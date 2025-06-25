Трамп про зустріч із Зеленським: Хотів дізнатися, як у нього справи. Усе минуло дуже приємно
Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Гаазі відбулася у доброзичливій атмосфері.
Про це він заявив на пресконференції за підсумками заходу, передає Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, теми припинення вогню під час розмови не порушували - він "просто хотів дізнатися, як у Зеленського справи". "Насправді все минуло дуже приємно. Інколи було непросто… Він був максимально приємним… Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним", - сказав він.
Також президент США повідомив про намір поговорити з Володимиром Путіним, щоб "побачити, чи вдасться завершити" війну.
"Я мав хорошу зустріч із Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма хорошими людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це важка боротьба", - додав Трамп.
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А ідіот шось не цікавиться, як в Україні?
Наголошує, щоб ці погані украінці бульш не знищували ракетоносці, котри випускають ракети по мирним містам.
Джерело: https://censor.net/ua/n3559921
яка там, у сраку, україна?
виявляється, що просто покалякали за жизнь.
як справи у зе!скумбрії? які нові луки?
як там мамарима папасаша?
А ЕрЗе хотів поговорити "як досягти припинення вогню та справжнього миру" та в цьому контексті "як захистити наших людей"
Хтось з вас пистить...
Або обидва разом...
Звучить якось не дуже...
- Всьо хорошо, всьо хорошо!
зеля: та о так от и так....
трамп: та мне не интересно. просто хотел спросить как дела