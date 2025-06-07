РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9237 посетителей онлайн
Новости Разговор Дуды с Трампом
771 10

Дуда обсудил с Трампом безопасность Польши, увеличение оборонных расходов и победу Навроцкого на выборах

Дуда поговорил с Трампом

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом Дуда сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Разговор с Трампом Дуда назвал "очень хорошим".

"Нашими основными темами были безопасность Польши и нашего региона в контексте недавнего саммита В9 в Вильнюсе и предстоящего саммита НАТО в Гааге, а также увеличение расходов на оборону среди стран-членов Альянса", - рассказал польский лидер.

Кроме этого, Дуда заверил Трампа, что победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше гарантирует непрерывность в ключевых аспектах политики Варшавы.

"Особенно в поддержке прочных трансатлантических отношений и тесного сотрудничества между Польшей и США, как на институциональном уровне, так и лично с президентом Трампом", - заявил Дуда.

Читайте также: Дуда встретился с Навроцким. Говорили о членстве Украины в НАТО

Автор: 

Дуда Анджей (771) Трамп Дональд (5663) Навроцкий Кароль (21)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
показать весь комментарий
07.06.2025 01:06 Ответить
+3
показать весь комментарий
07.06.2025 01:07 Ответить
+2
Я думаю все что нужно было знать о безопасности Польши мы узнали когда кацапскаямракета ударила в польский трактор а Байден им сказал что это было украинское ПВО, и все в порядке. Большой привет всем украинским беженцам в Польше.
показать весь комментарий
07.06.2025 01:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виливай моч з вух від трампа, бо той насцяв 100%!
показать весь комментарий
07.06.2025 00:26 Ответить
ТРЕБА БИТИ ПО КАЦАПСЬКИМ МІСТАМ - ЛЕХ ВАЛЕНСА

ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X

https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
показать весь комментарий
07.06.2025 01:06 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2025 01:07 Ответить
Фепштейн
показать весь комментарий
07.06.2025 02:22 Ответить
Що взагалі можна обговорювати з рудим уї@аном? Він за двері вийде і про все забуде.
показать весь комментарий
07.06.2025 01:12 Ответить
Якщо Польша вірить що в разі чого Трамп їх не кине - то вітаю вас тр...нули
показать весь комментарий
07.06.2025 01:29 Ответить
Ні Трамп ні Америка їм нічого не винна.
показать весь комментарий
07.06.2025 01:32 Ответить
Я думаю все что нужно было знать о безопасности Польши мы узнали когда кацапскаямракета ударила в польский трактор а Байден им сказал что это было украинское ПВО, и все в порядке. Большой привет всем украинским беженцам в Польше.
показать весь комментарий
07.06.2025 01:31 Ответить
страна, которая защищает Польшу, находится с востока, ане далеко на западе... странніе ребята
показать весь комментарий
07.06.2025 05:59 Ответить
Дуда идиот?
показать весь комментарий
07.06.2025 07:06 Ответить
 
 