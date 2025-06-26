Трамп готовий долучитися до переговорів між Україною та РФ у Туреччині, якщо там буде Путін, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів Дональду Трампу про плани Анкари зібрати лідерів України та РФ у Туреччині для мирних переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.
"Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, я приїду до Стамбула чи Анкари", - сказав Трамп.
"Ми проведемо необхідні зустрічі та, сподіваємося, зустрінемося якомога швидше", - додав Ердоган.
Топ коментарі
+13 Хитрый_план
показати весь коментар26.06.2025 13:32 Відповісти Посилання
+11 Komunalnyk
показати весь коментар26.06.2025 13:28 Відповісти Посилання
+7 Псамметих II
показати весь коментар26.06.2025 13:30 Відповісти Посилання
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-Я прийшов, тебе нема
Підманула, підвела.
Трамп, пишно надуваючи щоки, пафосно заявляє у "Твіттер":
- Ми піймали міжнародного злочинця і ліквідували головну причину воєнного конфлікту в Україні!!!
З Кремля відповідають:
- Ничего страшного... Мы это предвидели... У нас ещё ПЯТЬ "ПУТИНЫХ" В ЗАПАСЕ...
трамп там буде, як що там буде путин!
Вже проходили воркування цих голубків в травні 2025!
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