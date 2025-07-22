Прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украина и РФ должны обсудить сложные темы, - Песков

Тема урегулирования войны в Украине настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел - это уже результат.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Однако, по его словам, поводов, чтобы рассчитывать на прорывы во время нового раунда переговоров, пока нет.

"Прежде чем говорить о возможности встреч России и Украины на высоком и высшем уровнях, придется много поработать", - добавил он.

Песков также отметил, что сроки возможного выхода на договоренности по "украинскому урегулированию" зависят от многих факторов.

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Он также отметил, что Россия и Украина во время переговоров должны обсудить сложные темы, в частности проекты меморандумов по урегулированию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду.