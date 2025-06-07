Дуда обговорив з Трампом безпеку Польщі, збільшення оборонних витрат та перемогу на виборах Навроцького
Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.
Про це Дуда повідомив в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Розмову з Трампом Дуда назвав "дуже доброю".
"Нашими основними темами були безпека Польщі та нашого регіону в контексті нещодавнього саміту В9 у Вільнюсі та майбутнього саміту НАТО в Гаазі, а також збільшення витрат на оборону серед країн-членів Альянсу",- розповів польський лідер.
Окрім цього, Дуда запевнив Трампа, що перемога Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі гарантує безперервність у ключових аспектах політики Варшави.
"Особливо у підтримці міцних трансатлантичних відносин та тісної співпраці між Польщею та США, як на інституційному рівні, так і особисто з президентом Трампом", - заявив Дуда.
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