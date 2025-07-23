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Новини Переговори у Туреччині
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Зеленський затвердив склад делегації на переговорах з РФ у Стамбулі, - указ

переговори,перемовини

Президент Володимир Зеленський визначив склад делегації України на перемовинах із РФ, черговий раунд яких заплановано на сьогоднішній вечір.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ глави держави №539/2025.

Згідно з документом, Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Склад української делегації:

УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації

БЕВЗ Олександр Олександрович - радник керівника Офісу Президента України

ДЬЯКОВ Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України

КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України

КОВБАСА Юрій Михайлович - Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)

КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України

ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович - перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України

ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України

СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України

ФОМІН Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України

ШЕРІХОВ Олександр Ігорович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України

ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Зеленський також дозволив главі делегації:

вносити за погодженням із президентом України зміни до складу делегації України;

залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових радників, експертів (за згодою).

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу. Згодом стало відомо, що перемовини української та російської делегацій заплановані на сьогоднішній вечір.

Автор: 

Зеленський Володимир (24812) перемовини (3036) Умєров Рустем (708)


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Топ коментарі
+4
Хуже не будет. Хоть поржем. Он научится(на вас и вашем будущем).

Радуйтесь зед.....э...би..лы.
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23.07.2025 09:49 Відповісти
+4
Що одні, що інші можуть діяти згідно з написаним. Не легше було обмінятися цими паперами поштою. Скільки б грошей заощадили, хоча, держтуризм ніхто не відміняв
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23.07.2025 09:52 Відповісти
+3
А де агрохімія? Не порядок..
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23.07.2025 09:52 Відповісти
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Хуже не будет. Хоть поржем. Он научится(на вас и вашем будущем).

Радуйтесь зед.....э...би..лы.
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23.07.2025 09:49 Відповісти
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23.07.2025 10:04 Відповісти
І хто ж ціх гнид обрав до влади, марсияне?
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23.07.2025 10:21 Відповісти
Що одні, що інші можуть діяти згідно з написаним. Не легше було обмінятися цими паперами поштою. Скільки б грошей заощадили, хоча, держтуризм ніхто не відміняв
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23.07.2025 09:52 Відповісти
А де агрохімія? Не порядок..
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23.07.2025 09:52 Відповісти
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23.07.2025 10:06 Відповісти
немає д'єрьмака. оце вже зрада.
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23.07.2025 09:57 Відповісти
"Зеленський також дозволив главі делегації:
вносити за погодженням із президентом України зміни до складу делегації України"...ермака...
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23.07.2025 09:57 Відповісти
***** його риму - маму а де ж дЕрьмак з сухумськой макакой на плечі?
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23.07.2025 09:58 Відповісти
Наша пісня гарна нова починаєм її знову. Пригати по граблям українська народна забава
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23.07.2025 10:03 Відповісти
Це і був оманський план: вибити активну частину суспільства, а потім перетворити Україну на Білорусь-2, в надії що 73% майданить не будуть
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23.07.2025 10:06 Відповісти
Клоуни, які нічого не вирішують!!!! А де ж єлдак???
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23.07.2025 10:13 Відповісти
Як не Хламідія так Окунь в голові делегації...
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23.07.2025 10:17 Відповісти
 
 