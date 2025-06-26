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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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Трамп змінює ставлення щодо Зеленського та Путіна, - Financial Times

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

Президент США Дональд Трамп виявив симпатію до президента України Володимира Зеленського, назвавши його "дуже приємним" після їхньої зустрічі на полях саміту НАТО, і водночас зайняв жорсткішу позицію до країни-агресорки Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  пише Financial Times.

"Володимир Путін справді має припинити цю війну", - заявив Трамп, наголосивши, що її жертвами стають велика кількість людей.

У FT також звернули увагу на тезу американського лідера щодо того, що, коли Путін запропонував йому посередництво в ірано-ізраїльському конфлікті, він відповів: "Ні, ви можете допомогти мені з Росією".

Трамп вагався у своєму ставленні до президента України та російського диктатора, пише FT. І кульмінацією цього стала публічна перепалка із Зеленським в Овальному кабінеті в лютому, після якої Вашингтон на певний час призупинив військову та розвідувальну допомогу Україні.

Водночас здавалося, що Трамп від самого початку демонстрував більше розуміння до Путіна. Між ними відбулися кілька телефонних розмов, США і РФ вели прямі мирні переговори. Однак останніми тижнями президент США дедалі більше розчаровувався в російському диктаторі через його максималістські вимоги та відмову погодитися на припинення вогню у війні проти України.

На полях саміту Трамп також заявив, що війна в Україні "виходить з-під контролю", повідомили виданню двоє людей, присутніх у цей момент у залі.

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"Я думаю, що те, що я виніс із зустрічі, не могло бути краще, насправді. Але я виніс із зустрічі, що він хотів би, щоб це закінчилося", — сказав глава Білого дому.

Також Трамп заявив про свій намір поговорити з російським диктатором.

"Я думаю, що зараз саме час покласти цьому край. Я збираюся поговорити з Путіним і подивитися, чи зможемо ми це закінчити", — сказав президент США.

Трамп також заявив, що війна в Україні засвідчила потребу в терміновому відновленні оборонно-промислової бази, і що ні США, ні їхні союзники не можуть "дозволити собі залежати від іноземних супротивників у питаннях постачання найважливіших корисних копалин".

У FT також вказали, що зустріч Зеленського і Трампа відбулася на тлі того, що Росія прискорює свій літній наступ і збільшує виробництво ракет і безпілотників.

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Зеленський звернувся до американського лідера із закликом продати Україні більше зброї, зокрема системи ППО Patriot і ракети-перехоплювачі для захисту українського неба. Трамп заявив, що можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot розглядається, хоча Америці та Ізраїлю вони також потрібні.

Нагадаємо, 25 червня відбулась зустріч президентів США й України на полях саміту НАТО, вона тривала приблизно 50 хвилин.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) путін володимир (24218) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+21
Трохи згодом Трамп поговорить з пуйлом і знову буде казати, що в нас нема козирів...
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26.06.2025 09:02 Відповісти
+18
Ця проня прокоповна просто ще не поговорила по телефону зі своїм коханцем. Зараз він їй зателефонує, розповість, як його серце шкварчить як папіроска, і пані одразу займе позицію "лягли і просють".
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26.06.2025 09:03 Відповісти
+15
Нарешті нашому бовдуру пояснили, що спілкування між Президентами країн це не бикування у Криворіжських підворіттях.
І ой що це сталося він навіть костюм вдягнув!?!?!?!?!?!
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26.06.2025 09:05 Відповісти
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Зраз грантожери та соросята заголосять шо тут все не так 🤣🤣🤣🤣
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26.06.2025 09:02 Відповісти
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26.06.2025 09:18 Відповісти
🤣🤣🤣За кого голосував??? Бачу шо за зєлєнь
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26.06.2025 09:20 Відповісти
Травма голови давно ?
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26.06.2025 10:21 Відповісти
та все так, шмаркля навіть піджака вдів, а не як лошара минулий раз в светрі прийшов.
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26.06.2025 09:39 Відповісти
шифруецца
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26.06.2025 09:42 Відповісти
Трохи згодом Трамп поговорить з пуйлом і знову буде казати, що в нас нема козирів...
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26.06.2025 09:02 Відповісти
Ця проня прокоповна просто ще не поговорила по телефону зі своїм коханцем. Зараз він їй зателефонує, розповість, як його серце шкварчить як папіроска, і пані одразу займе позицію "лягли і просють".
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26.06.2025 09:03 Відповісти
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26.06.2025 09:55 Відповісти
Нарешті нашому бовдуру пояснили, що спілкування між Президентами країн це не бикування у Криворіжських підворіттях.
І ой що це сталося він навіть костюм вдягнув!?!?!?!?!?!
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26.06.2025 09:05 Відповісти
Невже справді справа в костюмі?
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26.06.2025 09:29 Відповісти
В повазі до правил дипломатії .
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26.06.2025 09:40 Відповісти
ну таке, щось схлже на піджака, бо коли в светрі, то з ним не хочуть спілкуватися.
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26.06.2025 09:40 Відповісти
В костюмі, у спілкуванні, зверніть увагу він останнім часом (НАРЕШТІ) перестав звинувачувати наших партнерів що вони щось не додали, чи взагалі не дали (як амери зараз)......
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26.06.2025 09:48 Відповісти
Ну, Черчиль теж приїжджав у США вмовляти про допомогу і вступ у війну у френчі. Є фото, дивіться в інтернеті.
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26.06.2025 12:27 Відповісти
По перше Черчиль був військовим тому він має право одягати військову форму
По друге він був мудрою обізнаною людиною і патріотом своєї країни!
і Ви його порівнюєте з ухилянтом і ху..граєм який називає Україну шльондрою?
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26.06.2025 14:04 Відповісти
От шо значить вадягнути пінжак.
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26.06.2025 09:13 Відповісти
Шось роби - бо в кремлі ж хороший хлопець
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26.06.2025 09:14 Відповісти
Все вирішив пінжак)
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26.06.2025 09:15 Відповісти
пєньжак... з карманАми
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26.06.2025 09:20 Відповісти
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26.06.2025 09:23 Відповісти
Дрес код виявився вдалим!
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26.06.2025 09:26 Відповісти
а чи надовго
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26.06.2025 09:29 Відповісти
На цьому тижні Зеленський - сімпатічний, а путін не дуже.
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26.06.2025 09:29 Відповісти
а дєрьмака сином ще не назвав? )
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26.06.2025 09:30 Відповісти
підготовка до візиту. презентація жупана.
https://www.youtube.com/watch?v=8_XuuXje1SM
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26.06.2025 09:34 Відповісти
Яке марення !
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26.06.2025 09:35 Відповісти
Voronin - дипломатія починається з твоєї шафи.
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26.06.2025 09:40 Відповісти
Раптова зміна настрою, думок, поведінки це явний симптом біполярного афективного розладу. Простими словами, дєд впав в маразм
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26.06.2025 09:48 Відповісти
Как формируется высосанная из пальца новость. Назвал один дед зелю хорошим парнем. Шок сенсация в мире новые геополитические сдвиги. И абсолютно насрать что дед завтра может снова назвать его диктатором без выборов в зависимости от настроения
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26.06.2025 10:04 Відповісти
нічого не змінилось:

