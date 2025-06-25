Трамп про збільшення країнами НАТО внесків на оборону: "Допоможе запобігти катастрофам, як жахлива ситуація з Росією та Україною"

Президент США Дональд Трамп заявив, що збільшення внесків на оборону з боку європейських країн НАТО, допоможе запобігти майбутнім кризам у Європі, таким як, за його словами, війна РФ проти України.

Про це американський лідер сказав на брифінгу на полях саміту НАТО в Гаазі, який транслювало "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Європа, яка бере на себе більше відповідальності за власну безпеку, допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією і Україною. І сподіваємося, ми вирішимо це питання",- сказав очільник США.

Водночас Трамп розкритикував Іспанію, яка раніше заявила про намір залишитися на рівні 2% витрат на оборону від ВВП.

"Я вважаю, що Іспанія вчинила жахливо. Ні, справді. Це єдина країна, яка не хоче платити повну суму. Вони хочуть залишитися на рівні 2%. Я вважаю, що це жахливо",- сказав глава Білого дому.

Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

Нагадаємо, що Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону.

Читайте також: Країни НАТО зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року