Келлог - Пескову: РФ не может продолжать тянуть время, бомбя Украину
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.
Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров напоминают произведения Джорджа Оруэлла... Президент Трамп последовательно и непоколебимо стремится достичь прогресса в вопросе прекращения войны", - отметил Келлог.
Спецпосланник Трампа в очередной раз подчеркнул: США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью прекращения войны.
"Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине", - добавил он.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.
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Ще б пальцем насварився!
Ще й як може.
він не може не зважати на дочку.
мабуть його скоро руді знімуть....
це ***** і його донька.
мова була за келога та і новина яг бе про нього.
шо ви так по пихатому відразу на ти?
навчитесь елементарної ввічливісті? - дописуйте.
а поки шо ви не тягнете...
не треба було б відмивати чи викидувати залайнане взуття.
А діяти по закону - для сша це зась. Так путін і розцінює це як зелене світло зробити так, як він робив з Ічкерією!!!!!!!!