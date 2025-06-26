Трамп меняет отношение к Зеленскому и Путину, - Financial Times

Президент США Дональд Трамп проявил симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его "очень приятным" после их встречи на полях саммита НАТО, и в то же время занял более жесткую позицию к стране-агрессору России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

"Владимир Путин действительно должен прекратить эту войну", - заявил Трамп, подчеркнув, что ее жертвами становится большое количество людей.

В FT также обратили внимание на тезис американского лидера о том, что, когда Путин предложил ему посредничество в ирано-израильском конфликте, он ответил: "Нет, вы можете помочь мне с Россией".

Трамп колебался в своем отношении к президенту Украины и российскому диктатору, пишет FT. И кульминацией этого стала публичная перепалка с Зеленским в Овальном кабинете в феврале, после которой Вашингтон на время приостановил военную и разведывательную помощь Украине.

В то же время казалось, что Трамп с самого начала демонстрировал больше понимания к Путину. Между ними состоялись несколько телефонных разговоров, США и РФ вели прямые мирные переговоры. Однако в последние недели президент США все больше разочаровывался в российском диктаторе из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня в войне против Украины.

На полях саммита Трамп также заявил, что война в Украине "выходит из-под контроля", сообщили изданию два человека, присутствующих в этот момент в зале.

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"Я думаю, что то, что я вынес из встречи, не могло быть лучше, на самом деле. Но я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил о своем намерении поговорить с российским диктатором.

"Я думаю, что сейчас самое время положить этому конец. Я собираюсь поговорить с Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить", - сказал президент США.

Трамп также заявил, что война в Украине показала потребность в срочном восстановлении оборонно-промышленной базы, и что ни США, ни их союзники не могут "позволить себе зависеть от иностранных противников в вопросах поставок важнейших полезных ископаемых".

В FT также указали, что встреча Зеленского и Трампа состоялась на фоне того, что Россия ускоряет свое летнее наступление и увеличивает производство ракет и беспилотников.

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Зеленский обратился к американскому лидеру с призывом продать Украине больше оружия, в частности системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики для защиты украинского неба. Трамп заявил, что возможность поставки Украине большего количества ракет Patriot рассматривается, хотя Америке и Израилю они также нужны.

Напомним, 25 июня состоялась встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО, она длилась примерно 50 минут.