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Новости Мирный план Трампа переговоры с РФ
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Келлог - Пескову: РФ не может продолжать тянуть время, бомбя Украину

Келлог ответил Пескову о состоянии переговоров Украины и РФ

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что заявления России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, а не Москва, являются безосновательными.

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавние комментарии Пескова о состоянии переговоров напоминают произведения Джорджа Оруэлла... Президент Трамп последовательно и непоколебимо стремится достичь прогресса в вопросе прекращения войны", - отметил Келлог.

Спецпосланник Трампа в очередной раз подчеркнул: США призывают к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью прекращения войны.

"Россия не может продолжать затягивать время, бомбя гражданские объекты в Украине", - добавил он.

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Келлог ответил Пескову о состоянии переговоров Украины и РФ

Напомним, ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Автор: 

Песков Дмитрий (1956) переговоры с Россией (1206) Кит Келлог (170)


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Топ комментарии
+10
"Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - додав він.

Ще й як може.
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30.06.2025 21:23 Ответить
+7
в Келога є дочка яка допомогає Україні і розумніша його в рази.
він не може не зважати на дочку.
мабуть його скоро руді знімуть....
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30.06.2025 21:28 Ответить
+6
Пропесочил Пескова а его то надо было в песке зарыть живьём, вместе с ******...
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30.06.2025 21:26 Ответить
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От так відповів!
Ще б пальцем насварився!
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30.06.2025 21:22 Ответить
От кацаперди сміються із тупих лохів рижих.
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30.06.2025 21:30 Ответить
"Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - додав він.

Ще й як може.
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30.06.2025 21:23 Ответить
Пропесочил Пескова а его то надо было в песке зарыть живьём, вместе с ******...
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30.06.2025 21:26 Ответить
Тільки коли кацапи будуть на лаві підсудних,можуть бути переговори з росієй.
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30.06.2025 21:27 Ответить
в Келога є дочка яка допомогає Україні і розумніша його в рази.
він не може не зважати на дочку.
мабуть його скоро руді знімуть....
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30.06.2025 21:28 Ответить
У пєскова тоже є д0чка. І у ***** д0чка от гражданкі, прості господі, Кривоногіх теж є. Десь в Європі сидить і працює, для неї там цілу контору організували. На плюсах був сюжет в неділю. І чому її ще не розчлєнили та не вислали ***** по частинам в БАНДЕРольке, чи хоча б не узяли в заложніки?
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30.06.2025 21:31 Ответить
"дочка яка допомогає Україні і розумніша його в рази"
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30.06.2025 21:34 Ответить
Мова не про дочку Келога, а про дочку *****. Гуляє собі по Європі, а має сидіти на підвалі в Бердичеві. Чому наші джеймсобонди ще її не охмурили, не підлили клофіліну та не викрали в Україну?
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30.06.2025 21:36 Ответить
от хто мене менше за все цікавить на цьoму світі,
це ***** і його донька.
мова була за келога та і новина яг бе про нього.
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30.06.2025 21:41 Ответить
Який же ти недалекоглядний
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30.06.2025 21:44 Ответить
ми знайомі з вами,
шо ви так по пихатому відразу на ти?
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30.06.2025 21:48 Ответить
я не кацап якийсь шоб "викать" на форумі. Це у орків-інтелігентів така манєра "викать"
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30.06.2025 21:59 Ответить
"я не кацап якийсь шоб "викать" на форумі" 🤣
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30.06.2025 22:03 Ответить
Доброї ночі
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30.06.2025 22:05 Ответить
та гуляйте...
навчитесь елементарної ввічливісті? - дописуйте.
а поки шо ви не тягнете...
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30.06.2025 22:07 Ответить
у келога помилка була ізначяльно - не треба було вступати в лайно,
не треба було б відмивати чи викидувати залайнане взуття.
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30.06.2025 21:33 Ответить
песьков каже шо рашка все може - тепер хід за Трампом
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30.06.2025 21:31 Ответить
Але ж бомбить(Діду,діду(((
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30.06.2025 21:34 Ответить
2 недели... как говорил один "миротворец"
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30.06.2025 21:35 Ответить
Тра шоб трамп погоджувався на пакет гремма для підарасов, інакше вони і далі будуть присилати на перемовини прибиральників кремля! Ну і тра додусити фіцо з орбаном шо 18 пакет запустити!
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30.06.2025 21:35 Ответить
Не росія, а кацапстан, вони можуть, але Україна повинна відповідати відповідно знищуючи цивільних кацапів!
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30.06.2025 21:39 Ответить
І що далі, діду??????! Організувати ната для бомбардувань мирних жителів Бєлграду чи мирних афганців, - це piece of cake.
А діяти по закону - для сша це зась. Так путін і розцінює це як зелене світло зробити так, як він робив з Ічкерією!!!!!!!!
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30.06.2025 21:40 Ответить
Украине не защититься без ядерного оружия. Надо менять власть на эффективную. А эта уже настолько унылая, что только проиграть войну может. Нахер они надо?
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30.06.2025 21:54 Ответить
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль Капоне.
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30.06.2025 21:59 Ответить
може і робе
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30.06.2025 22:06 Ответить
Тільки мертвий кацап не бреше. З пуйлом перезапускали відносини всі президенти США. Пам'ятаю навіть виносили символічну велику червону кнопку і натискали її... і як результат всіх пуйло обдурило. Це чекає і Трампа, тільки його пуйло нарурило найбільше і найдовже тягало його за носа і ще потягає.
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30.06.2025 22:30 Ответить
Що треба аби світ зрозумів що росія це зародок. зла, нікчемного існування це мерзоти найвищого ґатунку. Словаків казапи банквють мерзоти
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30.06.2025 22:32 Ответить
Це він рудій, обіссяній мавпі картину від "друга-владіміра" возив?
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30.06.2025 22:38 Ответить
 
 