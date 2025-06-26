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Новости Встреча Зеленского с Трампом
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Трамп меняет отношение к Зеленскому и Путину, - Financial Times

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

Президент США Дональд Трамп проявил симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его "очень приятным" после их встречи на полях саммита НАТО, и в то же время занял более жесткую позицию к стране-агрессору России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

"Владимир Путин действительно должен прекратить эту войну", - заявил Трамп, подчеркнув, что ее жертвами становится большое количество людей.

В FT также обратили внимание на тезис американского лидера о том, что, когда Путин предложил ему посредничество в ирано-израильском конфликте, он ответил: "Нет, вы можете помочь мне с Россией".

Трамп колебался в своем отношении к президенту Украины и российскому диктатору, пишет FT. И кульминацией этого стала публичная перепалка с Зеленским в Овальном кабинете в феврале, после которой Вашингтон на время приостановил военную и разведывательную помощь Украине.

В то же время казалось, что Трамп с самого начала демонстрировал больше понимания к Путину. Между ними состоялись несколько телефонных разговоров, США и РФ вели прямые мирные переговоры. Однако в последние недели президент США все больше разочаровывался в российском диктаторе из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня в войне против Украины.

На полях саммита Трамп также заявил, что война в Украине "выходит из-под контроля", сообщили изданию два человека, присутствующих в этот момент в зале.

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"Я думаю, что то, что я вынес из встречи, не могло быть лучше, на самом деле. Но я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил о своем намерении поговорить с российским диктатором.

"Я думаю, что сейчас самое время положить этому конец. Я собираюсь поговорить с Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить", - сказал президент США.

Трамп также заявил, что война в Украине показала потребность в срочном восстановлении оборонно-промышленной базы, и что ни США, ни их союзники не могут "позволить себе зависеть от иностранных противников в вопросах поставок важнейших полезных ископаемых".

В FT также указали, что встреча Зеленского и Трампа состоялась на фоне того, что Россия ускоряет свое летнее наступление и увеличивает производство ракет и беспилотников.

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Зеленский обратился к американскому лидеру с призывом продать Украине больше оружия, в частности системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики для защиты украинского неба. Трамп заявил, что возможность поставки Украине большего количества ракет Patriot рассматривается, хотя Америке и Израилю они также нужны.

Напомним, 25 июня состоялась встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО, она длилась примерно 50 минут.

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) путин владимир (31647) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+21
Трохи згодом Трамп поговорить з пуйлом і знову буде казати, що в нас нема козирів...
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26.06.2025 09:02 Ответить
+18
Ця проня прокоповна просто ще не поговорила по телефону зі своїм коханцем. Зараз він їй зателефонує, розповість, як його серце шкварчить як папіроска, і пані одразу займе позицію "лягли і просють".
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26.06.2025 09:03 Ответить
+15
Нарешті нашому бовдуру пояснили, що спілкування між Президентами країн це не бикування у Криворіжських підворіттях.
І ой що це сталося він навіть костюм вдягнув!?!?!?!?!?!
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26.06.2025 09:05 Ответить
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Зраз грантожери та соросята заголосять шо тут все не так 🤣🤣🤣🤣
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26.06.2025 09:02 Ответить
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26.06.2025 09:18 Ответить
🤣🤣🤣За кого голосував??? Бачу шо за зєлєнь
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26.06.2025 09:20 Ответить
Травма голови давно ?
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26.06.2025 10:21 Ответить
та все так, шмаркля навіть піджака вдів, а не як лошара минулий раз в светрі прийшов.
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26.06.2025 09:39 Ответить
шифруецца
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26.06.2025 09:42 Ответить
Трохи згодом Трамп поговорить з пуйлом і знову буде казати, що в нас нема козирів...
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26.06.2025 09:02 Ответить
Ця проня прокоповна просто ще не поговорила по телефону зі своїм коханцем. Зараз він їй зателефонує, розповість, як його серце шкварчить як папіроска, і пані одразу займе позицію "лягли і просють".
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26.06.2025 09:03 Ответить
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26.06.2025 09:55 Ответить
Нарешті нашому бовдуру пояснили, що спілкування між Президентами країн це не бикування у Криворіжських підворіттях.
І ой що це сталося він навіть костюм вдягнув!?!?!?!?!?!
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26.06.2025 09:05 Ответить
Невже справді справа в костюмі?
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26.06.2025 09:29 Ответить
В повазі до правил дипломатії .
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26.06.2025 09:40 Ответить
ну таке, щось схлже на піджака, бо коли в светрі, то з ним не хочуть спілкуватися.
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26.06.2025 09:40 Ответить
В костюмі, у спілкуванні, зверніть увагу він останнім часом (НАРЕШТІ) перестав звинувачувати наших партнерів що вони щось не додали, чи взагалі не дали (як амери зараз)......
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26.06.2025 09:48 Ответить
Ну, Черчиль теж приїжджав у США вмовляти про допомогу і вступ у війну у френчі. Є фото, дивіться в інтернеті.
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26.06.2025 12:27 Ответить
По перше Черчиль був військовим тому він має право одягати військову форму
По друге він був мудрою обізнаною людиною і патріотом своєї країни!
і Ви його порівнюєте з ухилянтом і ху..граєм який називає Україну шльондрою?
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26.06.2025 14:04 Ответить
От шо значить вадягнути пінжак.
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26.06.2025 09:13 Ответить
Шось роби - бо в кремлі ж хороший хлопець
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26.06.2025 09:14 Ответить
Все вирішив пінжак)
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26.06.2025 09:15 Ответить
пєньжак... з карманАми
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26.06.2025 09:20 Ответить
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26.06.2025 09:23 Ответить
Дрес код виявився вдалим!
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26.06.2025 09:26 Ответить
а чи надовго
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26.06.2025 09:29 Ответить
На цьому тижні Зеленський - сімпатічний, а путін не дуже.
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26.06.2025 09:29 Ответить
а дєрьмака сином ще не назвав? )
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26.06.2025 09:30 Ответить
підготовка до візиту. презентація жупана.
https://www.youtube.com/watch?v=8_XuuXje1SM
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26.06.2025 09:34 Ответить
Яке марення !
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26.06.2025 09:35 Ответить
Voronin - дипломатія починається з твоєї шафи.
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26.06.2025 09:40 Ответить
Раптова зміна настрою, думок, поведінки це явний симптом біполярного афективного розладу. Простими словами, дєд впав в маразм
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26.06.2025 09:48 Ответить
Как формируется высосанная из пальца новость. Назвал один дед зелю хорошим парнем. Шок сенсация в мире новые геополитические сдвиги. И абсолютно насрать что дед завтра может снова назвать его диктатором без выборов в зависимости от настроения
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26.06.2025 10:04 Ответить
нічого не змінилось:

