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Росія готова до нового раунду переговорів з Україною та обговорення "меморандуму", - Путін

Путін зробив заяву про Німеччину

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною щодо обговорення так званого "мирного меморандуму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, які його цитують його.

За його словами, Україна та РФ нібито перебувають в "оперативному контакті та узгоджують дату нової зустрічі".

"Російський і український меморандуми прямо протилежні, але переговори проводяться для пошуку шляху зближення. Ми готові до третього раунду переговорів з Україною, потрібно узгодити місце і час. Проєкти меморандумів Росії та України щодо врегулювання повинні стати предметом обговорення під час третього раунду переговорів", - сказав очільник Кремля.

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Російський диктатор також заявив, що РФ нібито готова передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих українських військових.

Путін також вважає, що президент США Дональд Трамп "щиро прагне врегулювання конфлікту навколо України". 

На питання про потенційну зустріч, він сказав, що "відкритий до контактів", але такі зустрічі потрібно готувати, щоб виходити "на нові рубежі співпраці".

"Витрати РФ розраховані під успішне завершення СВО. РФ хоче завершити СВО з потрібним для себе результатом", - цинічно додав він.

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Автор: 

путін володимир (24222) росія (66431) Стамбул (233) переговори з Росією (1319)


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Топ коментарі
+18
Якщо кацапам так хочеться обговорити меморандум - нехай почнуть з Будапештського
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27.06.2025 18:13 Відповісти
+8
можна проводити зустрічи тільки заради обміну полонених та повернення загиблих
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27.06.2025 18:06 Відповісти
+7
Переговори тільки після виводу кацапських військ з території України. ПТН - ПНХ!
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27.06.2025 18:09 Відповісти
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Якщо це виглядатиме як попередні два - чому б ні?
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27.06.2025 18:00 Відповісти
Ми трошки не готові! ***** те Пізда!
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27.06.2025 18:00 Відповісти
Залучився підтримкою тромба, тепер напару з ним у миротворці піде.
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27.06.2025 18:01 Відповісти
Нельзя уже похдно!за в поРаще начнётся в нутри полнейший БЕЗПРИДЕЛ!!!ХУЖЕ 90-стых!!!
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27.06.2025 18:03 Відповісти
запускайте умерова!
умерову ж нема більше чим займатися.
10 мдн + 8 млн дрогів від зе!шмарклі.
500 тищ бракованих мін від корефанів.
на ф16 ганяємось за шахедами.
ворог всюди зупинений. сирський не дасть збрехати.
можна знову махнути в стамбул до родичів.
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27.06.2025 18:05 Відповісти
А шо такое *****!?,мальчики в трусиках закончылысь!
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27.06.2025 18:05 Відповісти
ТЛЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ТВОЯ ****!И ПОЖИЗНЕНАЯ ГАРАНТИЯ В ВОСТАНОВЛЕНИИ ВСЕГО ЧТО НАЧУДИЛ ТЫ!!!
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27.06.2025 18:06 Відповісти
можна проводити зустрічи тільки заради обміну полонених та повернення загиблих
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27.06.2025 18:06 Відповісти
Так вони своїх загиблих нам повертають!
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27.06.2025 18:27 Відповісти
московити тільки своїх загиблих нам повертають?

А ти телепень.
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27.06.2025 18:33 Відповісти
ЙОму вигідні переговори. Це якби ми напали на РФ та вдібрали Ростов0На-Дону, Брянськ, Сочі, Белгород а потім РФ нагнули шоб вона вела переговори о капітуляції обговорювати наш меморандуи о їх капітуляції. Все ок тоді що зара нас нагеули ідти на перговори
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27.06.2025 18:08 Відповісти
Переговори тільки після виводу кацапських військ з території України. ПТН - ПНХ!
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27.06.2025 18:09 Відповісти
Нінащо він не згоден - тільки капітуляція України
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27.06.2025 18:09 Відповісти
Якщо кацапам так хочеться обговорити меморандум - нехай почнуть з Будапештського
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27.06.2025 18:13 Відповісти
100%
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27.06.2025 20:10 Відповісти
Ти ще ворушишся, *****?
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27.06.2025 18:18 Відповісти
касапський *********** "меморандум" - це ультиматум про капітуляцію України, обговоренню не підлягає.

