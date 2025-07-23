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Третій раунд переговорів між Україною та РФ у Стамбулі розпочався (доповнено)

Переговори України і РФ у Стамбулі почалися 23 липня

Увечері 23 липня у Стамбулі почався третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що глави делегацій Росії й України Володимир Мединський та Рустем Умєров зараз проводять двосторонню зустріч у палаці Чираган.

Зустріч відбувається тет-а-тет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська делегація скоординувала позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин у Стамбулі, - Умєров

У Центрі протидії дезінформації уточнили, що насправді ж зустріч проходила в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник.

Після цієї тристоронньої зустрічі розпочнуться переговори за участю повних складів делегацій, повідомила турецька журналіста Bloomberg Сена Алкан.

За даними українських та турецьких ЗМІ, станом на 20:40 офіційно розпочалася зустріч делегацій України та РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський затвердив склад делегації на переговорах з РФ у Стамбулі, - указ

Автор: 

Стамбул (237) Туреччина (3644) Умєров Рустем (709) Мединський Володимир (21)


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Топ коментарі
+2
На вигляд Умеров виступає в більш тяжкій вазі. Тож може введе в нокаут Мединського?
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23.07.2025 20:03 Відповісти
+2
Перед перемовинами з свинособачою, кацапською сараною, треба було потренуватися на карпатських бджолах.
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23.07.2025 20:08 Відповісти
+2
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23.07.2025 20:41 Відповісти
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На вигляд Умеров виступає в більш тяжкій вазі. Тож може введе в нокаут Мединського?
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23.07.2025 20:03 Відповісти
А ЯКЩО ЖОРСТКИЙ МИР ВІД США( заявлений сьогодні Джонсоном) ПІДГОТОВИТЬ УМЄРОВ НА ПЕРЕМОВИНАХ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ПРИПИНЕННЯ ВІЙНА НА ЧАС ПЕРВИБОРІВ В УКРАЇНІ ( хоча б там що їй залишать договорняки Зе та Кремля з Трампом?) Згадайте плани ЦРУ переказані Хьоршем та співставте з учорашнім переворотом в Україні ... ЄС не дасть вже свої 70% бюджету Україні й на ЗСУ у тч ( бо вовка не хоче відкликати підпис) ...
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23.07.2025 20:12 Відповісти
Яке їхало, таке й здибало...
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23.07.2025 20:19 Відповісти
Весь мир - театр, а люди в нём - актеры
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23.07.2025 20:24 Відповісти
Сказав Шекспір
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23.07.2025 20:40 Відповісти
лишньо хромосомний, холуйський ніщеброд в лаптях, а умеров міліонер, не вклавши ні копійчини.
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23.07.2025 20:06 Відповісти
переговори, почалися з позитивної ноти.
лишньо хромосомний привітав істот по розуму на чолі з зеленим дегенератом мародером умєровим та щиро подякував за подарунок 12414.
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23.07.2025 20:04 Відповісти
Перед перемовинами з свинособачою, кацапською сараною, треба було потренуватися на карпатських бджолах.
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23.07.2025 20:08 Відповісти
Я так розумію будуть докладати москалям що одну умову не вступив ЄС уже майже виконано? чорний гумор

З.І. я може щось пропустив і москалі хоч одну якусь свою позицію змінили щоб було про що вести перемовини ?
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23.07.2025 20:13 Відповісти
Так переговоры для Украины чтоб трамп помощь не прекратил, а для русни переговоры чтоб тянуть время и больше захватывать территорий
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23.07.2025 20:20 Відповісти
Тет-а-тет... Про що можна з ворогом домовитись?!
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23.07.2025 20:22 Відповісти
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23.07.2025 20:22 Відповісти
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23.07.2025 20:41 Відповісти
Ермака,який прибув з укр.делегацією, прийняв президент Туреччини,зустріч проходила за закритими дверима-повідомляє Європейська правда.
Ердоган вважає,що з решта з кимось,нічого говорити-такий рівень делегації...
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23.07.2025 20:51 Відповісти
 
 