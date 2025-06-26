Трамп змінює ставлення щодо Зеленського та Путіна, - Financial Times

Президент США Дональд Трамп виявив симпатію до президента України Володимира Зеленського, назвавши його "дуже приємним" після їхньої зустрічі на полях саміту НАТО, і водночас зайняв жорсткішу позицію до країни-агресорки Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

"Володимир Путін справді має припинити цю війну", - заявив Трамп, наголосивши, що її жертвами стають велика кількість людей.

У FT також звернули увагу на тезу американського лідера щодо того, що, коли Путін запропонував йому посередництво в ірано-ізраїльському конфлікті, він відповів: "Ні, ви можете допомогти мені з Росією".

Трамп вагався у своєму ставленні до президента України та російського диктатора, пише FT. І кульмінацією цього стала публічна перепалка із Зеленським в Овальному кабінеті в лютому, після якої Вашингтон на певний час призупинив військову та розвідувальну допомогу Україні.

Водночас здавалося, що Трамп від самого початку демонстрував більше розуміння до Путіна. Між ними відбулися кілька телефонних розмов, США і РФ вели прямі мирні переговори. Однак останніми тижнями президент США дедалі більше розчаровувався в російському диктаторі через його максималістські вимоги та відмову погодитися на припинення вогню у війні проти України.

На полях саміту Трамп також заявив, що війна в Україні "виходить з-під контролю", повідомили виданню двоє людей, присутніх у цей момент у залі.

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"Я думаю, що те, що я виніс із зустрічі, не могло бути краще, насправді. Але я виніс із зустрічі, що він хотів би, щоб це закінчилося", — сказав глава Білого дому.

Також Трамп заявив про свій намір поговорити з російським диктатором.

"Я думаю, що зараз саме час покласти цьому край. Я збираюся поговорити з Путіним і подивитися, чи зможемо ми це закінчити", — сказав президент США.

Трамп також заявив, що війна в Україні засвідчила потребу в терміновому відновленні оборонно-промислової бази, і що ні США, ні їхні союзники не можуть "дозволити собі залежати від іноземних супротивників у питаннях постачання найважливіших корисних копалин".

У FT також вказали, що зустріч Зеленського і Трампа відбулася на тлі того, що Росія прискорює свій літній наступ і збільшує виробництво ракет і безпілотників.

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Зеленський звернувся до американського лідера із закликом продати Україні більше зброї, зокрема системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі для захисту українського неба. Трамп заявив, що можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot розглядається, хоча Америці та Ізраїлю вони також потрібні.

Нагадаємо, 25 червня відбулась зустріч президентів США й України на полях саміту НАТО, вона тривала приблизно 50 хвилин.