Зеленський затвердив склад делегації на переговорах з РФ у Стамбулі, - указ

Президент Володимир Зеленський визначив склад делегації України на перемовинах із РФ, черговий раунд яких заплановано на сьогоднішній вечір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ глави держави №539/2025.

Згідно з документом, Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Склад української делегації:

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович - радник керівника Офісу Президента України

ДЬЯКОВ Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України

КОВБАСА Юрій Михайлович - Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович - перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ФОМІН Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Зеленський також дозволив главі делегації:

вносити за погодженням із президентом України зміни до складу делегації України;

залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових радників, експертів (за згодою).

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу. Згодом стало відомо, що перемовини української та російської делегацій заплановані на сьогоднішній вечір.