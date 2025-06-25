Трамп об увеличении странами НАТО взносов на оборону: "Поможет предотвратить катастрофы, - такие, как ужасная ситуация с Россией и Украиной"

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение взносов на оборону со стороны европейских стран НАТО, поможет предотвратить будущие кризисы в Европе, такие как, по его словам, война РФ против Украины.

Об этом американский лидер сказал на брифинге на полях саммита НАТО в Гааге, который транслировало "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Европа, которая берет на себя больше ответственности за собственную безопасность, поможет предотвратить будущие катастрофы - такие, как ужасная ситуация с Россией и Украиной. И надеемся, мы решим этот вопрос",- сказал глава США.

В то же время Трамп раскритиковал Испанию, которая ранее заявила о намерении остаться на уровне 2% расходов на оборону от ВВП.

"Я считаю, что Испания поступила ужасно. Нет, действительно. Это единственная страна, которая не хочет платить полную сумму. Они хотят остаться на уровне 2%. Я считаю, что это ужасно", - сказал глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

Напомним, что Испания договорилась с Североатлантическим Альянсом об исключении из требования о расходовании 5% ВВП на оборону.

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