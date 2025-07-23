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Новости Переговоры в Турции
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Переговоры украинской и российской делегаций запланированы на сегодняшний вечер, - администрация Эрдогана

переговоры в Стамбуле

Украинская и российская делегации должны встретиться сегодня, 23 июля, в Стамбуле, во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

Об этом сообщили в директорате по коммуникациям администрации президента Турции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган", - отмечается в сообщении.

Также было отмечено, что в программе встречи возможны изменения.

Также читайте: Прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украина и РФ должны обсудить сложные темы, - Песков

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду.

Автор: 

переговоры (5099) Стамбул (271) Турция (3512)


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Топ комментарии
+5
то чи не для цього було все те шапіто з НАБУ САП?...
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23.07.2025 09:23 Ответить
+4
Делегація Роісі хоче привітати делегацію України з розвертанням у бік тайожного союзу.
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23.07.2025 09:23 Ответить
+3
Команда КВН Зє-шобла виконала «домашнє завдання» по знищенню НАБУ і САП, і тепер представить свій номер своїм рашистським паханам.
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23.07.2025 09:25 Ответить
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що ЗЕрмак не встає всіх нас здати на фарш? спішать?
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23.07.2025 09:22 Ответить
Огласіть весь список!
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23.07.2025 09:22 Ответить
то чи не для цього було все те шапіто з НАБУ САП?...
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23.07.2025 09:23 Ответить
Делегація Роісі хоче привітати делегацію України з розвертанням у бік тайожного союзу.
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23.07.2025 09:23 Ответить
і, як своєчасно зе!гніда підігнав подаруночек плєшивій крємляді.
типу: https://www.youtube.com/watch?v=3Gvd8RQu3xM «Батя, я стараюсь!»
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23.07.2025 09:32 Ответить
Команда КВН Зє-шобла виконала «домашнє завдання» по знищенню НАБУ і САП, і тепер представить свій номер своїм рашистським паханам.
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23.07.2025 09:25 Ответить
А хто обрав блазня та клоуна🤡 до влади?
Казали, попереджали що він 🤡.
Але ні мудрий нарід хоче продати, хуже не будет
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23.07.2025 09:31 Ответить
А хто довів народ, що він вибрав клоуна, бо більше нікому не вірить.
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23.07.2025 09:37 Ответить
👎👎👎
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23.07.2025 09:27 Ответить
тобто, сьогодні, в черговий раз, нас будуть масово бомбити.
прошу всіх, не ігноруйте тривоги.
хоча б перейдіть в коридор, ванну, туалет....
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23.07.2025 09:34 Ответить
Головне заберіть у москалів наркоту, та бояришнік, хоча толку не буде, вони будуть говорити тільки те що їм написали у фсб.
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23.07.2025 09:35 Ответить
 
 