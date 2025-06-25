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Новости Обещание Трампа закончить войну
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Трамп о своем обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Это был сарказм

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объяснил, что его предвыборное обещание завершить войну России против Украины "за 24 часа" после вступления в должность было саркастическим.

Об этом он сказал во время брифинга на полях саммита НАТО в Гааге, передает Цензор.НЕТ.

Трампа спросили, саркастично ли он ранее обещал остановить войну в Украине в так называемый дедлайн "за 24 часа". Американский президент ответил: "Конечно, это было саркастично".

Журналисты напомнили, что он на посту президента США уже 5 месяцев и 5 дней, и уточнили, почему же он до сих пор не смог завершить российско-украинскую войну.

Также читайте: Путин хотел бы выйти из войны с Украиной. Он запутался, - Трамп

На что Трамп объяснил: она сложнее, чем "кто-либо мог себе представить".

"Владимир Путин более сложный человек. К сожалению, у меня были проблемы с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, скорее всего, вы читали об этом. И это сложнее, чем любая война", - добавил он.

Читайте также: Трамп о встрече с Зеленским: Хотел узнать, как у него дела. Все прошло очень приятно

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прокомментировал обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.

Автор: 

Трамп Дональд (5842) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+27
5. Хто з травня 2019 року провів розмінування тіх стратегічних напрямків по яким москалі почали повномаштабне вторгення в лютому 2022 року та пройшли парадним маршем до Маріуполя тощо?
6. Хто з травня 2019 року заборонив СОУ контрснайперську боротьбу?
7. Хто з травня 2019 року перевів ВПК України, якій до цього працював майже 24\7, на одноденну робочу неділю?
8. Хто з травня 2019 року не закупив жодного КРАЗА для ЗСУ?
9. Хто з травня 2019 року зупинив виробництво САУ Богдана?
10. Хто з травня 2019 року почав переслідування бойових генералів та військовослжбовців з розавдниками та патріотами?
11. Хто з травня 2019 року розвіа таку корупцвю якій не било ще в історії України?
12. Хто таємно зустричався в Омані з голоаою зовнішній розвідки РФ?
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25.06.2025 19:39 Ответить
+24
АХАХАХАХХАХАХХА - самий високооплачуваний клоун планети - уже коштував США 10 трлн.

Ми теж такого маєм і він теж смішно жартував - приблизно на 50% зменшення нації і збитків в 1 трлн
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25.06.2025 18:29 Ответить
+22
Ні. Це був пи₴доболізм вкупі з обісраними штанцями.
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25.06.2025 18:30 Ответить
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АХАХАХАХХАХАХХА - самий високооплачуваний клоун планети - уже коштував США 10 трлн.

Ми теж такого маєм і він теж смішно жартував - приблизно на 50% зменшення нації і збитків в 1 трлн
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25.06.2025 18:29 Ответить
Тобто - по твоєму в тому що "приблизно на 50% зменшення нації і збитків в 1 трлн" - це не ***** з кацапами винен ?!
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25.06.2025 18:43 Ответить
*****, ***** но незлпаний сталеяйцевий та сонцесяйний зі Слугами ***** допомогали та допомогають ***** всіма силами як тільки можут і де тільки можуть.
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25.06.2025 18:47 Ответить
Угу - допомагають ***** гавкаючи на Президена України ... ваше гавкання тут кацапи одразу на своїх ресурсах викладають ! Одразу зрозуміло на кого ваша ботоферма працює !
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25.06.2025 19:13 Ответить
Нуж бо, надайте відповідь на де кілька запитань.
1. Хто з травня 2019 року катострофічно на свідомо скоротив фінансування ЗСУ?
2. Хто з травня 2019 року заморозив та майже знищів ракетні програми України?
3. Хто з травня 2019 року скорочував ЗСУ?
4. Хто з травня 2019 року відводив ЗСУ з вигодних для оборонт позицій на невигідні?
5.
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25.06.2025 19:28 Ответить
5. Хто з травня 2019 року провів розмінування тіх стратегічних напрямків по яким москалі почали повномаштабне вторгення в лютому 2022 року та пройшли парадним маршем до Маріуполя тощо?
6. Хто з травня 2019 року заборонив СОУ контрснайперську боротьбу?
7. Хто з травня 2019 року перевів ВПК України, якій до цього працював майже 24\7, на одноденну робочу неділю?
8. Хто з травня 2019 року не закупив жодного КРАЗА для ЗСУ?
9. Хто з травня 2019 року зупинив виробництво САУ Богдана?
10. Хто з травня 2019 року почав переслідування бойових генералів та військовослжбовців з розавдниками та патріотами?
11. Хто з травня 2019 року розвіа таку корупцвю якій не било ще в історії України?
12. Хто таємно зустричався в Омані з голоаою зовнішній розвідки РФ?
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25.06.2025 19:39 Ответить
Чого мовчиш, пралка Zeленій обісраной білизни?
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25.06.2025 19:55 Ответить
Переліки кажеш... Спалився ти кацапе.
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25.06.2025 21:24 Ответить
Перелики іуд яки отримують гроши за прання ротом белизни Слкг ***** та Zе від крові українуів. Ти там теж є. Народ вам це не забуде та не пробачить, від мосейчучки до тебе.
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25.06.2025 21:40 Ответить
Смотря что вы вкладываете в понятие "виноват".

