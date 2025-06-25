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Новости Трамп встретился с Навроцким
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Вскоре можно ожидать визита президента США в Польшу, - Дуда

Навроцкий и Трамп

Действующий президент Польши Анджей Дуда заявил, что его преемник Кароль Навроцкий и президент США Дональд Трамп в ближайшее время обменяются визитами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам Дуды, "Можем ожидать и визита нового польского президента в Белый дом, и визита президента США в Варшаву".

"Конечно, даты еще будут согласованы, но я предполагаю, что это произойдет вскоре", - добавил он на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге.

Польский президент также признал, что очень обрадовался встрече Навроцкого с Трампом в Белом доме, которая состоялась в начале мая, назвав ее "замечательным прогнозом" польско-американских отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда обсудил с Трампом безопасность Польши, увеличение оборонных расходов и победу на выборах Навроцкого

"Обязанностью каждого президента Республики Польша является укрепление связей с США. Мы реализуем это годами, я реализовал это в течение 10 лет и с гордостью слушаю, когда некоторые эксперты говорят, что польско-американские отношения являются лучшими в нашей истории", - сказал Дуда.

Автор: 

Польша (8540) Дуда Анджей (777) Трамп Дональд (5842) Навроцкий Кароль (27)


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Хоть би кордони, не заблокували у Польщі, бо захоче Трамп в Україну поїхати з Польщі, а воно там ….
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25.06.2025 23:47 Ответить
Переїжджайте в Україну і всі проблеми з кордонами знімуться. Через неможливість їх перетину
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25.06.2025 23:52 Ответить
Ви там з обережно з Трампом, маски понатягуйте, бо схоже в нього заразна форма ідіотизму - в Білому домі вже повний дурдом.
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25.06.2025 23:56 Ответить
Краснов перекаже шифровку з кремля що польща наступна. І звісно затребує надра
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25.06.2025 23:58 Ответить
В цей час президенту Америки припертись до Польщі- ганьба всесвітня!!!
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26.06.2025 01:35 Ответить
Барин обещали приехать. Незабаром. Даже как-то неловко за Европу.
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26.06.2025 02:51 Ответить
 
 