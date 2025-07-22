Трамп уже "выбрал сторону" Украины в войне, поставив ультиматум Путину, - Барро

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает, что, учитывая последние заявления американского президента Дональда Трампа, он поддерживает Украину в развязанной против нее Россией войне.

Об этом он сказал в интервью BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Я констатирую, что президент Трамп поставил 50-дневный ультиматум Владимиру Путину о прекращении огня под угрозой очень жестких санкций... Я также констатирую, что он выразил готовность предоставить военное оборудование Украине", - напомнил Барро.

По мнению министра, пункт о военной помощи является, "несомненно, самым вероятным знаком" того, что Дональд Трамп "выбрал свою сторону и теперь решил поддержать Украину в достижении ее цели, которую он четко выразил с самого начала, - установление прочного мира в Украине".

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Глава МИД Франции также заявил, что европейская сторона уже несколько недель координирует свои действия с "американскими сенаторами, которые разработали пакет санкций, аналогичный тому, который мы приняли на европейском уровне".

"Я надеюсь, что этот пакет американских санкций... будет принят как можно скорее", - добавил Барро.

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

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