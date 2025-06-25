Трамп про зустріч із Зеленським: Хотів дізнатися, як у нього справи. Усе минуло дуже приємно

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі відбулася у доброзичливій атмосфері.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками заходу, передає Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, теми припинення вогню під час розмови не порушували - він "просто хотів дізнатися, як у Зеленського справи". "Насправді все минуло дуже приємно. Інколи було непросто… Він був максимально приємним… Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним", - сказав він.

Також президент США повідомив про намір поговорити з Володимиром Путіним, щоб "побачити, чи вдасться завершити" війну.

"Я мав хорошу зустріч із Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма хорошими людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це важка боротьба", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про надання Patriot для України: "Побачимо"