Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на сегодняшний вечер, - администрация Эрдогана
Украинская и российская делегации должны встретиться сегодня, 23 июля, в Стамбуле, во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.
Об этом сообщили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган", - отмечается в сообщении.
Также было отмечено, что в программе встречи возможны изменения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду.
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типу: https://www.youtube.com/watch?v=3Gvd8RQu3xM «Батя, я стараюсь!»
Казали, попереджали що він 🤡.
Але ні мудрий нарід хоче продати, хуже не будет
прошу всіх, не ігноруйте тривоги.
хоча б перейдіть в коридор, ванну, туалет....