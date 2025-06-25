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Новини Трамп зустрівся з Навроцьким
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Незабаром можемо очікувати візиту президента США до Польщі, - Дуда

Навроцький та Трамп

Чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його наступник Кароль Навроцький та президент США Дональд Трамп найближчим часом обміняються візитами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Дуди, "Можемо очікувати і візиту нового польського президента до Білого дому, і візиту президента США до Варшави".

"Звичайно, дати ще будуть узгоджені, але я припускаю, що це відбудеться незабаром", – додав він на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі.

Польський президент також визнав, що дуже зрадів зустрічі Навроцького з Трампом у Білому домі, яка відбулася на початку травня, назвавши її "чудовим прогнозом" польсько-американських відносин.

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"Обов'язком кожного президента Республіки Польща є зміцнення зв'язків зі США. Ми реалізуємо це роками, я реалізував це протягом 10 років і з гордістю слухаю, коли деякі експерти кажуть, що польсько-американські відносини є найкращими в нашій історії", – сказав Дуда.

Автор: 

Польща (8662) Дуда Анджей (793) Трамп Дональд (6308) Навроцький Кароль (27)


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Хоть би кордони, не заблокували у Польщі, бо захоче Трамп в Україну поїхати з Польщі, а воно там ….
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25.06.2025 23:47 Відповісти
Переїжджайте в Україну і всі проблеми з кордонами знімуться. Через неможливість їх перетину
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25.06.2025 23:52 Відповісти
Ви там з обережно з Трампом, маски понатягуйте, бо схоже в нього заразна форма ідіотизму - в Білому домі вже повний дурдом.
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25.06.2025 23:56 Відповісти
Краснов перекаже шифровку з кремля що польща наступна. І звісно затребує надра
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25.06.2025 23:58 Відповісти
В цей час президенту Америки припертись до Польщі- ганьба всесвітня!!!
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26.06.2025 01:35 Відповісти
Барин обещали приехать. Незабаром. Даже как-то неловко за Европу.
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26.06.2025 02:51 Відповісти
 
 