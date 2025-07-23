Зеленський затвердив склад делегації на переговорах з РФ у Стамбулі, - указ
Президент Володимир Зеленський визначив склад делегації України на перемовинах із РФ, черговий раунд яких заплановано на сьогоднішній вечір.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ глави держави №539/2025.
Згідно з документом, Зеленський розпорядився утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.
Склад української делегації:
УМЄРОВ Рустем Енверович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації
БЕВЗ Олександр Олександрович - радник керівника Офісу Президента України
ДЬЯКОВ Олександр Іванович - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України
КИСЛИЦЯ Сергій Олегович - перший заступник міністра закордонних справ України
КОВБАСА Юрій Михайлович - Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою)
КУЗЬМИЧОВ Георгій Юрійович - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України
ЛУГОВСЬКИЙ Олег Васильович - перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України
ОСТРЯНСЬКИЙ Євгеній Вікторович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
ПОКЛАД Олександр Валентинович - заступник Голови Служби безпеки України
СКІБІЦЬКИЙ Вадим Васильович - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ФОМІН Андрій Анатолійович - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України
ШЕВЧЕНКО Олексій Миколайович - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
ШЕРІХОВ Олександр Ігорович - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України
ШИНКАРЬОВ Євген Михайлович - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Зеленський також дозволив главі делегації:
вносити за погодженням із президентом України зміни до складу делегації України;
залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), наукових радників, експертів (за згодою).
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові переговори у Стамбулі з росіянами плануються на середу. Згодом стало відомо, що перемовини української та російської делегацій заплановані на сьогоднішній вечір.
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вносити за погодженням із президентом України зміни до складу делегації України"...ермака...