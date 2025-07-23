Зеленский утвердил состав делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, - указ
Президент Владимир Зеленский определил состав делегации Украины на переговорах с РФ, очередной раунд которых запланирован на сегодняшний вечер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ главы государства №539/2025.
Согласно документу, Зеленский распорядился образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира.
Состав украинской делегации:
УМЕРОВ Рустем Энверович - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации,
БЕВЗ Александр Александрович - советник руководителя Офиса Президента Украины.
ДЬЯКОВ Александр Иванович - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины,
КИСЛИЦА Сергей Олегович - первый заместитель министра иностранных дел Украины.
КОВБАСА Юрий Михайлович - Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласию),
КУЗЬМИЧЕВ Георгий Юрьевич - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины,
ЛУГОВСКИЙ Олег Васильевич - первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины,
ОСТРЯНСКИЙ Евгений Викторович - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,
ПОКЛАД Александр Валентинович - заместитель Председателя Службы безопасности Украины,
СКИБИЦКИЙ Вадим Васильевич - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины,
ФОМИН Андрей Анатольевич - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,
ШЕВЧЕНКО Алексей Николаевич - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,
ШЕРИХОВ Александр Игоревич - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,
ШИНКАРЕВ Евгений Михайлович - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Зеленский также разрешил главе делегации:
вносить по согласованию с президентом Украины изменения в состав делегации Украины;
привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций (по согласованию с их руководителями), научных советников, экспертов (по согласию).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры в Стамбуле с россиянами планируются на среду. Впоследствии стало известно, что переговоры украинской и российской делегаций запланированы на сегодняшний вечер.
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Радуйтесь зед.....э...би..лы.
які повірили в популізм і відверту брехню Зехерпіду
вносити за погодженням із президентом України зміни до складу делегації України"...ермака...
У кацабів НЕ буде інших вимог, крім політичної капітуляції ( мінімум: це визнання вкраденої Кримської області та ще 4-5 , а ще накидуватимуть купу умов "нато нєт" і т.д.
А якщо то не прутін приїхав то можно ))
Это хунта или антихунта?