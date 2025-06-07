Дуда обсудил с Трампом безопасность Польши, увеличение оборонных расходов и победу Навроцкого на выборах
Президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Об этом Дуда сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Разговор с Трампом Дуда назвал "очень хорошим".
"Нашими основными темами были безопасность Польши и нашего региона в контексте недавнего саммита В9 в Вильнюсе и предстоящего саммита НАТО в Гааге, а также увеличение расходов на оборону среди стран-членов Альянса", - рассказал польский лидер.
Кроме этого, Дуда заверил Трампа, что победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше гарантирует непрерывность в ключевых аспектах политики Варшавы.
"Особенно в поддержке прочных трансатлантических отношений и тесного сотрудничества между Польшей и США, как на институциональном уровне, так и лично с президентом Трампом", - заявил Дуда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЕКСКЛЮЗИВ! Лех Валенса: без вільної України не буде вільної Польщі https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X
https://youtu.be/***********?si=xH4fooLSlI7W8f2X