- трамп ненавидить українців, бо ми йому - папуаси. Далеко, десь біля росії .
- зе трамп ненавидить, бо той не допоміг з компроматом на Байдена.

А от пуйла трамп любить : бо він диктатор, можлива найбагатша людина світу, і з ним можна буде заробити рублів, якщо зняти санкції .

p.s. Так, був у трампа настрій, сказати добре слівце. Невже кожні 5-хвилинні зміни настрою трампа треба бігом строчити в медіа?
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26.06.2025 10:06 Відповісти
Трампонутий через годину забуде про що казав , і ***** знову стане для нього хорошим хлопцем. Нате він його і союзник.
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26.06.2025 10:20 Відповісти
Зе правильно вибрав позицію прохача, що тішить гординю Трампа)
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26.06.2025 10:26 Відповісти
Чи міг хтось уявити собі, що час закине нас у часи падишахів, яким потрібно буде подобатись, улеслювати їх, хвалити?До дихання прислухається увесь світ. Це дихання рудого, психічнохворого.І все це у розвинутій , аля демократичній країні! Миттю перевзулись журналісти. Вони завзято цитують рудого, радіють, що той став менше сіпатись і не жбурляє гостроносі пантофлі у морду слугам.
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26.06.2025 10:35 Відповісти
Отакої. А якась гидота через зливний бачок "політико" розповсюджувала срач.
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26.06.2025 10:35 Відповісти
оце ще мені "пуп землі".. Зараз воно каже одне, через дві години інше, а через ще дві - вже третя версія. Це ж трамп. Кароче, "стабільності нєт..".
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26.06.2025 10:36 Відповісти
"думки трампа"- вітер, куди хоче туда й дме.
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26.06.2025 10:41 Відповісти
@ (мова оригіналу):

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26.06.2025 11:43 Відповісти
ЗЕлені ЗМІ гарлапенять про перемогу, хоча насправді рижий поц нічого толкового і не сказав
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26.06.2025 11:48 Відповісти
Трубите в трубы.Бейте в барабаны.Пускайте салюты.Война закончилась.Зеленский же говорил что оденет костюм после войны.А раз он в костюме то значит конец войне
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26.06.2025 12:06 Відповісти
На як довго?
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26.06.2025 12:21 Відповісти
А по моєму вони однакові, начебто від однієї матері.
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26.06.2025 13:03 Відповісти
Ще один портрет від х*йла і луб'янського "генія" сафронова - і валодья знов буде гарним хлопцем.
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26.06.2025 14:21 Відповісти
Лидер великой страны.как Америка.ведет себя.как капризная девушка-если льстят ему.угождают.он может пошевелиться.чтоб что то сделать.А что люди гибнут.то это мелочи.Дешевое .тупое существо.которое легко купить простыми манипуляциями.
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26.06.2025 16:19 Відповісти
 
 