Зе мог усиленно готовиться к войне, Пу бы это доложили и агрессии бы не было.
Зе мог усиленно скупать оружие, тогда бы Пу получил по зубам и не смог оправиться.
Зе мог не принимать бой, а начать переговоры и выпросить почетную капитуляцию.
Зе мог в процессе войны принимать решения, помогающие войне, но пока что складывается впечатление что война не проиграна вопреки Зе, а не благодаря.
Зе мог передать свои полномочия парламенту и устраниться.

Но Зе принял бой, не имея оружия, не имея плана. Цена платится головами украинцев. В прямом смысле.

В вашем возрасте пора уже знать, что нападают исключительно на слабые страны, и Пу в этом плане не исключение.
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25.06.2025 21:19 Ответить
Зе мог усиленно готовиться к войне, Пу бы это доложили и агрессии бы не было...
Далі можна не читати .
Просто порівняйте видатки України на МО і МВС з 2014 по 2022 - і скажіть хто за останні 10 років , більше Зеленського , готувався до війни ?
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25.06.2025 22:05 Ответить
Подготовка до войны не равняется видаткам на МО.
Можно профинансировать спальных мешков на миллиард денег.
А можно купить пяток старых, но не менее эффективных С-125.

Зе похоронил и производство и импорт.
Более того, Зе (точнее не сам Зе, а его команда под прикрытием тогдашнего главы СБУ) ложил на стол российской разведки точное положение вещей в обороне: где, чего, сколько.

У меня в Николаеве есть микрорайон на отшибе - Кульбакино. Там военный аэродром, ПВО и чуть поотдаль - небольшое неприметное здание 10х10м. В этом помещении собиралась некоторая радиоаппаратура для наших СУшек. Небольшая, чтобы вы понимали - чемоданчик из текстолита общим весом килограмм десять.

Так вот 24 февраля 2022 года прилетело не по аэродрому сперва. Прилетело прицельно в это здание. Люди его сдать не могли, военных там не было. Там было несколько инженеров электриков, работяг короче говоря. С воздуха разведать тоже нереально, это бывший разделочный цех. Сдали с вероятностью в 99.9% работники авиаремонтного. Возникает вопрос - чем занималась в этот момент СБУ? Шария чмырила?

