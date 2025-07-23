Делегація України прибула до Туреччини на переговори з Росією, - ЗМІ
Українська делегація 23 липня вже прибула до Туреччини, де відбудуться переговори з представниками Росії у Стамбулі. Основне завдання на перемовинах –– організація прямої зустрічі президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Суспільне" та УП.
Спочатку представники України зустрінуться в Анкарі з турецькими колегами. Потім — у Стамбулі українська делегація проведе перемовини з росіянами. Основною темою буде підготовка зустрічі на рівні лідерів.
Новий раунд перемовин між Україною та РФ має розпочатись у середу, 23 липня, о 19:00 у Стамбулі.
Раніше російське державне агентство ТАСС теж заявило, що російська делегація відправилась до Туреччини на переговори. Делегацію очолює помічник керівника РФ Путіна Володимир Мединський.
У директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини заявили, що переговори української та російської делегацій в Стамбулі відбудуться у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч.
Раніше Пєсков заявляв, що проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми.
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Як все узгоджено, наче по нотам
Указ від 30.09.22 р.
https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249
1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.
"музикант" ложить свій смичок на свій же указ ?
Хлопнуть по чебуреку і назад.
знов буде дурня про печенегів, рюріків. Ще будуть гуманітарні речі, які вирішуються і без "переговорів" .
а щодо зустрічі презів - це щоб додати статусу "переговорам" (зустрічі презів звісно ніколи не буде), справжня ціль - переливати з пустого в порожнє і тримати трампа в гарному настрої .