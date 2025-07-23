Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на сегодняшний вечер, - администрация Эрдогана

Украинская и российская делегации должны встретиться сегодня, 23 июля, в Стамбуле, во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

Об этом сообщили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган", - отмечается в сообщении.

Также было отмечено, что в программе встречи возможны изменения.

Также читайте: Прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украина и РФ должны обсудить сложные темы, - Песков

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду.