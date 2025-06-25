Трамп про свою обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Це був сарказм
Президент США Дональд Трамп пояснив, що його передвиборча обіцянка завершити війну Росії проти України "за 24 години" після вступу на посаду була саркастичною.
Про це він сказав під час брифінгу на полях саміту НАТО в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.
Трампа запитали, чи саркастично він раніше обіцяв припинити війну в Україні у так званий дедлайн "за 24 години". Американський президент відповів: "Звісно, це було саркастично".
Журналісти нагадали, що він на посаді президента США вже 5 місяців і 5 днів, та уточнили, то чому ж він досі не зміг завершити російсько-українську війну.
На що Трамп пояснив: вона складніша, ніж "будь-хто міг собі уявити".
"Володимир Путін складніша людина. На жаль, у мене були проблеми з президентом [України Володимиром] Зеленським, найімовірніше, ви читали про це. І це найскладніше, ніж будь-яка війна", - додав він.
Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прокоментував обіцянку лідера США закінчити війну в Україні за 24 години.
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Ми теж такого маєм і він теж смішно жартував - приблизно на 50% зменшення нації і збитків в 1 трлн
1. Хто з травня 2019 року катострофічно на свідомо скоротив фінансування ЗСУ?
2. Хто з травня 2019 року заморозив та майже знищів ракетні програми України?
3. Хто з травня 2019 року скорочував ЗСУ?
4. Хто з травня 2019 року відводив ЗСУ з вигодних для оборонт позицій на невигідні?
5.
6. Хто з травня 2019 року заборонив СОУ контрснайперську боротьбу?
7. Хто з травня 2019 року перевів ВПК України, якій до цього працював майже 24\7, на одноденну робочу неділю?
8. Хто з травня 2019 року не закупив жодного КРАЗА для ЗСУ?
9. Хто з травня 2019 року зупинив виробництво САУ Богдана?
10. Хто з травня 2019 року почав переслідування бойових генералів та військовослжбовців з розавдниками та патріотами?
11. Хто з травня 2019 року розвіа таку корупцвю якій не било ще в історії України?
12. Хто таємно зустричався в Омані з голоаою зовнішній розвідки РФ?
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Зе мог усиленно готовиться к войне, Пу бы это доложили и агрессии бы не было.
Зе мог усиленно скупать оружие, тогда бы Пу получил по зубам и не смог оправиться.
Зе мог не принимать бой, а начать переговоры и выпросить почетную капитуляцию.
Зе мог в процессе войны принимать решения, помогающие войне, но пока что складывается впечатление что война не проиграна вопреки Зе, а не благодаря.
Зе мог передать свои полномочия парламенту и устраниться.
Но Зе принял бой, не имея оружия, не имея плана. Цена платится головами украинцев. В прямом смысле.
В вашем возрасте пора уже знать, что нападают исключительно на слабые страны, и Пу в этом плане не исключение.
Далі можна не читати .
Просто порівняйте видатки України на МО і МВС з 2014 по 2022 - і скажіть хто за останні 10 років , більше Зеленського , готувався до війни ?
Можно профинансировать спальных мешков на миллиард денег.
А можно купить пяток старых, но не менее эффективных С-125.
Зе похоронил и производство и импорт.
Более того, Зе (точнее не сам Зе, а его команда под прикрытием тогдашнего главы СБУ) ложил на стол российской разведки точное положение вещей в обороне: где, чего, сколько.
У меня в Николаеве есть микрорайон на отшибе - Кульбакино. Там военный аэродром, ПВО и чуть поотдаль - небольшое неприметное здание 10х10м. В этом помещении собиралась некоторая радиоаппаратура для наших СУшек. Небольшая, чтобы вы понимали - чемоданчик из текстолита общим весом килограмм десять.
Так вот 24 февраля 2022 года прилетело не по аэродрому сперва. Прилетело прицельно в это здание. Люди его сдать не могли, военных там не было. Там было несколько инженеров электриков, работяг короче говоря. С воздуха разведать тоже нереально, это бывший разделочный цех. Сдали с вероятностью в 99.9% работники авиаремонтного. Возникает вопрос - чем занималась в этот момент СБУ? Шария чмырила?
Вот это называется - подготовка к войне. И Зе ее проеабл.
Тільки дозволили подивитись в одне око.
Якщо чесно - не зовсім в око.
АЛЄ
Для того, щоб впевнитись, що це було за око декому довелось лизнути.
І таки впевнитись що з того ока льється не чиста сльоза і пахне вона не як сльоза.
І тоді в нас проявився ЛІДОР
Имитирует сарказм.