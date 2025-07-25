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Новини Санкції США проти Росії
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США можуть ввести вторинні санкції проти РФ раніше, ніж через 50 днів, - Трамп

Трамп: США можуть раніше ввести вторинні санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп не виключив запровадження вторинних санкцій проти Росії раніше, ніж через так званий дедлайн у 50 днів. Це відбудеться в разі відсутності успіхів із врегулюванням російсько-української війни.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед Білим домом, інформує Цензор.НЕТ.

На питання репортерів, чи Сполучені Штати зараз вже ближчі до рішення введення обмежень щодо РФ, американський лідер відповів ствердно.

"Ми розглядаємо всю ситуацію. Ймовірно, нам доведеться ввести вторинні санкції", - сказав Трамп.

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Президент США нагадав, що раніше, 14 липня, він дав термін у 50 днів на укладення мирної угоди між РФ і Україною.

За його словами, США можуть вдарити санкціями по РФ до закінчення його дедлайну в 50 днів.

При цьому Трамп не став відповідати на питання про те, чи запланована у нього зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом.

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Автор: 

росія (66849) санкції (12456) Трамп Дональд (6527)


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Топ коментарі
+2
Трамп запідозрив, що зненацька може ввести санкції раніше обіцяного терміну.
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25.07.2025 18:01 Відповісти
+1
***** треба оскаржити в Гаазі дії Трампа!
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25.07.2025 18:04 Відповісти
+1
Типові гойдалки ротом, від Трампа, може-не може…
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25.07.2025 18:11 Відповісти
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Трамп запідозрив, що зненацька може ввести санкції раніше обіцяного терміну.
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25.07.2025 18:01 Відповісти
а може рудий і не ввести санкції
тим паче ***** ж буде оскаржувати у пречудових теревенях
зарядить рудому, шо той обіцяв 50...
а у ***** чіткий аргумент: пацан сказав - пацан зробив
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25.07.2025 18:01 Відповісти
***** треба оскаржити в Гаазі дії Трампа!
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25.07.2025 18:04 Відповісти
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25.07.2025 18:04 Відповісти
Ну так - залишилось 40 днів
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25.07.2025 18:08 Відповісти
Потім 9 днів...зворотній відлік...
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25.07.2025 18:10 Відповісти
Типові гойдалки ротом, від Трампа, може-не може…
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25.07.2025 18:11 Відповісти
У Джонсона у США та українського спікера кабана ВР одна проблема ... Вони відпустили своїх слуг парламентарів подалі від скандалу на канікули , а проблеми не зникли й не зникнуть .
У США деморкати й МАГАчастина респів вимагає озрозкрити докумети зі зв"язками Трампа з Епштейном, й Джонсон вже схиляється до цих бунтарів а там же усі деми Пвалати в + , бо саме вони ініціювали цю тему.
У кабана в ВР - треба зібрати взад додому депутатів з канікул переголосувати корупційноперворотний закон . А Слуги та усі інші що голосували, не знають точно кого з них дадуть на заклання в домовленостях зЄ з НАБУ та САП ... Хрін вони усі повернуться преголосовувати... ...
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25.07.2025 18:18 Відповісти
Отже Трмапу конче до кінця канікул конгресменів потрібен позитивчик , а вони повернуться до закінчення 50 дн з гаслом про "хто був супердєвочкой у Епштейна вже знають усі" ...

В них не було спільного бункера як пише FT про вову та Ларьочника, але чому вони все більше та більше схожі між собою- оця парочка . Чому хйло писав проект БУРАТІНО , списуючи його з Історії про КОЗИРА ( trump - англійською) й чому в навіть Перше ім"я одного ( ми ж знаємо , в США "перше ім"я"- це прізвище ) та поганяло дане Кремлем другого одинакові?
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25.07.2025 18:27 Відповісти
Алелуя, рижому знов дали правельні таблетки
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25.07.2025 18:26 Відповісти
Та москалям пох на ті санкції, навіть самі жорсткі, будуть в китаю в борг брати але програти не зможуть, навіть не знаю як с тої дупи ми вилізем.
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25.07.2025 18:28 Відповісти
киздить
як завжди
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25.07.2025 18:33 Відповісти
До бабки не ходи!
Ще подовжить на 50 днів!
П*здити, та виконувати не в цього нарциса!
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25.07.2025 18:36 Відповісти
Треба вводити санкції проти косооких господарів свинособак.
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25.07.2025 18:39 Відповісти
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25.07.2025 18:55 Відповісти
 
 