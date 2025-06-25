Трамп про свою обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Це був сарказм

Президент США Дональд Трамп пояснив, що його передвиборча обіцянка завершити війну Росії проти України "за 24 години" після вступу на посаду була саркастичною.

Про це він сказав під час брифінгу на полях саміту НАТО в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

Трампа запитали, чи саркастично він раніше обіцяв припинити війну в Україні у так званий дедлайн "за 24 години". Американський президент відповів: "Звісно, це було саркастично".

Журналісти нагадали, що він на посаді президента США вже 5 місяців і 5 днів, та уточнили, то чому ж він досі не зміг завершити російсько-українську війну.

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На що Трамп пояснив: вона складніша, ніж "будь-хто міг собі уявити".

"Володимир Путін складніша людина. На жаль, у мене були проблеми з президентом [України Володимиром] Зеленським, найімовірніше, ви читали про це. І це найскладніше, ніж будь-яка війна", - додав він.

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Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог прокоментував обіцянку лідера США закінчити війну в Україні за 24 години.