Але цікаво інше: а чого це ***** порушив проблему переговорів?
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27.06.2025 18:18 Відповісти
Який меморандум здохни рашиська погань ,ти варвар хочеш капітуляції не бути цьому і якщо барани поїдуть щось підписувати з ворогом то хай і не вертаются.
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27.06.2025 18:20 Відповісти
Україна з під'орашою назаключала десятки прекрасних договорів. Коцапи ними всіма підтерлись не задумуючись.
Нахіба заключати ще?
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27.06.2025 18:25 Відповісти
Тільки загроза власному нікчемному життю примусить ***** бути відвертим. Все інше -гебняве пи₴добольство.
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27.06.2025 18:26 Відповісти
Та коли вже це заживо забальзамоване здохне?
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27.06.2025 18:29 Відповісти
Пусть США передаст формально нам в аренду парочку В-2 с противобункерными бомбами и послушаем тогда как кремлевские старцы запоют..
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27.06.2025 18:29 Відповісти
пуйло пи.здить як дихає. сцикає санкцій, тому імітує перемовини. а поки імітує, трамп імітує що буде вводити санкції якщо пуйло відмовиться від перемовин. хоч гундосику тут робота, в стамбул поїде, в готелі потужну прес-конференцію про потужні перемовини проведе.
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27.06.2025 18:30 Відповісти
переговори з світовим рашистським покидьком не варті шкарлупи виїденого яйця.
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27.06.2025 18:33 Відповісти
воно просто знущається, ця заява для вух Трампа, а переговори ***** зараз не потрібні, бо нащо йому зупиняти війну, коли його орки просуваються, коли у нього вже масштабоване промислове виробництво дронів та ракет, коли вони в обхід санкцій вже вибудували схеми отримання і комплектуючих і обладнання для своєї оборонної промисловості. Поки зелена позитивна блогерня заколисувала пересічних брехнею що рашка от от розвалиться та залишиться без ракет, москалота на державному рівні кинула всі сили на власне виробництво ракет та дронів і вони вже зараз мають дрони, які краще іранських, з більшою дальністю та з більшим навантаженням БК. Тож ***** зараз мир не потрібен, йому буде потрібен мир лише коли його орки припинять просуватися від слова взагалі, коли вони будуть безрезультатно сточувати свої війська об нашу оборону і коли це триватиме достатньо довгий час. Лише тоді мир стане цікавий *****. Але зараз 5 колона з ОПи робить все, щоб такого не сталося - масштабування наших дронів як не було, так і нема, фортифікації як не будувалися в потрібній кількості та якості, так і не будуються, а ті що збудовані, в них неможна воювати, бо за словами військових це більше схоже на пастки, а не на фортифікації. У нас йде планомірний саботаж і робиться це на найвищому рівні, тож накойхєр ***** мирні переговори? Він давить Україну зовні, а його слуги нищать Україну з середини, послаблюють обороноздатність, дискредитують де лише можливо, саботують 24/7. Проект кремля "слуга народа" працює дуже ефективно проти України, треба віддати належне.
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27.06.2025 18:54 Відповісти
Новий хіт - гра "Симулятор переговорів". Імітуй, придурюйся, бреши, спотворюй факти, блефуй, шантажуй, залякуй, погрожуй - все заради досягнення потрібної тобі мети.
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27.06.2025 19:03 Відповісти
Та результат уже есть утилизированный миллион кацапов это вполне себе результат.
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27.06.2025 19:05 Відповісти
иди ***** *********** конченный!
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27.06.2025 19:14 Відповісти
Та пішов ти за своїм кораблем, гнида стара...
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27.06.2025 19:14 Відповісти
)(уйло захотел переговоров с Украиной?,а разве его уже вылечели? Что то не препоминаю чтобы его отправляли в психушку
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27.06.2025 19:22 Відповісти
брехня розрахована на рудого блазня
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27.06.2025 20:11 Відповісти
 
 