Россия готова к новому раунду переговоров с Украиной и обсуждению "меморандума", - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной по обсуждению так называемого "мирного меморандума".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, которые его цитируют его.

По его словам, Украина и РФ якобы находятся в "оперативном контакте и согласовывают дату новой встречи".

"Российский и украинский меморандумы прямо противоположны, но переговоры проводятся для поиска пути сближения. Мы готовы к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время. Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию должны стать предметом обсуждения во время третьего раунда переговоров", - сказал глава Кремля.

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Российский диктатор также заявил, что РФ якобы готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших украинских военных.

Путин также считает, что президент США Дональд Трамп "искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины".

На вопрос о потенциальной встрече, он сказал, что "открыт к контактам", но такие встречи нужно готовить, чтобы выходить "на новые рубежи сотрудничества".

"Расходы РФ рассчитаны под успешное завершение СВО. РФ хочет завершить СВО с нужным для себя результатом", - цинично добавил он.

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