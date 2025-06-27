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Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции Меморандум о прекращении огня
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Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной и обсуждению "меморандума", - Путин

Путин сделал заявление о Германии

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной по обсуждению так называемого "мирного меморандума".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, которые его цитируют его.

По его словам, Украина и РФ якобы находятся в "оперативном контакте и согласовывают дату новой встречи".

"Российский и украинский меморандумы прямо противоположны, но переговоры проводятся для поиска пути сближения. Мы готовы к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время. Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения во время третьего раунда переговоров", - сказал глава Кремля.

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Российский диктатор также заявил, что РФ якобы готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военных.

Путин также считает, что президент США Дональд Трамп "искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины".

На вопрос о потенциальной встрече, он сказал, что "открыт к контактам", но такие встречи нужно готовить, чтобы выходить "на новые рубежи сотрудничества".

"Расходы РФ рассчитаны под успешное завершение СВО. РФ хочет завершить СВО с нужным для себя результатом", - цинично добавил он.

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Автор: 

путин владимир (31651) россия (96420) Стамбул (267) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+9
можна проводити зустрічи тільки заради обміну полонених та повернення загиблих
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27.06.2025 18:06 Ответить
+8
Переговори тільки після виводу кацапських військ з території України. ПТН - ПНХ!
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27.06.2025 18:09 Ответить
+7
запускайте умерова!
умерову ж нема більше чим займатися.
10 мдн + 8 млн дрогів від зе!шмарклі.
500 тищ бракованих мін від корефанів.
на ф16 ганяємось за шахедами.
ворог всюди зупинений. сирський не дасть збрехати.
можна знову махнути в стамбул до родичів.
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27.06.2025 18:05 Ответить
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Якщо це виглядатиме як попередні два - чому б ні?
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27.06.2025 18:00 Ответить
Ми трошки не готові! ***** те Пізда!
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27.06.2025 18:00 Ответить
Залучився підтримкою тромба, тепер напару з ним у миротворці піде.
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27.06.2025 18:01 Ответить
Нельзя уже похдно!за в поРаще начнётся в нутри полнейший БЕЗПРИДЕЛ!!!ХУЖЕ 90-стых!!!
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27.06.2025 18:03 Ответить
запускайте умерова!
умерову ж нема більше чим займатися.
10 мдн + 8 млн дрогів від зе!шмарклі.
500 тищ бракованих мін від корефанів.
на ф16 ганяємось за шахедами.
ворог всюди зупинений. сирський не дасть збрехати.
можна знову махнути в стамбул до родичів.
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27.06.2025 18:05 Ответить
А шо такое *****!?,мальчики в трусиках закончылысь!
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27.06.2025 18:05 Ответить
Скоріше задумав нападати, в час переговорів
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27.06.2025 20:55 Ответить
ТЛЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ТВОЯ ****!И ПОЖИЗНЕНАЯ ГАРАНТИЯ В ВОСТАНОВЛЕНИИ ВСЕГО ЧТО НАЧУДИЛ ТЫ!!!
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27.06.2025 18:06 Ответить
можна проводити зустрічи тільки заради обміну полонених та повернення загиблих
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27.06.2025 18:06 Ответить
Так вони своїх загиблих нам повертають!
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27.06.2025 18:27 Ответить
московити тільки своїх загиблих нам повертають?

А ти телепень.
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27.06.2025 18:33 Ответить
ЙОму вигідні переговори. Це якби ми напали на РФ та вдібрали Ростов0На-Дону, Брянськ, Сочі, Белгород а потім РФ нагнули шоб вона вела переговори о капітуляції обговорювати наш меморандуи о їх капітуляції. Все ок тоді що зара нас нагеули ідти на перговори
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27.06.2025 18:08 Ответить
Переговори тільки після виводу кацапських військ з території України. ПТН - ПНХ!
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27.06.2025 18:09 Ответить
Нінащо він не згоден - тільки капітуляція України
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27.06.2025 18:09 Ответить
100%
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27.06.2025 20:10 Ответить
Таки так!!
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27.06.2025 20:56 Ответить
Ти ще ворушишся, *****?
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27.06.2025 18:18 Ответить
касапський *********** "меморандум" - це ультиматум про капітуляцію України, обговоренню не підлягає.

