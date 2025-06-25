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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Трамп об увеличении странами НАТО взносов на оборону: "Поможет предотвратить катастрофы, - такие, как ужасная ситуация с Россией и Украиной"

Трамп об оборонных расходах НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение взносов на оборону со стороны европейских стран НАТО, поможет предотвратить будущие кризисы в Европе, такие как, по его словам, война РФ против Украины.

Об этом американский лидер сказал на брифинге на полях саммита НАТО в Гааге, который транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Европа, которая берет на себя больше ответственности за собственную безопасность, поможет предотвратить будущие катастрофы - такие, как ужасная ситуация с Россией и Украиной. И надеемся, мы решим этот вопрос",- сказал глава США.

В то же время Трамп раскритиковал Испанию, которая ранее заявила о намерении остаться на уровне 2% расходов на оборону от ВВП.

"Я считаю, что Испания поступила ужасно. Нет, действительно. Это единственная страна, которая не хочет платить полную сумму. Они хотят остаться на уровне 2%. Я считаю, что это ужасно", - сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

Напомним, что Испания договорилась с Североатлантическим Альянсом об исключении из требования о расходовании 5% ВВП на оборону.

Читайте также: Страны НАТО обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в оборону до 2035 года

Автор: 

НАТО (10176) оборона (5252) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+4
Не з цією владою.
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25.06.2025 18:17 Ответить
+3
Надайте нарешті відповідну зброю, і Україна самотужки припинить "жахливу ситуацію", створену кацапстаном. Теревенями справі не зарадиш.
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25.06.2025 18:14 Ответить
+1
Хід правильний - Європа військово повинна бути сильною - бо рашка нікуди не дінеться
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25.06.2025 18:12 Ответить
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Хід правильний - Європа військово повинна бути сильною - бо рашка нікуди не дінеться
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25.06.2025 18:12 Ответить
Надайте нарешті відповідну зброю, і Україна самотужки припинить "жахливу ситуацію", створену кацапстаном. Теревенями справі не зарадиш.
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25.06.2025 18:14 Ответить
Не з цією владою.
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25.06.2025 18:17 Ответить
ну тут ріжий прав
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25.06.2025 18:23 Ответить
Якби воно було не таким обмеженим,то можна було би спитати- "Чуєш, Дональд..а в Перл-Харборі в 1941 році що було? Напад Японії чи жахлива ситуація ?"🥴
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25.06.2025 18:24 Ответить
При такому розкладі самий кращий запобіжник таких катастроф, це наявність ЯЗ у вашому арсеналі.
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25.06.2025 18:31 Ответить
Думаю, що шашлики зеленського, показали до чого може призвести ігнорування витрат на оборону!
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25.06.2025 18:47 Ответить
свята правда!

Справді, деколи не зайве себе самого оглянути, перш ніж хаякти іншого...
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25.06.2025 19:18 Ответить
Цензоре шановний так дослівно як було?
допоможе запобігти майбутнім кризам у Європі, таким як, за його словами, війна РФ проти України. Джерело: https://censor.net/ua/n3559941

Чи-
Європа, яка бере на себе більше відповідальності за власну безпеку, допоможе запобігти майбутнім катастрофам, таким як жахлива ситуація з Росією і Україною. Джерело: https://censor.net/ua/n3559941
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25.06.2025 19:12 Ответить
Трамп про збільшення країнами НАТО внесків на оборону: "Допоможе заробитиамериканцям
на продажу зброї в Європу."
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25.06.2025 19:49 Ответить
 
 