Трамп готов присоединиться к переговорам между Украиной и РФ в Турции, если там будет Путин, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал Дональду Трампу о планах Анкары собрать лидеров Украины и РФ в Турции для мирных переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.
"Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я приеду в Стамбул или Анкару", - сказал Трамп.
"Мы проведем необходимые встречи и, надеемся, встретимся как можно скорее", - добавил Эрдоган.
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+13 Хитрый_план
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-Я прийшов, тебе нема
Підманула, підвела.
Трамп, пишно надуваючи щоки, пафосно заявляє у "Твіттер":
- Ми піймали міжнародного злочинця і ліквідували головну причину воєнного конфлікту в Україні!!!
З Кремля відповідають:
- Ничего страшного... Мы это предвидели... У нас ещё ПЯТЬ "ПУТИНЫХ" В ЗАПАСЕ...
трамп там буде, як що там буде путин!
Вже проходили воркування цих голубків в травні 2025!
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