США можуть ввести вторинні санкції проти РФ раніше, ніж через 50 днів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не виключив запровадження вторинних санкцій проти Росії раніше, ніж через так званий дедлайн у 50 днів. Це відбудеться в разі відсутності успіхів із врегулюванням російсько-української війни.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед Білим домом, інформує Цензор.НЕТ.

На питання репортерів, чи Сполучені Штати зараз вже ближчі до рішення введення обмежень щодо РФ, американський лідер відповів ствердно.

"Ми розглядаємо всю ситуацію. Ймовірно, нам доведеться ввести вторинні санкції", - сказав Трамп.

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Президент США нагадав, що раніше, 14 липня, він дав термін у 50 днів на укладення мирної угоди між РФ і Україною.

За його словами, США можуть вдарити санкціями по РФ до закінчення його дедлайну в 50 днів.

При цьому Трамп не став відповідати на питання про те, чи запланована у нього зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом.

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