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Новости Мирный план Трампа Санкции США против России
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Трамп уже "выбрал сторону" Украины в войне, поставив ультиматум Путину, - Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что, учитывая последние заявления американского президента Дональда Трампа, он поддерживает Украину в развязанной против нее Россией войне.

Об этом он сказал в интервью BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я констатирую, что президент Трамп поставил 50-дневный ультиматум Владимиру Путину о прекращении огня под угрозой очень жестких санкций... Я также констатирую, что он выразил готовность предоставить военное оборудование Украине", - напомнил Барро.

По мнению министра, пункт о военной помощи является, "несомненно, самым вероятным знаком" того, что Дональд Трамп "выбрал свою сторону и теперь решил поддержать Украину в достижении ее цели, которую он четко выразил с самого начала, - установление прочного мира в Украине".

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Глава МИД Франции также заявил, что европейская сторона уже несколько недель координирует свои действия с "американскими сенаторами, которые разработали пакет санкций, аналогичный тому, который мы приняли на европейском уровне".

"Я надеюсь, что этот пакет американских санкций... будет принят как можно скорее", - добавил Барро.

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

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Автор: 

путин владимир (31737) Трамп Дональд (6029) война в Украине (5320) Барро Жан-Ноэль (53)


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Топ комментарии
+4
Трамп за півроку не зробив жодної дії в мінус ху-йлу. Але масу в мінус Україні. Слова це пилюка, а от дії таи красномовні...
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22.07.2025 22:46 Ответить
+3
Це сарказм.
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22.07.2025 22:35 Ответить
+2
За пару днів до завершення дедлайну Путін відправить чергового "історика-миротворця" на переговори в Стамбул. А рудий дід вийде до камер і скаже: «Я не можу вводити санкції, бо вони завадять історичним переговорам. Путін пообіцяв мені, що після них війна точно закінчиться. Цього разу - серйозно! Він навіть перехрестився коли мені це казав!»
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22.07.2025 22:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
За пару днів до завершення дедлайну Путін відправить чергового "історика-миротворця" на переговори в Стамбул. А рудий дід вийде до камер і скаже: «Я не можу вводити санкції, бо вони завадять історичним переговорам. Путін пообіцяв мені, що після них війна точно закінчиться. Цього разу - серйозно! Він навіть перехрестився коли мені це казав!»
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22.07.2025 22:29 Ответить
Трамп вже "обрав сторону" України у війні, поставивши ультиматум Путіну, - Барро А "ТРАМБОН" В КУРСІ???
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22.07.2025 22:30 Ответить
Це сарказм.
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22.07.2025 22:35 Ответить
Ну завтра він поставить ультиматум Україні, і буде говорити - ну подивіться Зе знищив антикорупційні органи. PS: він вже таке говорив.
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22.07.2025 22:31 Ответить
Одна добра новина за день - від Барро
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22.07.2025 22:31 Ответить
ідіот: як рота не відкриє, то новий перл
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22.07.2025 22:32 Ответить
АА ржу з наівних довгоносиків.До вас так і не дійшло що Трамп діє по митодичці фсб,кажи що путін поганий став якісь там ультиматуми,а на ділі тягни час розказуй всім байки по тв гловне щоб зброя не йшла,або йшла по одній фурі на тиждень...
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22.07.2025 22:38 Ответить
Трамп за півроку не зробив жодної дії в мінус ху-йлу. Але масу в мінус Україні. Слова це пилюка, а от дії таи красномовні...
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22.07.2025 22:46 Ответить
Trump is laying bare one simple truth. If you are a stable partner and a ******* alley, you will be eventually taken for granted and not shown much appreciation for your loyalty. But if you are constantly changing your position and keeping everyone on their toes as to whose side you may swing to tomorrow, then everyone, on all sides, will rush to kiss your behind - with utmost passion - and shower you with flattery and promises of new lucrative deals, as long as you have things they value and need from you. Loyalty does not pay. Threat of betrayal at any moment does.
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22.07.2025 23:06 Ответить
 
 