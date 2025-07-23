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Новини Переговори у Туреччині
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Українська делегація скоординувала позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі, - Умєров

зустріч делегації УКраїни з Ердоганом

Напередодні подальших перемовин у Стамбулі українська делегація скоординувала позиції з турецькими партнерами.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив секретар РНБО та голова української делегації для перемовин з російською стороною Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

Умєров розповів, що разом із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком вони провели важливу зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Передали слова подяки та вітання від Президента Володимира Зеленського. Вдячні Туреччині та особисто Президенту Ердогану за сприяння в організації майданчика для переговорного процесу і активну роль Туреччини у досягненні справедливого та сталого миру для України. Туреччина продовжує відігравати вагому роль у міжнародних зусиллях, спрямованих на припинення війни. Скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі", - заявив секретар РНБО.

Окрім цього, Умєров розповів про зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та старшим радником президента Турецької Республіки Акіфом Чагатаєм Киличем.

"Також говорили про безпекову ситуацію та нашу співпрацю в оборонній сфері", - розповів секретар РНБО.

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Він додав, що Україна цінує послідовну політичну і безпекову підтримку з боку Туреччини, яка триває з 2014 року — з моменту тимчасової окупації Криму. 

"Турецька Республіка незмінно виступає за суверенітет і територіальну цілісність України та послідовно заявляє про це на всіх міжнародних майданчиках", - заявив Умєров.

Раніше повідомлялося, що українська делегація 23 липня вже прибула до Туреччини, де відбудуться переговори з представниками Росії у Стамбулі. Основне завдання на перемовинах –– організація прямої зустрічі президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна.

Читайте також: Делегація України прибула до Туреччини на переговори з Росією, - ЗМІ

Автор: 

перемовини (3036) Туреччина (3644) Ердоган Реджеп Таїп (964) Умєров Рустем (709)


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Чебурека втоптав чи ні?
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23.07.2025 17:20 Відповісти
На фото сидить два уйо..ки і Ердоган.
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23.07.2025 17:21 Відповісти
умєрову б, не відсвічувати з пів року, як резніков, поки все утихне.
а, ніт, лізе і лізе.
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23.07.2025 17:26 Відповісти
За президенства зеленского я завжди впевнений у завтрашньому дні. Завтрашнє дно обов"язково буде глибшим за сьогоднішнє дно. Немає такого дна, якого не досяг би зеленскій та зекоманда із зезадротами.
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23.07.2025 17:27 Відповісти
Добре спрацювали- вовка прямо у ліжку вночі підписав закон добового перевороту кремля у Києві . До перемовин готові - 50 днів відпущені Трампом ще ого-го як діють а ВР на усі дні у відпустці. А Джонсон теж з ПАЛАТОЮ втік у відпустку заявивши - США виходять з перемовин по війні за виключенням заключення ЖОРСТКОГО МИРУ
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23.07.2025 17:28 Відповісти
З кацапами теж скоординували, яке шоу для публіки зіграти?
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23.07.2025 17:38 Відповісти
Турция участник переговоров?
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23.07.2025 17:56 Відповісти
 
 