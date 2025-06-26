Трамп готовий долучитися до переговорів між Україною та РФ у Туреччині, якщо там буде Путін, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів Дональду Трампу про плани Анкари зібрати лідерів України та РФ у Туреччині для мирних переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN Turk.

"Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, я приїду до Стамбула чи Анкари", - сказав Трамп.

"Ми проведемо необхідні зустрічі та, сподіваємося, зустрінемося якомога швидше", - додав Ердоган.

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