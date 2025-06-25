Незабаром можемо очікувати візиту президента США до Польщі, - Дуда

Чинний президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його наступник Кароль Навроцький та президент США Дональд Трамп найближчим часом обміняються візитами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами Дуди, "Можемо очікувати і візиту нового польського президента до Білого дому, і візиту президента США до Варшави".

"Звичайно, дати ще будуть узгоджені, але я припускаю, що це відбудеться незабаром", – додав він на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі.

Польський президент також визнав, що дуже зрадів зустрічі Навроцького з Трампом у Білому домі, яка відбулася на початку травня, назвавши її "чудовим прогнозом" польсько-американських відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда обговорив з Трампом безпеку Польщі, збільшення оборонних витрат та перемогу на виборах Навроцького

"Обов'язком кожного президента Республіки Польща є зміцнення зв'язків зі США. Ми реалізуємо це роками, я реалізував це протягом 10 років і з гордістю слухаю, коли деякі експерти кажуть, що польсько-американські відносини є найкращими в нашій історії", – сказав Дуда.