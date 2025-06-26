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Теза США про "мир через силу" стосовно Росії не застосовується, - Кремль

У Кремлі відкинули тезу Трампа про

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що тези з боку президента США щодо врегулювання російсько-української війни у контексті "мир через силу" до Росії нібито не можуть застосовуватися.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву цитують росЗМІ.

"Москва зацікавлена в продовженні зусиль США з метою сприяння переговорному процесу щодо України, але теза "мир через силу" стосовно Росії не застосовується", - стверджує Пєсков.

Крім того, за словами речника Путіна, "конфлікти" в Україні та "навколо Ірану" не можна порівнювати.

"Після завершення процедур з обміну полоненими, про які домовилися Росія й Україна в Стамбулі, настане час визначитися з датами третього раунду переговорів", - додав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": І Путін, і Трамп розуміють необхідність їхньої зустрічі, - Пєсков

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін радив Україні не зволікати із переговорами.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) росія (66461) США (23613) війна в Україні (5008)


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Топ коментарі
+19
- діду, діду! ти давно живеш, скажи, шо має бути у голові кацапа, шоби він припинив вбивати, гвалтувати, грабувати, брехати?
- куля, онучок, тіко куля... (С)
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26.06.2025 15:47 Відповісти
+10
Ми помітили.
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26.06.2025 15:45 Відповісти
+9
Україна, зобов'язана вийти Оттавської угоди щодо заборони протипіхотних мін !!! Так хто саботує, цей вихід, з початком повномасштабної московської війни?.
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26.06.2025 15:48 Відповісти
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26.06.2025 15:45 Відповісти
- діду, діду! ти давно живеш, скажи, шо має бути у голові кацапа, шоби він припинив вбивати, гвалтувати, грабувати, брехати?
- куля, онучок, тіко куля... (С)
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26.06.2025 15:47 Відповісти
Україна, зобов'язана вийти Оттавської угоди щодо заборони протипіхотних мін !!! Так хто саботує, цей вихід, з початком повномасштабної московської війни?.
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26.06.2025 15:48 Відповісти
Ми застосовуємо протипіхотні міни.
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26.06.2025 16:02 Відповісти
Читай матчастину, москалику!
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26.06.2025 16:03 Відповісти
Не подобається, що русняві мотопідари на них підриваються?
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26.06.2025 16:07 Відповісти
а коли кучма з угодою ЕС ліквідував 3 200 000 мін за копійки а гроші вкрав собі і зараз з пінчуком просто живе у швейцарії напішить будь ласка скільки він зараз поставляе коштів для УКРАЇНИ а ці свинособаки прсуваютьсяпо посадках Я БИ ВОНИ НАМ БУЛИ ПОТРІБНІ
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26.06.2025 16:22 Відповісти
Кучма, з пінчуком та горбуліним, мабуть, аж дуже «зтурбовані=зхвильовані», маючи з цього гашефту, і собі, якусь копійчину та статки, з пожиттєвим утриманням з челядниками, за рахунок роззброєних ними, Українців!
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26.06.2025 16:59 Відповісти
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26.06.2025 15:49 Відповісти
Власник магазину одягу приїхав подивитись як іде бізнес.
Дивится, продавець стоїть за прилавком з бинтами на шії.
-Що сталося?
-Пам'ятаєте отой дибільний костюм жовтого кольору
в червону крапинку? Я його нарешті продав.
- А з шією що ?
-Коли покупець надів обновку, його собака-поводир
вцепився мені в глотку.
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26.06.2025 19:33 Відповісти
Це вони дали Трампу ВКАЗІВКУ?
Чи всього лише ШПАРГАЛКУ накатали?
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26.06.2025 15:56 Відповісти
Схоже у Кремлі помітили, що "хтось" почав замислюватися,
що успішні методи "перемовин" з Іраном можуть спрацювати і з Рашкою...
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26.06.2025 15:59 Відповісти
Між Іраном і росією є принципова різниця, самі знаєте.
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26.06.2025 16:04 Відповісти
Ні, не знаю!
Не бачу ніякої різниці.
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26.06.2025 16:09 Відповісти
У Ірану ЯЗ поки що немає, у росії - найбільша у світі кількість боєголовок. От і вся різниця.
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26.06.2025 16:10 Відповісти
35 років без ядерних випробувань - а може у Рашки ВЖЕ НЕМАЄ ЯЗ?!
Та, навіть як що є - КУДИ ПАЛЬНЕШ?
Та які НАСЛІДКИ отримаєш?
Не замислювався?
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26.06.2025 16:17 Відповісти
Колись казали, що у русні МБР не літають, бо вже старі, а в нові вона не вміє.
Після "Орєшніка" переконались - хоч іноді, а літає.
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26.06.2025 16:19 Відповісти
"Орєшніка" - це посміховисько?!
ОДИН раз, зі СТАРИХ запчастин вистрелили і ВСЕ?!
Всі інші спроби НЕВДАЛІ!
І повторюю запитання:
КУДИ стріляти ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
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26.06.2025 16:54 Відповісти
Те саме питання - по КНДР.
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26.06.2025 17:19 Відповісти
Що "КНДР"?
Тему змінюєш, бо відповіді немає?
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26.06.2025 17:56 Відповісти
Куди і з якими наслідками стріляла КНДР?
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26.06.2025 18:26 Відповісти
Ти тупий, не розумієш питання?
Про "КНДР" мови не було.
КУДИ стріляти РАШКІ ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
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26.06.2025 19:52 Відповісти
Мова про КНДР тому, що вона інколи нікуди не стріляла ЯЗ, але її Захід все одно сцить, бо теоретично може, а перевіряти на власні шкурі бажаючих немає.
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27.06.2025 14:40 Відповісти
КНДР поки що ні на кого НЕ НАПАДАЛА, тому й робити з нею нічого НЕ ПОТРІБНО!
Чи ти вважаєш, що Захід обов'язково повинен НАПАДАТИ на ВСІХ диктаторів?
І повторюю питання:
КУДИ стріляти РАШКІ ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
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27.06.2025 15:20 Відповісти
Да хоч по Києву. Да хоч десятком наявних МБР. Одна влучить і здетонує - у всього світу питання відпадуть, має русня ЯЗ чи не має.
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27.06.2025 15:37 Відповісти
Йди нах, придурок.
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26.06.2025 16:03 Відповісти
Таке враження що на фото пьсков вализу тримає під ху....лом
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26.06.2025 16:06 Відповісти
Зачерпує час від часу.
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26.06.2025 16:11 Відповісти
Пєсков чи пєшков,шо ви за перці ,що відносно піда-раші не можно застосовувати тиск через силу?ви самі як пауки в банці себе перегризите,гаєчки треба ще трішки підтянути.
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26.06.2025 16:18 Відповісти
А як на рахунок принципу - мир через труп путлера?
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26.06.2025 16:30 Відповісти
Навпаки. рашка розуміє та поважає лише силу.
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26.06.2025 16:36 Відповісти
НЕТ КОНЕЧНО ЖЕ!ПОРАША СКОРО САМА СЕБЯ УБЬЁТ!ДЕЛУ ВРЕМЯ ПОТЕХЕ ЧАС!
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26.06.2025 16:51 Відповісти
 
 