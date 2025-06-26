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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Трамп готовий долучитися до переговорів між Україною та РФ у Туреччині, якщо там буде Путін, - Ердоган

Трамп готовий зустрітися із Путіним та Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів Дональду Трампу про плани Анкари зібрати лідерів України та РФ у Туреччині для мирних переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk. 

"Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, я приїду до Стамбула чи Анкари", - сказав Трамп.

"Ми проведемо необхідні зустрічі та, сподіваємося, зустрінемося якомога швидше", - додав Ердоган.

Також читайте: Трамп змінює ставлення щодо Зеленського та Путіна, - Financial Times

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218) Туреччина (3636) Ердоган Реджеп Таїп (961) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+13
мертвонароджена ідея
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26.06.2025 13:32 Відповісти
+11
Фсьо. Він не приїде.
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26.06.2025 13:28 Відповісти
+7
Трамп давно не виделся со своим возлюбленным ?
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26.06.2025 13:30 Відповісти
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Фсьо. Він не приїде.
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26.06.2025 13:28 Відповісти
Рижий же сказав закінчить війну за 24 години , що і кому не ясно ?
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26.06.2025 13:36 Відповісти
В якому році?
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26.06.2025 15:11 Відповісти
Трамп Пуйлу:
-Я прийшов, тебе нема
Підманула, підвела.
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26.06.2025 22:22 Відповісти
Трамп давно не виделся со своим возлюбленным ?
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26.06.2025 13:30 Відповісти
Трумп же ж у нас зацний пись-мейкер та герцог миру, тобто peace duke.
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26.06.2025 13:31 Відповісти
щас разовьют тему про дупы и прутни
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26.06.2025 13:32 Відповісти
А вас, що саме хвилює, дупи чи прутін??
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26.06.2025 13:43 Відповісти
мертвонароджена ідея
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26.06.2025 13:32 Відповісти
пуйло невиїзний
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26.06.2025 13:33 Відповісти
Трамп, має надію, що прутін-******, привезе йому чергову мазню, від маляра з московії??
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26.06.2025 13:42 Відповісти
Може, від скульптора з якутії?
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26.06.2025 15:46 Відповісти
А путлєр в курсі?? Отож запроси його ще в гольф пограти в Ірані....
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26.06.2025 13:55 Відповісти
у моли очко репит приехать. вдруг треснут,бздун ***** .
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26.06.2025 13:59 Відповісти
Дохла білка на черепі перманентно мастурбує на ботоксного опариша.
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26.06.2025 14:29 Відповісти
"...моя попытка номєр пять." ))
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26.06.2025 15:06 Відповісти
Прилетів Путін до Туреччини, на зустріч з Трампом... І тут ЦРУ-шники його "Хап!" - і в "кутузку"...
Трамп, пишно надуваючи щоки, пафосно заявляє у "Твіттер":
- Ми піймали міжнародного злочинця і ліквідували головну причину воєнного конфлікту в Україні!!!
З Кремля відповідають:
- Ничего страшного... Мы это предвидели... У нас ещё ПЯТЬ "ПУТИНЫХ" В ЗАПАСЕ...
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26.06.2025 15:08 Відповісти
"Приведіть мені німця, я його вб'ю..."
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26.06.2025 16:21 Відповісти
Да, если его хозяин биби нитаньяго разрешит. Без него он рот не открыввет.
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26.06.2025 16:28 Відповісти
Трампон, прикинь, приехал ты на эти "переговоры", и к тебе выходят сразу 10 }{уйлов, и каждый со своим чемоданом говна. Или ты мочу предпочитаешь, как в молодости? Тогда с мочой.
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26.06.2025 16:38 Відповісти
путин там буде, як що там буде трамп!
трамп там буде, як що там буде путин!

Вже проходили воркування цих голубків в травні 2025!
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26.06.2025 17:08 Відповісти
Хутiн навидь в маскцву боiтся приiзжати, Анкара, бдь! 😀
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26.06.2025 17:37 Відповісти
Світ зійшов з розуму.
Пашинян запропонував https://patrioty.org.ua/politic/ale-vin-tel-maie-vidpovisty-na-moie-pytannia-pashynian-zaproponuvav-pokazaty-svii-penis-hlavi-virmenskoi-tserkvy-559259.html показати свій пеніс главі Вірменської церкви...
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26.06.2025 18:57 Відповісти
Буде 2 проти 1
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26.06.2025 21:13 Відповісти
Невиправний дурачок. Я про ердогана) про трампа-краснова і так все ясно
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27.06.2025 01:19 Відповісти
Гортаємо сторінку далі...
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27.06.2025 07:13 Відповісти
 
 