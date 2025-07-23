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Новости Переговоры в Турции Встреча Зеленского и Путина
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Делегация Украины прибыла в Турцию на переговоры с Россией, - СМИ

Переговоры Украины и РФ 23 июля: известны первые детали

Украинская делегация 23 июля уже прибыла в Турцию, где состоятся переговоры с представителями России в Стамбуле. Основная задача на переговорах - организация прямой встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Суспільне" и УП.

Сначала представители Украины встретятся в Анкаре с турецкими коллегами. Затем - в Стамбуле украинская делегация проведет переговоры с россиянами. Основной темой будет подготовка встречи на уровне лидеров.

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ должен начаться в среду, 23 июля, в 19:00 в Стамбуле.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Согласование проектов меморандумов является подготовкой к встрече Зеленского и Путина, - Песков

Ранее российское государственное агентство ТАСС тоже заявило, что российская делегация отправилась в Турцию на переговоры. Делегацию возглавляет помощник руководителя РФ Путина Владимир Мединский.

В директорате по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле состоятся во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

Ранее Песков заявлял, что прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украине и РФ предстоит обсудить сложные темы.

Также читайте: Трамп готов присоединиться к переговорам между Украиной и РФ в Турции, если там будет Путин, - Эрдоган

Автор: 

Стамбул (272) Турция (3512) переговоры с Россией (1220)


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Топ комментарии
+5
Там Оман-Фінал, тут ліквідація НАБУ...
Як все узгоджено, наче по нотам
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23.07.2025 14:28 Ответить
+5
А він і не їхав нікуди. Там і сидів. Ось - дочекався. Зараз буде друга лекція про печенігів, половців, долгоруких, третій рим і т.д.
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23.07.2025 14:34 Ответить
+4
Помилка в новині - "Делегація Єрмака/ОПи/Зеленського прибула на......", від України там практично нічого і нікого немає.
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23.07.2025 14:30 Ответить
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Там Оман-Фінал, тут ліквідація НАБУ...
Як все узгоджено, наче по нотам
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23.07.2025 14:28 Ответить
та если бы,война еще на долго
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23.07.2025 14:30 Ответить
Сьогодні :"Основне завдання на перемовинах -- організація прямої зустрічі президента Володимира Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна "-

Указ від 30.09.22 р.

https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249

1. Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним.

"музикант" ложить свій смичок на свій же указ ?
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23.07.2025 14:46 Ответить
Помилка в новині - "Делегація Єрмака/ОПи/Зеленського прибула на......", від України там практично нічого і нікого немає.
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23.07.2025 14:30 Ответить
А той дурник - петрушка що з шведами 20 років воював, з кацапії приїхав?
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23.07.2025 14:31 Ответить
А він і не їхав нікуди. Там і сидів. Ось - дочекався. Зараз буде друга лекція про печенігів, половців, долгоруких, третій рим і т.д.
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23.07.2025 14:34 Ответить
Аби хоч про обмін полоненими домовились. Решта - вода у ступі. Ні про що...
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23.07.2025 14:35 Ответить
100 %
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23.07.2025 14:39 Ответить
Тут подвійний профіт - найголовніше, наші до дому повернуться. А по-друге - від утриманців позбавимось..бо ніфігово на кацапів витрачаємо..
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23.07.2025 14:49 Ответить
Позиції сторін недотичні. Узгоджувати компроміси - марна справа. Усе лицедійство - для Трампа. Наші тільки даремно авіаційний гас витратили. Обмін полоненими легко узгоджується у телефонному режимі або делегаціями від спецслужб.
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23.07.2025 14:40 Ответить
Домовляться домовлятися.
Хлопнуть по чебуреку і назад.
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23.07.2025 14:47 Ответить
а рыжий возрадуется
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23.07.2025 14:57 Ответить
Для повного "щастя" ще не хватало б, щоб вони так підписали відмову від теріторій.
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23.07.2025 14:48 Ответить
шоу для трампа продовжується. Не їхати Україні - не можна, бо трамп звинувачуватиме у небажанні миру.

знов буде дурня про печенегів, рюріків. Ще будуть гуманітарні речі, які вирішуються і без "переговорів" .

а щодо зустрічі презів - це щоб додати статусу "переговорам" (зустрічі презів звісно ніколи не буде), справжня ціль - переливати з пустого в порожнє і тримати трампа в гарному настрої .
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23.07.2025 14:48 Ответить
Результат ми знаємо наперед.
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23.07.2025 14:50 Ответить
Водевиль для рыжего типа хотели
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23.07.2025 14:56 Ответить
 
 