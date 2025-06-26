РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7793 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
4 748 29

Трамп готов присоединиться к переговорам между Украиной и РФ в Турции, если там будет Путин, - Эрдоган

Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал Дональду Трампу о планах Анкары собрать лидеров Украины и РФ в Турции для мирных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.

"Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я приеду в Стамбул или Анкару", - сказал Трамп.

"Мы проведем необходимые встречи и, надеемся, встретимся как можно скорее", - добавил Эрдоган.

Также читайте: Трамп меняет отношение к Зеленскому и Путину, - Financial Times

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) путин владимир (31647) Турция (3508) Эрдоган Реджеп Тайип (927) Трамп Дональд (5849)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
мертвонароджена ідея
показать весь комментарий
26.06.2025 13:32 Ответить
+11
Фсьо. Він не приїде.
показать весь комментарий
26.06.2025 13:28 Ответить
+7
Трамп давно не виделся со своим возлюбленным ?
показать весь комментарий
26.06.2025 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фсьо. Він не приїде.
показать весь комментарий
26.06.2025 13:28 Ответить
Рижий же сказав закінчить війну за 24 години , що і кому не ясно ?
показать весь комментарий
26.06.2025 13:36 Ответить
В якому році?
показать весь комментарий
26.06.2025 15:11 Ответить
Трамп Пуйлу:
-Я прийшов, тебе нема
Підманула, підвела.
показать весь комментарий
26.06.2025 22:22 Ответить
Трамп давно не виделся со своим возлюбленным ?
показать весь комментарий
26.06.2025 13:30 Ответить
Трумп же ж у нас зацний пись-мейкер та герцог миру, тобто peace duke.
показать весь комментарий
26.06.2025 13:31 Ответить
щас разовьют тему про дупы и прутни
показать весь комментарий
26.06.2025 13:32 Ответить
А вас, що саме хвилює, дупи чи прутін??
показать весь комментарий
26.06.2025 13:43 Ответить
мертвонароджена ідея
показать весь комментарий
26.06.2025 13:32 Ответить
пуйло невиїзний
показать весь комментарий
26.06.2025 13:33 Ответить
Трамп, має надію, що прутін-******, привезе йому чергову мазню, від маляра з московії??
показать весь комментарий
26.06.2025 13:42 Ответить
Може, від скульптора з якутії?
показать весь комментарий
26.06.2025 15:46 Ответить
А путлєр в курсі?? Отож запроси його ще в гольф пограти в Ірані....
показать весь комментарий
26.06.2025 13:55 Ответить
у моли очко репит приехать. вдруг треснут,бздун ***** .
показать весь комментарий
26.06.2025 13:59 Ответить
Дохла білка на черепі перманентно мастурбує на ботоксного опариша.
показать весь комментарий
26.06.2025 14:29 Ответить
"...моя попытка номєр пять." ))
показать весь комментарий
26.06.2025 15:06 Ответить
Прилетів Путін до Туреччини, на зустріч з Трампом... І тут ЦРУ-шники його "Хап!" - і в "кутузку"...
Трамп, пишно надуваючи щоки, пафосно заявляє у "Твіттер":
- Ми піймали міжнародного злочинця і ліквідували головну причину воєнного конфлікту в Україні!!!
З Кремля відповідають:
- Ничего страшного... Мы это предвидели... У нас ещё ПЯТЬ "ПУТИНЫХ" В ЗАПАСЕ...
показать весь комментарий
26.06.2025 15:08 Ответить
"Приведіть мені німця, я його вб'ю..."
показать весь комментарий
26.06.2025 16:21 Ответить
Да, если его хозяин биби нитаньяго разрешит. Без него он рот не открыввет.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:28 Ответить
Трампон, прикинь, приехал ты на эти "переговоры", и к тебе выходят сразу 10 }{уйлов, и каждый со своим чемоданом говна. Или ты мочу предпочитаешь, как в молодости? Тогда с мочой.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:38 Ответить
путин там буде, як що там буде трамп!
трамп там буде, як що там буде путин!

Вже проходили воркування цих голубків в травні 2025!
показать весь комментарий
26.06.2025 17:08 Ответить
Хутiн навидь в маскцву боiтся приiзжати, Анкара, бдь! 😀
показать весь комментарий
26.06.2025 17:37 Ответить
Світ зійшов з розуму.
Пашинян запропонував https://patrioty.org.ua/politic/ale-vin-tel-maie-vidpovisty-na-moie-pytannia-pashynian-zaproponuvav-pokazaty-svii-penis-hlavi-virmenskoi-tserkvy-559259.html показати свій пеніс главі Вірменської церкви...
показать весь комментарий
26.06.2025 18:57 Ответить
Буде 2 проти 1
показать весь комментарий
26.06.2025 21:13 Ответить
Невиправний дурачок. Я про ердогана) про трампа-краснова і так все ясно
показать весь комментарий
27.06.2025 01:19 Ответить
Гортаємо сторінку далі...
показать весь комментарий
27.06.2025 07:13 Ответить
 
 