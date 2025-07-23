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Новости Переговоры в Турции
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Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, - указ

переговоры,переговоры

Президент Владимир Зеленский определил состав делегации Украины на переговорах с РФ, очередной раунд которых запланирован на сегодняшний вечер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №539/2025.

Согласно документу, Зеленский распорядился образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.

Состав украинской делегации:

УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации,

БЕВЗ Александр Александрович - советник руководителя Офиса Президента Украины.

ДЬЯКОВ Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины,

КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель министра иностранных дел Украины.

КОВБАСА Юрий Михайлович - Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию),

КУЗЬМИЧЕВ Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины,

ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич - первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины,

ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины,

СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины,

ФОМИН Андрей Анатольевич - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

ШЕРИХОВ Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,

ШИНКАРЕВ Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Зеленский также разрешил главе делегации:

вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации Украины;

привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с их руководителями), научных советников, экспертов (по согласию).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду. Впоследствии стало известно, что переговоры украинской и российской делегаций запланированы на сегодняшний вечер.

Автор: 

Зеленский Владимир (21299) переговоры (5101) Умеров Рустем (623)


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Топ комментарии
+11
Хуже не будет. Хоть поржем. Он научится(на вас и вашем будущем).

Радуйтесь зед.....э...би..лы.
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23.07.2025 09:49 Ответить
+10
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23.07.2025 10:04 Ответить
+6
***** його риму - маму а де ж дЕрьмак з сухумськой макакой на плечі?
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23.07.2025 09:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хуже не будет. Хоть поржем. Он научится(на вас и вашем будущем).

Радуйтесь зед.....э...би..лы.
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23.07.2025 09:49 Ответить
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23.07.2025 10:04 Ответить
І хто ж ціх гнид обрав до влади, марсияне?
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23.07.2025 10:21 Ответить
Такі ж самі гниди проголосували ,
які повірили в популізм і відверту брехню Зехерпіду
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23.07.2025 12:05 Ответить
Що одні, що інші можуть діяти згідно з написаним. Не легше було обмінятися цими паперами поштою. Скільки б грошей заощадили, хоча, держтуризм ніхто не відміняв
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23.07.2025 09:52 Ответить
А де агрохімія? Не порядок..
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23.07.2025 09:52 Ответить
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23.07.2025 10:06 Ответить
Це точно агент "кнр". Щось вже відпрацьовує там з "таваріщамв"
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23.07.2025 10:53 Ответить
На честь агрохімії десь в раші є географічна назва. На жаль, лише одна.😃
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23.07.2025 11:11 Ответить
У запасі
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23.07.2025 11:46 Ответить
немає д'єрьмака. оце вже зрада.
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23.07.2025 09:57 Ответить
"Зеленський також дозволив главі делегації:
вносити за погодженням із президентом України зміни до складу делегації України"...ермака...
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23.07.2025 09:57 Ответить
***** його риму - маму а де ж дЕрьмак з сухумськой макакой на плечі?
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23.07.2025 09:58 Ответить
Наша пісня гарна нова починаєм її знову. Пригати по граблям українська народна забава
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23.07.2025 10:03 Ответить
Ст. 111 ККУ нікуди не зникла. Фіксуйте ту пісню, потім вони її за гратами заспівають або на шибенеці воєнного міжнародного трибуналу
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23.07.2025 10:39 Ответить
Це і був оманський план: вибити активну частину суспільства, а потім перетворити Україну на Білорусь-2, в надії що 73% майданить не будуть
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23.07.2025 10:06 Ответить
Клоуни, які нічого не вирішують!!!! А де ж єлдак???
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23.07.2025 10:13 Ответить
Як не Хламідія так Окунь в голові делегації...
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23.07.2025 10:17 Ответить
після вимоги фсб до "зезрадника" знищити НАБУ І САП.,що мабуть в скорім часі приведе США.ЄС І НАТО до можливих рішень скорочення.або й згортання війскової і фінансової допомоги України"зкзрадник" робить черговий крок.продиктований рашистами.для виконнання узаконення окупації України...
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23.07.2025 10:34 Ответить
Умеров - голова делегаії. З тим же результатом могли б мене на чолі делегації поставити. Я б, як особа, наближена до імператора, весь час кивав і казав би "да уж!", а у потрібний момент заявив би, що торг тут неприйнятний.
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23.07.2025 10:38 Ответить
Цікаво, шо вони там кивати чи тріпати будуть....
У кацабів НЕ буде інших вимог, крім політичної капітуляції ( мінімум: це визнання вкраденої Кримської області та ще 4-5 , а ще накидуватимуть купу умов "нато нєт" і т.д.
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23.07.2025 10:51 Ответить
Да уж.
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23.07.2025 10:53 Ответить
А колись сонцепісяйний аж зеленів від крику, що видав указ з прутіним не можна вести переговори )))
А якщо то не прутін приїхав то можно ))
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23.07.2025 10:49 Ответить
сегодня приснился сон: зеленский закончил свою жизнь, как Кадафи с палкой в жопе.
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23.07.2025 10:52 Ответить
Сон просто супер
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23.07.2025 12:41 Ответить
Слава Богу хоч Єрмака не має.З нього не переговорник а смотрітєль над делегацією і старшой
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23.07.2025 11:00 Ответить
Друзі, зупиніть продаж України !!! Йому, цьому Віслюку, потрібен мир не для України. Йому потрібна передишка та накопичення сил проти свого народу. Хочете обшуки у своїх домівках, бусики під під'їздами вночі - тоді "не висовувайтесь". Йде звичайне залякування вас. Далі почнуться репресії. Ось вам ваш клоун у повній іпостасі !
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23.07.2025 11:04 Ответить
Очень интересный состав делегации. Практически все военные и СБУ. Даже нет Нацгвардии.
Это хунта или антихунта?
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23.07.2025 11:42 Ответить
 
 