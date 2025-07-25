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Новости Санкции США против России
2 072 17

США могут ввести вторичные санкции против РФ раньше, чем через 50 дней, - Трамп

Трамп: США могут раньше ввести вторичные санкции против России

Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против России раньше, чем через так называемый дедлайн в 50 дней. Это произойдет в случае отсутствия успехов с урегулированием российско-украинской войны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами перед Белым домом, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос репортеров, Соединенные Штаты сейчас уже ближе к решению введения ограничений в отношении РФ, американский лидер ответил утвердительно.

"Мы рассматриваем всю ситуацию. Вероятно, нам придется ввести вторичные санкции", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп хочет лично принимать решение о введении санкций против России, - Белый дом

Президент США напомнил, что ранее, 14 июля, он дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной.

По его словам, США могут ударить санкциями по РФ до истечения его дедлайна в 50 дней.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, запланирована ли у него встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Трампом на этой неделе

Автор: 

россия (96672) санкции (11702) Трамп Дональд (6041)


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Топ комментарии
+4
Трамп запідозрив, що зненацька може ввести санкції раніше обіцяного терміну.
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25.07.2025 18:01 Ответить
+2
Типові гойдалки ротом, від Трампа, може-не може…
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25.07.2025 18:11 Ответить
+1
***** треба оскаржити в Гаазі дії Трампа!
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25.07.2025 18:04 Ответить
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Трамп запідозрив, що зненацька може ввести санкції раніше обіцяного терміну.
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25.07.2025 18:01 Ответить
а може рудий і не ввести санкції
тим паче ***** ж буде оскаржувати у пречудових теревенях
зарядить рудому, шо той обіцяв 50...
а у ***** чіткий аргумент: пацан сказав - пацан зробив
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25.07.2025 18:01 Ответить
***** треба оскаржити в Гаазі дії Трампа!
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25.07.2025 18:04 Ответить
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25.07.2025 18:04 Ответить
Ну так - залишилось 40 днів
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25.07.2025 18:08 Ответить
Потім 9 днів...зворотній відлік...
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25.07.2025 18:10 Ответить
Типові гойдалки ротом, від Трампа, може-не може…
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25.07.2025 18:11 Ответить
У Джонсона у США та українського спікера кабана ВР одна проблема ... Вони відпустили своїх слуг парламентарів подалі від скандалу на канікули , а проблеми не зникли й не зникнуть .
У США деморкати й МАГАчастина респів вимагає озрозкрити докумети зі зв"язками Трампа з Епштейном, й Джонсон вже схиляється до цих бунтарів а там же усі деми Пвалати в + , бо саме вони ініціювали цю тему.
У кабана в ВР - треба зібрати взад додому депутатів з канікул переголосувати корупційноперворотний закон . А Слуги та усі інші що голосували, не знають точно кого з них дадуть на заклання в домовленостях зЄ з НАБУ та САП ... Хрін вони усі повернуться преголосовувати... ...
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25.07.2025 18:18 Ответить
Отже Трмапу конче до кінця канікул конгресменів потрібен позитивчик , а вони повернуться до закінчення 50 дн з гаслом про "хто був супердєвочкой у Епштейна вже знають усі" ...

В них не було спільного бункера як пише FT про вову та Ларьочника, але чому вони все більше та більше схожі між собою- оця парочка . Чому хйло писав проект БУРАТІНО , списуючи його з Історії про КОЗИРА ( trump - англійською) й чому в навіть Перше ім"я одного ( ми ж знаємо , в США "перше ім"я"- це прізвище ) та поганяло дане Кремлем другого одинакові?
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25.07.2025 18:27 Ответить
Алелуя, рижому знов дали правельні таблетки
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25.07.2025 18:26 Ответить
Та москалям пох на ті санкції, навіть самі жорсткі, будуть в китаю в борг брати але програти не зможуть, навіть не знаю як с тої дупи ми вилізем.
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25.07.2025 18:28 Ответить
киздить
як завжди
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25.07.2025 18:33 Ответить
До бабки не ходи!
Ще подовжить на 50 днів!
П*здити, та виконувати не в цього нарциса!
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25.07.2025 18:36 Ответить
Треба вводити санкції проти косооких господарів свинособак.
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25.07.2025 18:39 Ответить
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25.07.2025 18:55 Ответить
А можуть і не ввести. Хто зна, що за настрій буде у миротворця.
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25.07.2025 18:57 Ответить
Чого всі вчепились у ті санкції? Чотири роки санкцій не змінили аж нічого.

Зброя потрібна, щоб руйнувати виробничі потужності.
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25.07.2025 19:22 Ответить
 
 