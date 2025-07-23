Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, - указ

Президент Владимир Зеленский определил состав делегации Украины на переговорах с РФ, очередной раунд которых запланирован на сегодняшний вечер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №539/2025.

Согласно документу, Зеленский распорядился образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

Состав украинской делегации:

УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации,

БЕВЗ Александр Александрович - советник руководителя Офиса Президента Украины.

ДЬЯКОВ Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины,

КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель министра иностранных дел Украины.

КОВБАСА Юрий Михайлович - Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию),

КУЗЬМИЧЕВ Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины,

ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич - первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины,

ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины,

СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

ФОМИН Андрей Анатольевич - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

ШЕРИХОВ Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

ШИНКАРЕВ Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Зеленский также разрешил главе делегации:

вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации Украины;

привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с их руководителями), научных советников, экспертов (по согласию).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду. Впоследствии стало известно, что переговоры украинской и российской делегаций запланированы на сегодняшний вечер.