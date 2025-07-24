Трамп хочет лично принимать решение о введении санкций против России, - Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет оставить за собой любые решения относительно санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Таким образом она прокомментировала тот факт, что республиканцы в Сенате отказались от принятия закона о введении санкций против России. Произошло это после того, как Трамп заявил, что хочет действовать в одностороннем порядке.

"Президент очень тесно общался со своими друзьями в Сенате, в частности - с сенатором Линдси Грэмом по этому вопросу. Но президент всегда утверждал, что он - главнокомандующий и президент не просто так", - отметила она.

Левитт подчеркнула, что Трамп "был глубоко вовлечен в этот конфликт с самого начала". Поэтому когда речь идет о любых решениях, которые будут приняты по санкциям, он "хочет оставить за собой эти полномочия, и это его право".

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.