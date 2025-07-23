Третій раунд переговорів між Україною та РФ у Стамбулі розпочався (доповнено)

Увечері 23 липня у Стамбулі почався третій раунд переговорів між делегаціями України та Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що глави делегацій Росії й України Володимир Мединський та Рустем Умєров зараз проводять двосторонню зустріч у палаці Чираган.

Зустріч відбувається тет-а-тет.

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У Центрі протидії дезінформації уточнили, що насправді ж зустріч проходила в присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав як посередник.

Після цієї тристоронньої зустрічі розпочнуться переговори за участю повних складів делегацій, повідомила турецька журналіста Bloomberg Сена Алкан.

За даними українських та турецьких ЗМІ, станом на 20:40 офіційно розпочалася зустріч делегацій України та РФ.

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