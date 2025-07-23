Українська делегація скоординувала позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі, - Умєров

Напередодні подальших перемовин у Стамбулі українська делегація скоординувала позиції з турецькими партнерами.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив секретар РНБО та голова української делегації для перемовин з російською стороною Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров розповів, що разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком вони провели важливу зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Передали слова подяки та вітання від Президента Володимира Зеленського. Вдячні Туреччині та особисто Президенту Ердогану за сприяння в організації майданчика для переговорного процесу і активну роль Туреччини у досягненні справедливого та сталого миру для України. Туреччина продовжує відігравати вагому роль у міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення війни. Скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі", - заявив секретар РНБО.

Окрім цього, Умєров розповів про зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та старшим радником президента Турецької Республіки Акіфом Чагатаєм Киличем.

"Також говорили про безпекову ситуацію та нашу співпрацю в оборонній сфері", - розповів секретар РНБО.

Читайте також: Узгодження проєктів меморандумів є підготовкою до зустрічі Зеленського та Путіна, - Пєсков

Він додав, що Україна цінує послідовну політичну і безпекову підтримку з боку Туреччини, яка триває з 2014 року — з моменту тимчасової окупації Криму.

"Турецька Республіка незмінно виступає за суверенітет і територіальну цілісність України та послідовно заявляє про це на всіх міжнародних майданчиках", - заявив Умєров.

Раніше повідомлялося, що українська делегація 23 липня вже прибула до Туреччини, де відбудуться переговори з представниками Росії у Стамбулі. Основне завдання на перемовинах –– організація прямої зустрічі президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна.

Читайте також: Делегація України прибула до Туреччини на переговори з Росією, - ЗМІ