свій указ від 30 вересня 2022 року ,яким ти сам собі заборонив вести переговори з путлєром ?
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21.07.2025 21:32 Ответить
Тобто,сьогоднішня,завтрашня і післязавтрашня ночі теж будуть з масованими обстрілами? А грізний Лідор знов розіб"є пару шибок під Москвою у відповідь??
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21.07.2025 21:33 Ответить
Так маємо ,те що маємо ,а те як крилаті ракети продовжують і далі летіти ,то зєліна так звана "павутина " було пропагандистським блефом ,а кацапи нам показали ,те що українці захотіли побачити ,а хто ще не зрозумів ,то кацапам злили "павутину "( можливо дєрьмак чи татаров ,який є куратором силовиків). ще до її початку і вони замість справжніх літаків поставили або макети або списані літаки ,а для ефекту підпалили гсм і склади зі списаними ************ ,коротше влаштували кінастудію масфільм ,ну а ми на це все купились як дурні.
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21.07.2025 21:46 Ответить
Підрєнка, портянка ти обісцяна ))) Тема зовсім не про Павутину. Отак вас піторасів руснявих і палять - бо хрюкаєте строго по методичці навіть коли не питають.
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21.07.2025 22:06 Ответить
Ну а вас диванних патріотів ,що хрюкаєте по гівномарафонівській методичці ,коли вас не питають ,бо ви як зомбі повторюєте -" перемога " ,"кордони 91 року " і т.ді т.п. І розводять як дурнів ,видаючи бажане за дійсне.
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21.07.2025 22:14 Ответить
ну Умєров же як без нього ( Єрмак тим більше зара в загоні) Арахамка буде? хто там ще здав у Турції Україну Мединськрму ще у 2022 му?..
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21.07.2025 21:33 Ответить
Надибав цікавий сайт статистики загсів усієї парашки.
Статистика смертності, народжуваності і сама цвкава стата зміни імені-прізвища.
Можна порівняти лише з 2021 роком і до сьогодні.
Так зсміна прізвища-імені була коло 2 процентів, а стала коло 15 процентів.
Думаю там і баби, чоловіки яких гниють в полях України, які знову вийшли заміж.
І там можуть бути, на мій жаль діти яких свинособаки викрали з України.
Не дякуйте.
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
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21.07.2025 21:36 Ответить
Треба ж хйла врятувати до вересня,бо як дійде до суду,то такого нарозказує)
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21.07.2025 21:37 Ответить
Якщо кацапи знову відправлять мединського - пропоную , на зустріч з ним , відправити Ляшка ... з вилами
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21.07.2025 21:45 Ответить
Тільки не беріть з собою перекладача...просто говоріть державною мовою України.
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21.07.2025 21:58 Ответить
Наскільки ,я знаю ,так це наші прекладали з кацапської на українську , і з української на кацапську ,типу мединський ,який народився в Смілі не знає української мови .
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21.07.2025 22:17 Ответить
Откуда взялась фраза «Поскреби русского - найдешь татарина»?

Сегодня это выражение обычно используют в подтверждение мысли о том, что в русских людях намешано много кровей разных народов. Его, как правило, ли­бо приписывают русским литераторам XIX века, чаще других - Пушкину и Ка­рамзину, либо называют русской пословицей.

В действительности эта расхожая фраза вообще не русского происхождения. В Россию она пришла в XIX веке из Франции, и первое время в русских источ­никах встречается именно на французском языке. Например, Достоевский в «Дневнике писателя», рассуждая о том, что Европа никогда не примет за рав­ных преклоняющихся перед нею беспочвенных российских либералов, писал:

«Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае: Grattez, дескать, lе russе еt vouz vеrrеz lе tartаrе, и так и доселе. Мы у них в пословицу вошли».

Так от, українська делегація приходить з шкребками і мовчки, без усяких пояснень, починає шкрябати русскіх, а на питання - що ви робите? відповісти - в Європу йдемо!
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21.07.2025 22:36 Ответить
Ішак поспішає з договорняком. Чує щось не ладне.
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21.07.2025 22:01 Ответить
що це за хрипате міні-хуйло? це той, що у квітні 2014 слідом за кремлівським ****** повторював рос-пропаганду про те, що українці та москалота то "адіннарод"? https://www.facebook.com/watch?v=2024942548030310 А це відоси від москалоти, яка рекламувала цього хрипатого мерзотника перед виборами 2019 р. Ось його рекламують Охлобистін та Порєчєнков https://t.me/BerezaJuice/54298 а ось його рекламує так звана "прокурор" Криму Поклонська https://www.youtube.com/watch?v=2TOaoVYse18
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21.07.2025 22:36 Ответить
 
 