- трамп ненавидить українців, бо ми йому - папуаси. Далеко, десь біля росії .
- зе трамп ненавидить, бо той не допоміг з компроматом на Байдена.

А от пуйла трамп любить : бо він диктатор, можлива найбагатша людина світу, і з ним можна буде заробити рублів, якщо зняти санкції .

p.s. Так, був у трампа настрій, сказати добре слівце. Невже кожні 5-хвилинні зміни настрою трампа треба бігом строчити в медіа?
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26.06.2025 10:06 Ответить
Трампонутий через годину забуде про що казав , і ***** знову стане для нього хорошим хлопцем. Нате він його і союзник.
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26.06.2025 10:20 Ответить
Зе правильно вибрав позицію прохача, що тішить гординю Трампа)
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26.06.2025 10:26 Ответить
Чи міг хтось уявити собі, що час закине нас у часи падишахів, яким потрібно буде подобатись, улеслювати їх, хвалити?До дихання прислухається увесь світ. Це дихання рудого, психічнохворого.І все це у розвинутій , аля демократичній країні! Миттю перевзулись журналісти. Вони завзято цитують рудого, радіють, що той став менше сіпатись і не жбурляє гостроносі пантофлі у морду слугам.
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26.06.2025 10:35 Ответить
Отакої. А якась гидота через зливний бачок "політико" розповсюджувала срач.
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26.06.2025 10:35 Ответить
оце ще мені "пуп землі".. Зараз воно каже одне, через дві години інше, а через ще дві - вже третя версія. Це ж трамп. Кароче, "стабільності нєт..".
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26.06.2025 10:36 Ответить
"думки трампа"- вітер, куди хоче туда й дме.
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26.06.2025 10:41 Ответить
@ (мова оригіналу):

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26.06.2025 11:43 Ответить
ЗЕлені ЗМІ гарлапенять про перемогу, хоча насправді рижий поц нічого толкового і не сказав
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26.06.2025 11:48 Ответить
Трубите в трубы.Бейте в барабаны.Пускайте салюты.Война закончилась.Зеленский же говорил что оденет костюм после войны.А раз он в костюме то значит конец войне
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26.06.2025 12:06 Ответить
На як довго?
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26.06.2025 12:21 Ответить
А по моєму вони однакові, начебто від однієї матері.
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26.06.2025 13:03 Ответить
Ще один портрет від х*йла і луб'янського "генія" сафронова - і валодья знов буде гарним хлопцем.
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26.06.2025 14:21 Ответить
Лидер великой страны.как Америка.ведет себя.как капризная девушка-если льстят ему.угождают.он может пошевелиться.чтоб что то сделать.А что люди гибнут.то это мелочи.Дешевое .тупое существо.которое легко купить простыми манипуляциями.
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26.06.2025 16:19 Ответить
 
 