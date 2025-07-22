РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13403 посетителя онлайн
Новости Переговоры в Турции
1 972 19

Прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украина и РФ должны обсудить сложные темы, - Песков

пєсков

Тема урегулирования войны в Украине настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел - это уже результат.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Однако, по его словам, поводов, чтобы рассчитывать на прорывы во время нового раунда переговоров, пока нет.

"Прежде чем говорить о возможности встреч России и Украины на высоком и высшем уровнях, придется много поработать", - добавил он.

Песков также отметил, что сроки возможного выхода на договоренности по "украинскому урегулированию" зависят от многих факторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У делегации РФ должен быть мандат для реальных переговоров о перемирии, - Сибига

Он также отметил, что Россия и Украина во время переговоров должны обсудить сложные темы, в частности проекты меморандумов по урегулированию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду.

Автор: 

Песков Дмитрий (1972) переговоры с Россией (1218)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Тогда зачем свинособаки вообще туда едут???
показать весь комментарий
22.07.2025 12:54 Ответить
+2
Туризм
показать весь комментарий
22.07.2025 12:59 Ответить
+1
Ти би йоршик валізами займався, від вас ничего не залежить. Що ху...ло напише, то і будеш виконувати
показать весь комментарий
22.07.2025 12:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тогда зачем свинособаки вообще туда едут???
показать весь комментарий
22.07.2025 12:54 Ответить
Туризм
показать весь комментарий
22.07.2025 12:59 Ответить
Цікаво, що це російскомовна бидлота так реагує на новину про свого співвіччизника? Тварюки, насамперед вивчите вже нарешті українську мову. Чи ви принципово розмовляєте лише російською?
показать весь комментарий
22.07.2025 13:17 Ответить
Так это инициатива Умерова переговоры возобновить. Для него есть смысл посетить дорогую ему Теретчину
показать весь комментарий
22.07.2025 14:38 Ответить
Мог бы сразу ехать в не менее дорогую ему парашу.
показать весь комментарий
22.07.2025 16:33 Ответить
Ти би йоршик валізами займався, від вас ничего не залежить. Що ху...ло напише, то і будеш виконувати
показать весь комментарий
22.07.2025 12:58 Ответить
Поки ***** живий ніяких проривів не буде. Він маньяк, який зациклений на Україні.
показать весь комментарий
22.07.2025 12:58 Ответить
Ху..ло точно переживёт Боневтика на посади преЗЕдента
показать весь комментарий
22.07.2025 14:40 Ответить
***** просто може недожити. Цього бажають сотні мільйонів людей по всьому світу.
показать весь комментарий
22.07.2025 16:32 Ответить
Якщо він не сподівається на капітуляцію ЕрЗе відповідно до ультиматуму ***** та підлеглих йому касапів - то тут його нічим не порадуємо.
Поки що ЕрЗе дає собі звіт в тому, що подібна зрада призведе до каштанів.
показать весь комментарий
22.07.2025 13:03 Ответить
Адмірал Ясен Куй повторює тезіс Путіна (який він прямо озвучував) що поки є наступ та ресурси, ніякого миру не буде, хай Зелька хоч потужно всреться разом з Трампом.
показать весь комментарий
22.07.2025 13:10 Ответить
З куликівської битви починатимете?
показать весь комментарий
22.07.2025 13:23 Ответить
З Рюріка чи Юріка (маю на увазі Юрія ІІ, останнього короля Русі).
показать весь комментарий
22.07.2025 13:34 Ответить
Хренові у нас дипломати, ось у чому проблема. Замість війни на росії базарять про війну в Україні.
показать весь комментарий
22.07.2025 13:31 Ответить
Письков кондом.
показать весь комментарий
22.07.2025 13:32 Ответить
"Колись і на нашій вулиці перевернеться КАМАЗ з цукерками" і ви суки будете молити бодай хоч про які небудь поступки, але так не буде.
показать весь комментарий
22.07.2025 14:38 Ответить
Одна з цих тем - наскільки великими будуть пляшки, які встромлять у всі кремлівські дупи.
показать весь комментарий
22.07.2025 14:51 Ответить
від'******* від нас без всіляких сложних тем, підари!
показать весь комментарий
22.07.2025 15:09 Ответить
 
 