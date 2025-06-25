Трамп о своем обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Это был сарказм
Президент США Дональд Трамп объяснил, что его предвыборное обещание завершить войну России против Украины "за 24 часа" после вступления в должность было саркастическим.
Об этом он сказал во время брифинга на полях саммита НАТО в Гааге, передает Цензор.НЕТ.
Трампа спросили, саркастично ли он ранее обещал остановить войну в Украине в так называемый дедлайн "за 24 часа". Американский президент ответил: "Конечно, это было саркастично".
Журналисты напомнили, что он на посту президента США уже 5 месяцев и 5 дней, и уточнили, почему же он до сих пор не смог завершить российско-украинскую войну.
На что Трамп объяснил: она сложнее, чем "кто-либо мог себе представить".
"Владимир Путин более сложный человек. К сожалению, у меня были проблемы с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, скорее всего, вы читали об этом. И это сложнее, чем любая война", - добавил он.
Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми теж такого маєм і він теж смішно жартував - приблизно на 50% зменшення нації і збитків в 1 трлн
1. Хто з травня 2019 року катострофічно на свідомо скоротив фінансування ЗСУ?
2. Хто з травня 2019 року заморозив та майже знищів ракетні програми України?
3. Хто з травня 2019 року скорочував ЗСУ?
4. Хто з травня 2019 року відводив ЗСУ з вигодних для оборонт позицій на невигідні?
5.
6. Хто з травня 2019 року заборонив СОУ контрснайперську боротьбу?
7. Хто з травня 2019 року перевів ВПК України, якій до цього працював майже 24\7, на одноденну робочу неділю?
8. Хто з травня 2019 року не закупив жодного КРАЗА для ЗСУ?
9. Хто з травня 2019 року зупинив виробництво САУ Богдана?
10. Хто з травня 2019 року почав переслідування бойових генералів та військовослжбовців з розавдниками та патріотами?
11. Хто з травня 2019 року розвіа таку корупцвю якій не било ще в історії України?
12. Хто таємно зустричався в Омані з голоаою зовнішній розвідки РФ?
Додати ще?
Зе мог усиленно готовиться к войне, Пу бы это доложили и агрессии бы не было.
Зе мог усиленно скупать оружие, тогда бы Пу получил по зубам и не смог оправиться.
Зе мог не принимать бой, а начать переговоры и выпросить почетную капитуляцию.
Зе мог в процессе войны принимать решения, помогающие войне, но пока что складывается впечатление что война не проиграна вопреки Зе, а не благодаря.
Зе мог передать свои полномочия парламенту и устраниться.
Но Зе принял бой, не имея оружия, не имея плана. Цена платится головами украинцев. В прямом смысле.
В вашем возрасте пора уже знать, что нападают исключительно на слабые страны, и Пу в этом плане не исключение.
Далі можна не читати .
Просто порівняйте видатки України на МО і МВС з 2014 по 2022 - і скажіть хто за останні 10 років , більше Зеленського , готувався до війни ?
Можно профинансировать спальных мешков на миллиард денег.
А можно купить пяток старых, но не менее эффективных С-125.
Зе похоронил и производство и импорт.
Более того, Зе (точнее не сам Зе, а его команда под прикрытием тогдашнего главы СБУ) ложил на стол российской разведки точное положение вещей в обороне: где, чего, сколько.
У меня в Николаеве есть микрорайон на отшибе - Кульбакино. Там военный аэродром, ПВО и чуть поотдаль - небольшое неприметное здание 10х10м. В этом помещении собиралась некоторая радиоаппаратура для наших СУшек. Небольшая, чтобы вы понимали - чемоданчик из текстолита общим весом килограмм десять.
Так вот 24 февраля 2022 года прилетело не по аэродрому сперва. Прилетело прицельно в это здание. Люди его сдать не могли, военных там не было. Там было несколько инженеров электриков, работяг короче говоря. С воздуха разведать тоже нереально, это бывший разделочный цех. Сдали с вероятностью в 99.9% работники авиаремонтного. Возникает вопрос - чем занималась в этот момент СБУ? Шария чмырила?
Вот это называется - подготовка к войне. И Зе ее проеабл.
Тільки дозволили подивитись в одне око.
Якщо чесно - не зовсім в око.
АЛЄ
Для того, щоб впевнитись, що це було за око декому довелось лизнути.
І таки впевнитись що з того ока льється не чиста сльоза і пахне вона не як сльоза.
І тоді в нас проявився ЛІДОР
Имитирует сарказм.