Дуда обсудил с Трампом безопасность Польши, увеличение оборонных расходов и победу Навроцкого на выборах

Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом Дуда сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Разговор с Трампом Дуда назвал "очень хорошим".

"Нашими основными темами были безопасность Польши и нашего региона в контексте недавнего саммита В9 в Вильнюсе и предстоящего саммита НАТО в Гааге, а также увеличение расходов на оборону среди стран-членов Альянса", - рассказал польский лидер.

Кроме этого, Дуда заверил Трампа, что победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше гарантирует непрерывность в ключевых аспектах политики Варшавы.

"Особенно в поддержке прочных трансатлантических отношений и тесного сотрудничества между Польшей и США, как на институциональном уровне, так и лично с президентом Трампом", - заявил Дуда.

Читайте также: Дуда встретился с Навроцким. Говорили о членстве Украины в НАТО