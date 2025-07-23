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Новини Переговори у Туреччині Зустріч Зеленського та Путіна
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Делегація України прибула до Туреччини на переговори з Росією, - ЗМІ

Переговори України та РФ 23 липня: відомі перші деталі

Українська делегація 23 липня вже прибула до Туреччини, де відбудуться переговори з представниками Росії у Стамбулі. Основне завдання на перемовинах –– організація прямої зустрічі президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Суспільне" та УП.

Спочатку представники України зустрінуться в Анкарі з турецькими колегами. Потім — у Стамбулі українська делегація проведе перемовини з росіянами. Основною темою буде підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Новий раунд перемовин між Україною та РФ має розпочатись у середу, 23 липня, о 19:00 у Стамбулі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Узгодження проєктів меморандумів є підготовкою до зустрічі Зеленського та Путіна, - Пєсков

Раніше російське державне агентство ТАСС теж заявило, що російська делегація відправилась до Туреччини на переговори. Делегацію очолює помічник керівника РФ Путіна Володимир Мединський.

У директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини заявили, що переговори української та російської делегацій в Стамбулі відбудуться у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч.

Раніше Пєсков заявляв, що проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми.

Також читайте: Трамп готовий долучитися до переговорів між Україною та РФ у Туреччині, якщо там буде Путін, - Ердоган

Автор: 

Стамбул (237) Туреччина (3644) переговори з Росією (1336)


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Топ коментарі
+4
Там Оман-Фінал, тут ліквідація НАБУ...
Як все узгоджено, наче по нотам
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23.07.2025 14:28 Відповісти
+4
Помилка в новині - "Делегація Єрмака/ОПи/Зеленського прибула на......", від України там практично нічого і нікого немає.
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23.07.2025 14:30 Відповісти
+4
А він і не їхав нікуди. Там і сидів. Ось - дочекався. Зараз буде друга лекція про печенігів, половців, долгоруких, третій рим і т.д.
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23.07.2025 14:34 Відповісти
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Там Оман-Фінал, тут ліквідація НАБУ...
Як все узгоджено, наче по нотам
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23.07.2025 14:28 Відповісти
та если бы,война еще на долго
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23.07.2025 14:30 Відповісти
Сьогодні :"Основне завдання на перемовинах -- організація прямої зустрічі президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна "-

Указ від 30.09.22 р.

https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249

1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

"музикант" ложить свій смичок на свій же указ ?
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23.07.2025 14:46 Відповісти
Помилка в новині - "Делегація Єрмака/ОПи/Зеленського прибула на......", від України там практично нічого і нікого немає.
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23.07.2025 14:30 Відповісти
А той дурник - петрушка що з шведами 20 років воював, з кацапії приїхав?
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23.07.2025 14:31 Відповісти
А він і не їхав нікуди. Там і сидів. Ось - дочекався. Зараз буде друга лекція про печенігів, половців, долгоруких, третій рим і т.д.
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23.07.2025 14:34 Відповісти
Аби хоч про обмін полоненими домовились. Решта - вода у ступі. Ні про що...
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23.07.2025 14:35 Відповісти
100 %
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23.07.2025 14:39 Відповісти
Тут подвійний профіт - найголовніше, наші до дому повернуться. А по-друге - від утриманців позбавимось..бо ніфігово на кацапів витрачаємо..
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23.07.2025 14:49 Відповісти
Позиції сторін недотичні. Узгоджувати компроміси - марна справа. Усе лицедійство - для Трампа. Наші тільки даремно авіаційний гас витратили. Обмін полоненими легко узгоджується у телефонному режимі або делегаціями від спецслужб.
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23.07.2025 14:40 Відповісти
Домовляться домовлятися.
Хлопнуть по чебуреку і назад.
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23.07.2025 14:47 Відповісти
а рыжий возрадуется
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23.07.2025 14:57 Відповісти
Для повного "щастя" ще не хватало б, щоб вони так підписали відмову від теріторій.
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23.07.2025 14:48 Відповісти
шоу для трампа продовжується. Не їхати Україні - не можна, бо трамп звинувачуватиме у небажанні миру.

знов буде дурня про печенегів, рюріків. Ще будуть гуманітарні речі, які вирішуються і без "переговорів" .

а щодо зустрічі презів - це щоб додати статусу "переговорам" (зустрічі презів звісно ніколи не буде), справжня ціль - переливати з пустого в порожнє і тримати трампа в гарному настрої .
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23.07.2025 14:48 Відповісти
Результат ми знаємо наперед.
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23.07.2025 14:50 Відповісти
Водевиль для рыжего типа хотели
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23.07.2025 14:56 Відповісти
 
 