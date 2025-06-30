Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров напоминают произведения Джорджа Оруэлла... Президент Трамп последовательно и непоколебимо стремится достичь прогресса в вопросе прекращения войны", - отметил Келлог.

Спецпосланник Трампа в очередной раз подчеркнул: США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью прекращения войны.

"Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине", - добавил он.

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Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.