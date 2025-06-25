Трамп о встрече с Зеленским: Хотел узнать, как у него дела. Все прошло очень приятно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге прошла в доброжелательной атмосфере.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, тема прекращения огня во время разговора не поднималась - он "просто хотел узнать, как у Зеленского дела".

"На самом деле все прошло очень приятно. Иногда было непросто... Он был максимально приятным... Я думаю, то, что я взял из встречи, было максимально приятным", - сказал он.

Также президент США сообщил о намерении поговорить с Владимиром Путиным, чтобы "увидеть, удастся ли завершить" войну.

"Я имел хорошую встречу с Зеленским и много хороших встреч со многими хорошими людьми, многими замечательными лидерами. Но он ведет храбрую борьбу. Это тяжелая борьба", - добавил Трамп.

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