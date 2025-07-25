США можуть ввести вторинні санкції проти РФ раніше, ніж через 50 днів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп не виключив запровадження вторинних санкцій проти Росії раніше, ніж через так званий дедлайн у 50 днів. Це відбудеться в разі відсутності успіхів із врегулюванням російсько-української війни.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед Білим домом, інформує Цензор.НЕТ.
На питання репортерів, чи Сполучені Штати зараз вже ближчі до рішення введення обмежень щодо РФ, американський лідер відповів ствердно.
"Ми розглядаємо всю ситуацію. Ймовірно, нам доведеться ввести вторинні санкції", - сказав Трамп.
Президент США нагадав, що раніше, 14 липня, він дав термін у 50 днів на укладення мирної угоди між РФ і Україною.
За його словами, США можуть вдарити санкціями по РФ до закінчення його дедлайну в 50 днів.
При цьому Трамп не став відповідати на питання про те, чи запланована у нього зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
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тим паче ***** ж буде оскаржувати у пречудових теревенях
зарядить рудому, шо той обіцяв 50...
а у ***** чіткий аргумент: пацан сказав - пацан зробив
У США деморкати й МАГАчастина респів вимагає озрозкрити докумети зі зв"язками Трампа з Епштейном, й Джонсон вже схиляється до цих бунтарів а там же усі деми Пвалати в + , бо саме вони ініціювали цю тему.
У кабана в ВР - треба зібрати взад додому депутатів з канікул переголосувати корупційноперворотний закон . А Слуги та усі інші що голосували, не знають точно кого з них дадуть на заклання в домовленостях зЄ з НАБУ та САП ... Хрін вони усі повернуться преголосовувати... ...
В них не було спільного бункера як пише FT про вову та Ларьочника, але чому вони все більше та більше схожі між собою- оця парочка . Чому хйло писав проект БУРАТІНО , списуючи його з Історії про КОЗИРА ( trump - англійською) й чому в навіть Перше ім"я одного ( ми ж знаємо , в США "перше ім"я"- це прізвище ) та поганяло дане Кремлем другого одинакові?
як завжди
Ще подовжить на 50 днів!
П*здити, та виконувати не в цього нарциса!