Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной и обсуждению "меморандума", - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной по обсуждению так называемого "мирного меморандума".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, которые его цитируют его.
По его словам, Украина и РФ якобы находятся в "оперативном контакте и согласовывают дату новой встречи".
"Российский и украинский меморандумы прямо противоположны, но переговоры проводятся для поиска пути сближения. Мы готовы к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время. Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения во время третьего раунда переговоров", - сказал глава Кремля.
Российский диктатор также заявил, что РФ якобы готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военных.
Путин также считает, что президент США Дональд Трамп "искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины".
На вопрос о потенциальной встрече, он сказал, что "открыт к контактам", но такие встречи нужно готовить, чтобы выходить "на новые рубежи сотрудничества".
"Расходы РФ рассчитаны под успешное завершение СВО. РФ хочет завершить СВО с нужным для себя результатом", - цинично добавил он.
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умерову ж нема більше чим займатися.
10 мдн + 8 млн дрогів від зе!шмарклі.
500 тищ бракованих мін від корефанів.
на ф16 ганяємось за шахедами.
ворог всюди зупинений. сирський не дасть збрехати.
можна знову махнути в стамбул до родичів.
А ти телепень.
Але цікаво інше: а чого це ***** порушив проблему переговорів?
Нахіба заключати ще?