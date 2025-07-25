США могут ввести вторичные санкции против РФ раньше, чем через 50 дней, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против России раньше, чем через так называемый дедлайн в 50 дней. Это произойдет в случае отсутствия успехов с урегулированием российско-украинской войны.

Об этом он заявил во время общения с журналистами перед Белым домом, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос репортеров, Соединенные Штаты сейчас уже ближе к решению введения ограничений в отношении РФ, американский лидер ответил утвердительно.

"Мы рассматриваем всю ситуацию. Вероятно, нам придется ввести вторичные санкции", - сказал Трамп.

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Президент США напомнил, что ранее, 14 июля, он дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной.

По его словам, США могут ударить санкциями по РФ до истечения его дедлайна в 50 дней.

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, запланирована ли у него встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время.

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