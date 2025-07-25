США могут ввести вторичные санкции против РФ раньше, чем через 50 дней, - Трамп
Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против России раньше, чем через так называемый дедлайн в 50 дней. Это произойдет в случае отсутствия успехов с урегулированием российско-украинской войны.
Об этом он заявил во время общения с журналистами перед Белым домом, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос репортеров, Соединенные Штаты сейчас уже ближе к решению введения ограничений в отношении РФ, американский лидер ответил утвердительно.
"Мы рассматриваем всю ситуацию. Вероятно, нам придется ввести вторичные санкции", - сказал Трамп.
Президент США напомнил, что ранее, 14 июля, он дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной.
По его словам, США могут ударить санкциями по РФ до истечения его дедлайна в 50 дней.
При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, запланирована ли у него встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время.
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тим паче ***** ж буде оскаржувати у пречудових теревенях
зарядить рудому, шо той обіцяв 50...
а у ***** чіткий аргумент: пацан сказав - пацан зробив
У США деморкати й МАГАчастина респів вимагає озрозкрити докумети зі зв"язками Трампа з Епштейном, й Джонсон вже схиляється до цих бунтарів а там же усі деми Пвалати в + , бо саме вони ініціювали цю тему.
У кабана в ВР - треба зібрати взад додому депутатів з канікул переголосувати корупційноперворотний закон . А Слуги та усі інші що голосували, не знають точно кого з них дадуть на заклання в домовленостях зЄ з НАБУ та САП ... Хрін вони усі повернуться преголосовувати... ...
В них не було спільного бункера як пише FT про вову та Ларьочника, але чому вони все більше та більше схожі між собою- оця парочка . Чому хйло писав проект БУРАТІНО , списуючи його з Історії про КОЗИРА ( trump - англійською) й чому в навіть Перше ім"я одного ( ми ж знаємо , в США "перше ім"я"- це прізвище ) та поганяло дане Кремлем другого одинакові?
як завжди
Ще подовжить на 50 днів!
П*здити, та виконувати не в цього нарциса!
Зброя потрібна, щоб руйнувати виробничі потужності.