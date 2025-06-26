Теза США про "мир через силу" стосовно Росії не застосовується, - Кремль
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тези з боку президента США щодо врегулювання російсько-української війни у контексті "мир через силу" до Росії нібито не можуть застосовуватися.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.
"Москва зацікавлена в продовженні зусиль США з метою сприяння переговорному процесу щодо України, але теза "мир через силу" стосовно Росії не застосовується", - стверджує Пєсков.
Крім того, за словами речника Путіна, "конфлікти" в Україні та "навколо Ірану" не можна порівнювати.
"Після завершення процедур з обміну полоненими, про які домовилися Росія й Україна в Стамбулі, настане час визначитися з датами третього раунду переговорів", - додав Пєсков.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін радив Україні не зволікати із переговорами.
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- куля, онучок, тіко куля... (С)
Дивится, продавець стоїть за прилавком з бинтами на шії.
-Що сталося?
-Пам'ятаєте отой дибільний костюм жовтого кольору
в червону крапинку? Я його нарешті продав.
- А з шією що ?
-Коли покупець надів обновку, його собака-поводир
вцепився мені в глотку.
Чи всього лише ШПАРГАЛКУ накатали?
що успішні методи "перемовин" з Іраном можуть спрацювати і з Рашкою...
Не бачу ніякої різниці.
Та, навіть як що є - КУДИ ПАЛЬНЕШ?
Та які НАСЛІДКИ отримаєш?
Не замислювався?
Після "Орєшніка" переконались - хоч іноді, а літає.
ОДИН раз, зі СТАРИХ запчастин вистрелили і ВСЕ?!
Всі інші спроби НЕВДАЛІ!
І повторюю запитання:
КУДИ стріляти ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
Тему змінюєш, бо відповіді немає?
Про "КНДР" мови не було.
КУДИ стріляти РАШКІ ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
Чи ти вважаєш, що Захід обов'язково повинен НАПАДАТИ на ВСІХ диктаторів?
І повторюю питання:
КУДИ стріляти РАШКІ ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?