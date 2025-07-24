РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12526 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 573 20

Трамп хочет лично принимать решение о введении санкций против России, - Белый дом

Трамп оставляет за собой право принимать решение о санкциях против РФ.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет оставить за собой любые решения относительно санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Таким образом она прокомментировала тот факт, что республиканцы в Сенате отказались от принятия закона о введении санкций против России. Произошло это после того, как Трамп заявил, что хочет действовать в одностороннем порядке.

"Президент очень тесно общался со своими друзьями в Сенате, в частности - с сенатором Линдси Грэмом по этому вопросу. Но президент всегда утверждал, что он - главнокомандующий и президент не просто так", - отметила она.

Левитт подчеркнула, что Трамп "был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала". Поэтому когда речь идет о любых решениях, которые будут приняты по санкциям, он "хочет оставить за собой эти полномочия, и это его право".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп уже "выбрал сторону" Украины в войне, поставив ультиматум Путину, - Барро

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Автор: 

россия (96661) санкции (11700) Трамп Дональд (6038)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Ще один найвеличніший правитель Всесвіту, але з більшими можливостями...
показать весь комментарий
24.07.2025 07:29 Ответить
+8
Як же він ухвалить санкції, якщо у путіна є кілька годин відеозаписів, де трампуша трахає 11 річних дівчат? Оце наголосували. Серед 400 млн громадян вибрали божевільного кримінального 80 річного діда, який все життя розвалював все, до чого торкнеться, і педофіла на додачу. Він вже 10 років, як мав сидіти на пожиттєвому, а не керувати Америкою. Вони зробили це разом. Як то кажуть, великому кораблю, велику торпеду.
показать весь комментарий
24.07.2025 07:43 Ответить
+7
Звісно, для цього ж Дональд ТАКО Трамп повинен путіна спитать. А Конгрес не питатиме!
показать весь комментарий
24.07.2025 07:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один найвеличніший правитель Всесвіту, але з більшими можливостями...
показать весь комментарий
24.07.2025 07:29 Ответить
Звісно, для цього ж Дональд ТАКО Трамп повинен путіна спитать. А Конгрес не питатиме!
показать весь комментарий
24.07.2025 07:30 Ответить
Це для того щоб нічого не запроваджувать, а лише *******, *******, *******. Майже як наш лідор
показать весь комментарий
24.07.2025 07:34 Ответить
Тобто,по санкціям?
показать весь комментарий
24.07.2025 07:40 Ответить
Їх не буде,бо обісцяний,на кукані в *****..
показать весь комментарий
24.07.2025 07:41 Ответить
Як же він ухвалить санкції, якщо у путіна є кілька годин відеозаписів, де трампуша трахає 11 річних дівчат? Оце наголосували. Серед 400 млн громадян вибрали божевільного кримінального 80 річного діда, який все життя розвалював все, до чого торкнеться, і педофіла на додачу. Він вже 10 років, як мав сидіти на пожиттєвому, а не керувати Америкою. Вони зробили це разом. Як то кажуть, великому кораблю, велику торпеду.
показать весь комментарий
24.07.2025 07:43 Ответить
Для ухвалення будь-яких санкцій проти кацапів не потрібен жоден закон. Санкції запроваджуються простим повідомленням Держдепартаменту США і все. Тому Трампушу дуже дратують будь-які законодавчі ініціативу Конгресу.
показать весь комментарий
24.07.2025 07:48 Ответить
То чого тягне - кацапи через 40 днів не поміняються
показать весь комментарий
24.07.2025 07:53 Ответить
За 8 місяців - жодних санкцій - ось які рішення прийняв трампон. по факту.
показать весь комментарий
24.07.2025 07:56 Ответить
Ага, хоче показати, що він чувак, а не якась балалайка при конгресі...
показать весь комментарий
24.07.2025 07:58 Ответить
- Скажить, будь ласка, а зараз сша це царсьтво чи королевсьтво?
- *********.
показать весь комментарий
24.07.2025 08:04 Ответить
трампяжество...
показать весь комментарий
24.07.2025 08:27 Ответить
Так а н@хєра було той закон городити? Щоб тепер героїчно його мурижити так, як хоче трамп?
показать весь комментарий
24.07.2025 08:04 Ответить
Царь всєя Амєрікі...
Вже час розігнати сетаторів/конгресменів?
показать весь комментарий
24.07.2025 08:05 Ответить
"....он уважать сєбя заставіл і больше видумать нє смог...."
показать весь комментарий
24.07.2025 08:17 Ответить
Ну у тебе і дядько
показать весь комментарий
24.07.2025 08:27 Ответить
...когда башкою занемог...
показать весь комментарий
24.07.2025 09:56 Ответить
А ви казали, що Зеленський нікому не потрібен, даже трампонутий його копіює. Хоча наш може копіювати ху...ла
показать весь комментарий
24.07.2025 08:26 Ответить
Трамп тех прагне мати все і всіх, як Путін, Лукашеско, інші "успішні" деспоти планети Земля, як Сталін, Гітлер,... Мао,...
показать весь комментарий
24.07.2025 08:31 Ответить
 
 