Вот это называется - подготовка к войне. И Зе ее проеабл.
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25.06.2025 23:15 Ответить
То шо відповідей на мої запитання не буде, ротовп пралка белізни Ze від крові укравнців? Оно і зрозуміло, шо у вам, Іуд та *********, одна відповідь - ва фсём винават Парашанка а Zе лучший и не причом.
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26.06.2025 04:54 Ответить
Як хто більше всіх готувався до повномаштабной війни? заісно Порошенко з Турчиновим та Гройсманом. А Zе готувався до сдачи країни *****.
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26.06.2025 05:38 Ответить
Спеціально для Трампа вводиться новий термін: СРАКАЗМ. Це коли Трамп думає сракою.
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25.06.2025 19:12 Ответить
Сраказм - коли тромб лиже сраку *****.
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25.06.2025 21:13 Ответить
В Білому домі доводиться тримати цілий штат перекладачів з мови Трампа на мову нормальних людей.
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25.06.2025 19:26 Ответить
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25.06.2025 22:37 Ответить
Дебіл в червоній бейсболці- стандатний дрескод Трампа. Що цікаво (зверніть увагу!) на бейсболці є цифри 45 і 47. Це, напевне, підказка Трампу, щоб він часом не забув, яким по рахунку президентом він був і є, враховуючи нездатність Трампа запам'ятати найпростіші цифри. Зняв бейсболку, прочитав цифри і вже може відповісти, який він по рахунку президент США.
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26.06.2025 09:10 Ответить
Так. Підтримую! Прямо в точку!
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26.06.2025 09:22 Ответить
Ні. Це був пи₴доболізм вкупі з обісраними штанцями.
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25.06.2025 18:30 Ответить
Ми будемо кров"ю харкать за цього рудого афериста. Власне, у нас те саме.
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25.06.2025 18:44 Ответить
Нам теж обіцяли, тільки не за 24 години, а після погляду в очі *****. І не тільки це. Мабуть, то теж був сарказм.
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25.06.2025 18:47 Ответить
Погляд був - в очі як хтось обіцяв.
Тільки дозволили подивитись в одне око.
Якщо чесно - не зовсім в око.
АЛЄ
Для того, щоб впевнитись, що це було за око декому довелось лизнути.
І таки впевнитись що з того ока льється не чиста сльоза і пахне вона не як сльоза.
І тоді в нас проявився ЛІДОР
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25.06.2025 18:57 Ответить
Що б Трамп не говорив, все в кінці кінців перетворюється на СРАКАЗМ.
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25.06.2025 19:30 Ответить
Це був маразм.
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25.06.2025 21:24 Ответить
Який сарказм? - ****** таке шо й двома руками на голову хер натягнеш
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25.06.2025 18:30 Ответить
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25.06.2025 18:31 Ответить
Трампон поц. Всім і так відомо що ти ******.
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25.06.2025 18:31 Ответить
Підр гнійний !!!
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25.06.2025 19:36 Ответить
Передвиборча клоунада. А хтось 4 тис. євро обіцяв, і теж дагаваріться с рєбятамі.
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25.06.2025 18:32 Ответить
А Трамп це Президент США (САРКАЗМ)
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25.06.2025 18:34 Ответить
Цей неосвічений омериканський дебіл навіть не знає, що означає слово "сарказм". Трампакс десь його почув і вирішив показати свій "розум". Сарказму у його ловах про 24 години немає ніякого, тільки примітивне вихваляння. Сарказм - це своєрідний прийом мовлення, коли людина навмисно говорить одне, але має на увазі протилежне. Найчастіше це робиться для висміювання, вираження іронії або демонстрації невдоволення, при цьому інтонація, міміка чи контекст підказують, що сказане не слід сприймати буквально. Наприклад, якщо хтось запізнився на годину, а ти кажеш: "О, ти навіть раніше прийшов, ніж я очікував!" - це сарказм.
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25.06.2025 18:35 Ответить
прощай ******** не скучай , смотри футбол !
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25.06.2025 18:35 Ответить
ХУЖЕ КЛОУНА!А ЧТО ЕМУ ЕЩЁ СКАЗАТЬ ЕСЛИ ЕГО И В ХРЯН НЕ СТАВЯТ!
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25.06.2025 18:38 Ответить
Ясно. За базар не отвічає. З'їхав на мороз.
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25.06.2025 18:38 Ответить
От що аміназин животворний робить. Один укол - і навіть старий маразматик говорить ну майже як нормальна людина.
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25.06.2025 18:40 Ответить
Старий переплутав слово сарказм зі словом маразм!
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25.06.2025 18:44 Ответить
Він забув додати шо це був прекрасний сарказм. Як і його сраний чуб та угоди.
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25.06.2025 18:49 Ответить
Сарказм це якщо тебе порядною людиною називать...
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25.06.2025 18:50 Ответить
це був підаразм від під@ара
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25.06.2025 18:53 Ответить
Нічого собі жарти??? В нас гинуть люди!!!
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25.06.2025 19:02 Ответить
Тьху!! Дешевка руда....
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25.06.2025 19:06 Ответить
Тільки дебіл може про війну, загибель людей з сарказмом казати
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25.06.2025 19:13 Ответить
О як...
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25.06.2025 19:16 Ответить
Нарешті ПРАВИЛЬНО переклали те, що воно сказало. До речі, минулого разу він саме так і казав, але через недолугих перекладачів тоді це назвали "жартом". Ось, до речі, уривок з того першого інтерв'ю:

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25.06.2025 19:20 Ответить
а пачиму, *****, бы и ни пашутить о такой незначитильнай куйне как война в Украине....
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25.06.2025 19:25 Ответить
Сарказм + маразм +сраказм = МАРКСИЗМ.
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25.06.2025 19:43 Ответить
Тварина руда зовсім вже не намагається нічого пояснювати....Щоб ти здох разом з путлєром
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25.06.2025 19:46 Ответить
TACO
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25.06.2025 20:13 Ответить
А прострілене вухо було передвиборчою виставою, так? Питання риторичне.
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25.06.2025 20:32 Ответить
тема з трампом розкрита..
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25.06.2025 20:51 Ответить
Господи, Трампон, ты самое большое чмо на Земле )))....
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25.06.2025 20:53 Ответить
"Обіцяв одружитись, але це був сарказм". Чоловіки, беріть на озброєння. Номінант на Нобелевську премію миру погодив.
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25.06.2025 20:57 Ответить
Руде чмо здохне через 24 години
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25.06.2025 21:09 Ответить
Заразился таки от Мелании, бедолага.
Имитирует сарказм.
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25.06.2025 21:20 Ответить
Балабол. щоб ти здох. з
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25.06.2025 22:37 Ответить
Сарказм це ти, дебіл. Сарказм долі..
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25.06.2025 22:41 Ответить
Сарказм в устах 79-літнього нарциса з ознаками деменції звучить страшно...
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25.06.2025 23:13 Ответить
Кругом одні клоуни.
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26.06.2025 01:06 Ответить
это знaли все кроме до л бо е бов в Укрaине и сшa
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26.06.2025 01:55 Ответить
 
 