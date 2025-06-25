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Новости Встреча Трампа и Зеленского
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Трамп о встрече с Зеленским: Хотел узнать, как у него дела. Все прошло очень приятно

трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге прошла в доброжелательной атмосфере.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, тема прекращения огня во время разговора не поднималась - он "просто хотел узнать, как у Зеленского дела".

"На самом деле все прошло очень приятно. Иногда было непросто... Он был максимально приятным... Я думаю, то, что я взял из встречи, было максимально приятным", - сказал он.

Также президент США сообщил о намерении поговорить с Владимиром Путиным, чтобы "увидеть, удастся ли завершить" войну.

"Я имел хорошую встречу с Зеленским и много хороших встреч со многими хорошими людьми, многими замечательными лидерами. Но он ведет храбрую борьбу. Это тяжелая борьба", - добавил Трамп.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+17
На Шмарафоні тиждень будуть розказувати про потужний дипломатичний прорив, і як Зеленскій незламно переборов Трампа. так вміло, що той навіть не в курсі.
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25.06.2025 18:02 Ответить
+15
Всім світом окучувати одного шизофреніка, щоб хоч якось пояснити йому елементарні речі. Що вбивця -це вбивця. А жертва-це жертва. І допомагати треба не вбивці в жертві. Пи₴дець. Оце дожилися в 21 столітті.🥴🥴🥴
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25.06.2025 18:02 Ответить
+11
Їбанько Рудий .
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25.06.2025 17:57 Ответить
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Їбанько Рудий .
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25.06.2025 17:57 Ответить
Зеля сказав - в мене справи тіп - топ
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25.06.2025 18:00 Ответить
ЖАХ - світовий лідер рулить мірам -ва- всьом -мірє ЛИШЕ через СВОЇ ВЛАСНІ стосунки з особистостями , керуючими країнами тиранії або вибраними недорозвиненими рашизмом зараженими виборцями.
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25.06.2025 18:04 Ответить
У Зелі справи нормальні - діти не голодні, Лена не вагітна.
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25.06.2025 18:49 Ответить
як справа так и зліва)
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25.06.2025 18:00 Ответить
ні про шо
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25.06.2025 18:01 Ответить
Всім світом окучувати одного шизофреніка, щоб хоч якось пояснити йому елементарні речі. Що вбивця -це вбивця. А жертва-це жертва. І допомагати треба не вбивці в жертві. Пи₴дець. Оце дожилися в 21 столітті.🥴🥴🥴
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25.06.2025 18:02 Ответить
На Шмарафоні тиждень будуть розказувати про потужний дипломатичний прорив, і як Зеленскій незламно переборов Трампа. так вміло, що той навіть не в курсі.
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25.06.2025 18:02 Ответить
Та нехай розповідають. Хто його дивиться? Чи ви дивитесь?
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25.06.2025 18:34 Ответить
Как сам? Как дела? По чём скумбрия?
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25.06.2025 18:03 Ответить
Новий костюм обговорювали...
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25.06.2025 18:35 Ответить
В туриста зелені все приємно!
А ідіот шось не цікавиться, як в Україні?
Наголошує, щоб ці погані украінці бульш не знищували ракетоносці, котри випускають ракети по мирним містам.
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25.06.2025 18:04 Ответить
та нормально у зеленого уйобка "діла": їбало сите, бабло пилиться, народєц любить...
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25.06.2025 18:09 Ответить
Зеленський про зустріч із Трампом: Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру

Джерело: https://censor.net/ua/n3559921

яка там, у сраку, україна?
виявляється, що просто покалякали за жизнь.
як справи у зе!скумбрії? які нові луки?
як там мамарима папасаша?
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25.06.2025 18:09 Ответить
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25.06.2025 18:10 Ответить
Кажеш, "теми припинення вогню під час розмови не порушували"???

А ЕрЗе хотів поговорити "як досягти припинення вогню та справжнього миру" та в цьому контексті "як захистити наших людей"

Хтось з вас пистить...
Або обидва разом...
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25.06.2025 18:10 Ответить
А може й не брешуть... Просто ЗЄ щось намагався йому сказати, але ж знову не взяв перекладача. Тому з його потужного патякання Трамп зрозумів лише пару-трійку слів, про які й каже
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25.06.2025 18:20 Ответить
Все добре. Тільки щодня і щоночі авіанальоти, люди гинуть. Але все це ніщо. Час грати в гольф.
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25.06.2025 18:19 Ответить
посиділи рядом на одному полі саміту
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25.06.2025 18:21 Ответить
те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним

Звучить якось не дуже...
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25.06.2025 18:26 Ответить
це точно зустріч лідерів країн , а не побачення коханців ? -насправді все минуло дуже приємно . інколи було дуже не просто ... він був максимально приємним ...
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25.06.2025 18:29 Ответить
Що це за бред СІВОЙ КОБИЛИ???????????????????????
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25.06.2025 18:42 Ответить
А ШО ТАК ТОЖЕ БУВАЕ?!ЩОСЬ ТУТ ТАЕМНИЧЕЮ ЗАСМЕРДИЛО!!!!
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25.06.2025 18:48 Ответить
- Ну как дєла, прєкрасная маркіза?
- Всьо хорошо, всьо хорошо!
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25.06.2025 18:55 Ответить
та да у 🤡 все норм...злив української теріторії за планом , працює в ОПі як стахоновець , видає на гора відоси та піз* ьоси ... президент" ізбраний від Бога " слухайТЕ ...
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25.06.2025 18:56 Ответить
трамп зеле: чувак, как дела?
зеля: та о так от и так....
трамп: та мне не интересно. просто хотел спросить как дела
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25.06.2025 19:30 Ответить
Просто поводив по губах зеленому блазню...
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25.06.2025 19:37 Ответить
Ясно - потужно облизали.
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26.06.2025 01:08 Ответить
 
 