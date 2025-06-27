Росія готова до нового раунду переговорів з Україною та обговорення "меморандуму", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною щодо обговорення так званого "мирного меморандуму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, які його цитують його.

За його словами, Україна та РФ нібито перебувають в "оперативному контакті та узгоджують дату нової зустрічі".

"Російський і український меморандуми прямо протилежні, але переговори проводяться для пошуку шляху зближення. Ми готові до третього раунду переговорів з Україною, потрібно узгодити місце і час. Проєкти меморандумів Росії та України щодо врегулювання повинні стати предметом обговорення під час третього раунду переговорів", - сказав очільник Кремля.

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Російський диктатор також заявив, що РФ нібито готова передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих українських військових.

Путін також вважає, що президент США Дональд Трамп "щиро прагне врегулювання конфлікту навколо України".

На питання про потенційну зустріч, він сказав, що "відкритий до контактів", але такі зустрічі потрібно готувати, щоб виходити "на нові рубежі співпраці".

"Витрати РФ розраховані під успішне завершення СВО. РФ хоче завершити СВО з потрібним для себе результатом", - цинічно додав він.

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