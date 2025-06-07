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Новини Розмова Дуди з Трампом
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Дуда обговорив з Трампом безпеку Польщі, збільшення оборонних витрат та перемогу на виборах Навроцького

Дуда поговорив із Трампом

Президент Польщі Анджей Дуда провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

Про це Дуда повідомив в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Розмову з Трампом Дуда назвав "дуже доброю". 

"Нашими основними темами були безпека Польщі та нашого регіону в контексті нещодавнього саміту В9 у Вільнюсі та майбутнього саміту НАТО в Гаазі, а також збільшення витрат на оборону серед країн-членів Альянсу",- розповів польський лідер.

Окрім цього, Дуда запевнив Трампа, що перемога Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі гарантує безперервність у ключових аспектах політики Варшави.

"Особливо у підтримці міцних трансатлантичних відносин та тісної співпраці між Польщею та США, як на інституційному рівні, так і особисто з президентом Трампом", - заявив Дуда.

Читайте також: Дуда зустрівся із Навроцьким. Говорили про членство України в НАТО

Автор: 

Дуда Анджей (787) Трамп Дональд (6118) Навроцький Кароль (21)


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Виливай моч з вух від трампа, бо той насцяв 100%!
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07.06.2025 00:26 Відповісти
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
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07.06.2025 01:06 Відповісти
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07.06.2025 01:07 Відповісти
Що взагалі можна обговорювати з рудим уї@аном? Він за двері вийде і про все забуде.
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07.06.2025 01:12 Відповісти
 
 