Але цікаво інше: а чого це ***** порушив проблему переговорів?
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27.06.2025 18:18 Ответить
Який меморандум здохни рашиська погань ,ти варвар хочеш капітуляції не бути цьому і якщо барани поїдуть щось підписувати з ворогом то хай і не вертаются.
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27.06.2025 18:20 Ответить
Україна з під'орашою назаключала десятки прекрасних договорів. Коцапи ними всіма підтерлись не задумуючись.
Нахіба заключати ще?
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27.06.2025 18:25 Ответить
Тільки загроза власному нікчемному життю примусить ***** бути відвертим. Все інше -гебняве пи₴добольство.
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27.06.2025 18:26 Ответить
Та коли вже це заживо забальзамоване здохне?
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27.06.2025 18:29 Ответить
Пусть США передаст формально нам в аренду парочку В-2 с противобункерными бомбами и послушаем тогда как кремлевские старцы запоют..
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27.06.2025 18:29 Ответить
пуйло пи.здить як дихає. сцикає санкцій, тому імітує перемовини. а поки імітує, трамп імітує що буде вводити санкції якщо пуйло відмовиться від перемовин. хоч гундосику тут робота, в стамбул поїде, в готелі потужну прес-конференцію про потужні перемовини проведе.
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27.06.2025 18:30 Ответить
переговори з світовим рашистським покидьком не варті шкарлупи виїденого яйця.
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27.06.2025 18:33 Ответить
воно просто знущається, ця заява для вух Трампа, а переговори ***** зараз не потрібні, бо нащо йому зупиняти війну, коли його орки просуваються, коли у нього вже масштабоване промислове виробництво дронів та ракет, коли вони в обхід санкцій вже вибудували схеми отримання і комплектуючих і обладнання для своєї оборонної промисловості. Поки зелена позитивна блогерня заколисувала пересічних брехнею що рашка от от розвалиться та залишиться без ракет, москалота на державному рівні кинула всі сили на власне виробництво ракет та дронів і вони вже зараз мають дрони, які краще іранських, з більшою дальністю та з більшим навантаженням БК. Тож ***** зараз мир не потрібен, йому буде потрібен мир лише коли його орки припинять просуватися від слова взагалі, коли вони будуть безрезультатно сточувати свої війська об нашу оборону і коли це триватиме достатньо довгий час. Лише тоді мир стане цікавий *****. Але зараз 5 колона з ОПи робить все, щоб такого не сталося - масштабування наших дронів як не було, так і нема, фортифікації як не будувалися в потрібній кількості та якості, так і не будуються, а ті що збудовані, в них неможна воювати, бо за словами військових це більше схоже на пастки, а не на фортифікації. У нас йде планомірний саботаж і робиться це на найвищому рівні, тож накойхєр ***** мирні переговори? Він давить Україну зовні, а його слуги нищать Україну з середини, послаблюють обороноздатність, дискредитують де лише можливо, саботують 24/7. Проект кремля "слуга народа" працює дуже ефективно проти України, треба віддати належне.
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27.06.2025 18:54 Ответить
Новий хіт - гра "Симулятор переговорів". Імітуй, придурюйся, бреши, спотворюй факти, блефуй, шантажуй, залякуй, погрожуй - все заради досягнення потрібної тобі мети.
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27.06.2025 19:03 Ответить
Та результат уже есть утилизированный миллион кацапов это вполне себе результат.
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27.06.2025 19:05 Ответить
иди ***** *********** конченный!
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27.06.2025 19:14 Ответить
Та пішов ти за своїм кораблем, гнида стара...
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27.06.2025 19:14 Ответить
)(уйло захотел переговоров с Украиной?,а разве его уже вылечели? Что то не препоминаю чтобы его отправляли в психушку
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27.06.2025 19:22 Ответить
брехня розрахована на рудого блазня
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27.06.2025 20:11 Ответить
З таким меморандумом як у них будуть послані на три букви втретє
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27.06.2025 22:35 Ответить
 
 