Трамп готов присоединиться к переговорам между Украиной и РФ в Турции, если там будет Путин, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал Дональду Трампу о планах Анкары собрать лидеров Украины и РФ в Турции для мирных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN Turk.

"Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, я приеду в Стамбул или Анкару", - сказал Трамп.

"Мы проведем необходимые встречи и, надеемся, встретимся как можно скорее", - добавил Эрдоган.

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