Делегація України прибула до Туреччини на переговори з Росією, - ЗМІ

Українська делегація 23 липня вже прибула до Туреччини, де відбудуться переговори з представниками Росії у Стамбулі. Основне завдання на перемовинах –– організація прямої зустрічі президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть "Суспільне" та УП.

Спочатку представники України зустрінуться в Анкарі з турецькими колегами. Потім — у Стамбулі українська делегація проведе перемовини з росіянами. Основною темою буде підготовка зустрічі на рівні лідерів.

Новий раунд перемовин між Україною та РФ має розпочатись у середу, 23 липня, о 19:00 у Стамбулі.

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Раніше російське державне агентство ТАСС теж заявило, що російська делегація відправилась до Туреччини на переговори. Делегацію очолює помічник керівника РФ Путіна Володимир Мединський.

У директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини заявили, що переговори української та російської делегацій в Стамбулі відбудуться у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч.

Раніше Пєсков заявляв, що проривів на черговому раунді переговорів не буде. Україна та РФ мають обговорити складні теми.

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