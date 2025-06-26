Теза США про "мир через силу" стосовно Росії не застосовується, - Кремль

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тези з боку президента США щодо врегулювання російсько-української війни у контексті "мир через силу" до Росії нібито не можуть застосовуватися.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

"Москва зацікавлена в продовженні зусиль США з метою сприяння переговорному процесу щодо України, але теза "мир через силу" стосовно Росії не застосовується", - стверджує Пєсков.

Крім того, за словами речника Путіна, "конфлікти" в Україні та "навколо Ірану" не можна порівнювати.

"Після завершення процедур з обміну полоненими, про які домовилися Росія й Україна в Стамбулі, настане час визначитися з датами третього раунду переговорів", - додав Пєсков.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін радив Україні не зволікати із переговорами.