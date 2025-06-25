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Новини Оборонні витрати НАТО
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Трамп про збільшення країнами НАТО внесків на оборону: "Допоможе запобігти катастрофам, як жахлива ситуація з Росією та Україною"

Трамп про оборонні витрати нато

Президент США Дональд Трамп заявив, що збільшення внесків на оборону з боку європейських країн НАТО, допоможе запобігти майбутнім кризам у Європі, таким як, за його словами, війна РФ проти України.

Про це американський лідер сказав на брифінгу на полях саміту НАТО в Гаазі, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Європа, яка бере на себе більше відповідальності за власну безпеку, допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією і Україною. І сподіваємося, ми вирішимо це питання",- сказав очільник США.

Водночас Трамп розкритикував Іспанію, яка раніше заявила про намір залишитися на рівні 2% витрат на оборону від ВВП.

"Я вважаю, що Іспанія вчинила жахливо. Ні, справді. Це єдина країна, яка не хоче платити повну суму. Вони хочуть залишитися на рівні 2%. Я вважаю, що це жахливо",- сказав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

Нагадаємо, що Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.

Читайте також: Країни НАТО зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року

Автор: 

НАТО (6636) оборона (4856) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+4
Не з цією владою.
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25.06.2025 18:17 Відповісти
+3
Надайте нарешті відповідну зброю, і Україна самотужки припинить "жахливу ситуацію", створену кацапстаном. Теревенями справі не зарадиш.
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25.06.2025 18:14 Відповісти
+1
Хід правильний - Європа військово повинна бути сильною - бо рашка нікуди не дінеться
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25.06.2025 18:12 Відповісти
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Хід правильний - Європа військово повинна бути сильною - бо рашка нікуди не дінеться
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25.06.2025 18:12 Відповісти
Надайте нарешті відповідну зброю, і Україна самотужки припинить "жахливу ситуацію", створену кацапстаном. Теревенями справі не зарадиш.
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25.06.2025 18:14 Відповісти
Не з цією владою.
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25.06.2025 18:17 Відповісти
ну тут ріжий прав
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25.06.2025 18:23 Відповісти
Якби воно було не таким обмеженим,то можна було би спитати- "Чуєш, Дональд..а в Перл-Харборі в 1941 році що було? Напад Японії чи жахлива ситуація ?"🥴
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25.06.2025 18:24 Відповісти
При такому розкладі самий кращий запобіжник таких катастроф, це наявність ЯЗ у вашому арсеналі.
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25.06.2025 18:31 Відповісти
Думаю, що шашлики зеленського, показали до чого може призвести ігнорування витрат на оборону!
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25.06.2025 18:47 Відповісти
свята правда!

Справді, деколи не зайве себе самого оглянути, перш ніж хаякти іншого...
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25.06.2025 19:18 Відповісти
Цензоре шановний так дослівно як було?
допоможе запобігти майбутнім кризам у Європі, таким як, за його словами, війна РФ проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3559941

Чи-
Європа, яка бере на себе більше відповідальності за власну безпеку, допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією і Україною. Джерело: https://censor.net/ua/n3559941
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25.06.2025 19:12 Відповісти
Трамп про збільшення країнами НАТО внесків на оборону: "Допоможе заробитиамериканцям
на продажу зброї в Європу."
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25.06.2025 19:49 Відповісти
 
 