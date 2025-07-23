Делегация Украины прибыла в Турцию на переговоры с Россией, - СМИ

Украинская делегация 23 июля уже прибыла в Турцию, где состоятся переговоры с представителями России в Стамбуле. Основная задача на переговорах - организация прямой встречи президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Суспільне" и УП.

Сначала представители Украины встретятся в Анкаре с турецкими коллегами. Затем - в Стамбуле украинская делегация проведет переговоры с россиянами. Основной темой будет подготовка встречи на уровне лидеров.

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ должен начаться в среду, 23 июля, в 19:00 в Стамбуле.

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Ранее российское государственное агентство ТАСС тоже заявило, что российская делегация отправилась в Турцию на переговоры. Делегацию возглавляет помощник руководителя РФ Путина Владимир Мединский.

В директорате по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле состоятся во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

Ранее Песков заявлял, что прорывов на очередном раунде переговоров не будет. Украине и РФ предстоит обсудить сложные темы.

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