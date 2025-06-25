Трамп о встрече с Зеленским: Хотел узнать, как у него дела. Все прошло очень приятно
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге прошла в доброжелательной атмосфере.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия, передает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, тема прекращения огня во время разговора не поднималась - он "просто хотел узнать, как у Зеленского дела".
"На самом деле все прошло очень приятно. Иногда было непросто... Он был максимально приятным... Я думаю, то, что я взял из встречи, было максимально приятным", - сказал он.
Также президент США сообщил о намерении поговорить с Владимиром Путиным, чтобы "увидеть, удастся ли завершить" войну.
"Я имел хорошую встречу с Зеленским и много хороших встреч со многими хорошими людьми, многими замечательными лидерами. Но он ведет храбрую борьбу. Это тяжелая борьба", - добавил Трамп.
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А ідіот шось не цікавиться, як в Україні?
Наголошує, щоб ці погані украінці бульш не знищували ракетоносці, котри випускають ракети по мирним містам.
Джерело: https://censor.net/ua/n3559921
яка там, у сраку, україна?
виявляється, що просто покалякали за жизнь.
як справи у зе!скумбрії? які нові луки?
як там мамарима папасаша?
А ЕрЗе хотів поговорити "як досягти припинення вогню та справжнього миру" та в цьому контексті "як захистити наших людей"
Хтось з вас пистить...
Або обидва разом...
Звучить якось не дуже...
- Всьо хорошо, всьо хорошо!
зеля: та о так от и так....
трамп: та мне не интересно. просто хотел спросить как дела