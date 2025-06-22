І Путін, і Трамп розуміють необхідність їхньої зустрічі, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп розуміють необхідність проведення їхньої зустрічі.

Про це розповів речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"І Путін, і Трамп розуміють необхідність їхньої зустрічі, в обох є намір проведення такої зустрічі", - запевнив він.

За словами Пєскова, у Трампа та Путіна нібито є розуміння того, що їхня зустріч має бути підготовлена ​​і спочатку на експертному рівні потрібно зробити "домашню роботу".

