Вскоре можно ожидать визита президента США в Польшу, - Дуда

Действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что его преемник Кароль Навроцкий и президент США Дональд Трамп в ближайшее время обменяются визитами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Дуды, "Можем ожидать и визита нового польского президента в Белый дом, и визита президента США в Варшаву".

"Конечно, даты еще будут согласованы, но я предполагаю, что это произойдет вскоре", - добавил он на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.

Польский президент также признал, что очень обрадовался встрече Навроцкого с Трампом в Белом доме, которая состоялась в начале мая, назвав ее "замечательным прогнозом" польско-американских отношений.

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"Обязанностью каждого президента Республики Польша является укрепление связей с США. Мы реализуем это годами, я реализовал это в течение 10 лет и с гордостью слушаю, когда некоторые эксперты говорят, что польско-американские отношения являются лучшими в нашей истории", - сказал Дуда.