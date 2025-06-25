Трамп о своем обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Это был сарказм

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его предвыборное обещание завершить войну России против Украины "за 24 часа" после вступления в должность было саркастическим.

Об этом он сказал во время брифинга на полях саммита НАТО в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, саркастично ли он ранее обещал остановить войну в Украине в так называемый дедлайн "за 24 часа". Американский президент ответил: "Конечно, это было саркастично".

Журналисты напомнили, что он на посту президента США уже 5 месяцев и 5 дней, и уточнили, почему же он до сих пор не смог завершить российско-украинскую войну.

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На что Трамп объяснил: она сложнее, чем "кто-либо мог себе представить".

"Владимир Путин более сложный человек. К сожалению, у меня были проблемы с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, скорее всего, вы читали об этом. И это сложнее, чем любая война", - добавил он.

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Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.