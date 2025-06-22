УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6808 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
3 354 48

І Путін, і Трамп розуміють необхідність їхньої зустрічі, - Пєсков

Трамп сподівається, що Путін підпише угоду щодо завершення війни

Російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп розуміють необхідність проведення їхньої зустрічі.

Про це розповів речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"І Путін, і Трамп розуміють необхідність їхньої зустрічі, в обох є намір проведення такої зустрічі", - запевнив він.

За словами Пєскова, у Трампа та Путіна нібито є розуміння того, що їхня зустріч має бути підготовлена ​​і спочатку на експертному рівні потрібно зробити "домашню роботу".

Також читайте: Пєсков: Зустріч Путіна і Трампа неможлива без "усунення подразників"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1761) путін володимир (24856) Трамп Дональд (7248)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
В пеклі і пошвидше нехай зустрінуться.
показати весь коментар
22.06.2025 12:42 Відповісти
+12
Ми теж розуміємо. У них же кохання.
показати весь коментар
22.06.2025 12:38 Відповісти
+6
Izira - саме так,мінет в позі 69
показати весь коментар
22.06.2025 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤮
показати весь коментар
22.06.2025 12:38 Відповісти
Хто з них гомік, а хто пєдік? Ось в чому питання.
показати весь коментар
22.06.2025 12:50 Відповісти
Рівнозначні. Подуплитися зберуться.
показати весь коментар
22.06.2025 15:02 Відповісти
Два підараса.
показати весь коментар
22.06.2025 15:18 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 15:41 Відповісти
Генетичний садист і деменційний придурок.
показати весь коментар
22.06.2025 17:14 Відповісти
Ми теж розуміємо. У них же кохання.
показати весь коментар
22.06.2025 12:38 Відповісти
Izira - саме так,мінет в позі 69
показати весь коментар
22.06.2025 12:42 Відповісти
Досвiд не пропити!
показати весь коментар
22.06.2025 16:01 Відповісти
Бо два скажених рюріка, як два брата акробата. ********** двіжуху, маразмтичні брєдні, чужі ресурси, території та навіть дітей.
показати весь коментар
22.06.2025 12:39 Відповісти
Гамерика та паРаша тепер союзники та партнери. Їм треба зустрічатися частіше.
показати весь коментар
22.06.2025 12:39 Відповісти
Тільки піськов може сказати що вони розуміють. Бо вони самі його не розуміють. Хоча може і піськову хтось розтлумачує
показати весь коментар
22.06.2025 12:41 Відповісти
Хотя можливе що ху...ло переводить агентуру на підвищену боєготовність
показати весь коментар
22.06.2025 12:44 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 12:41 Відповісти
В пеклі і пошвидше нехай зустрінуться.
показати весь коментар
22.06.2025 12:42 Відповісти
а від піаніста рудий тікає
показати весь коментар
22.06.2025 12:42 Відповісти
На шибениці.
показати весь коментар
22.06.2025 12:43 Відповісти
І шо? Користі не буде ніякої, просто ППР.
показати весь коментар
22.06.2025 12:44 Відповісти
Ну чого ж - "не буде".
Тепер якісь Малайзія чи Колумбія з Бахрейном побачать що для США путін не ху-йло і військовий злочинець а уважаємий партньор.
І чого та Україна викобєлюється?...
показати весь коментар
22.06.2025 12:51 Відповісти
Морква для віслючка трампа. (цюцюрка чекіста для відданої рижої фанатки)
показати весь коментар
22.06.2025 12:48 Відповісти
І Путін, і Трамп розуміють необхідність
...прийняти йаду та вбитися апстєну!
показати весь коментар
22.06.2025 12:49 Відповісти
Вони ще п'яні,після запивання горя,оскільки "сратєґічєскій партньор бил атакова амєрікацамі ночью")Дімон Бутилка і Наташка Прєсалкашка допоки до тями ще не приходили)
показати весь коментар
22.06.2025 12:51 Відповісти
Вони шампанське жруть та салют запускають. Нафта вже по 80...
показати весь коментар
22.06.2025 12:52 Відповісти
Тут ніяк не вплинеш(
показати весь коментар
22.06.2025 13:02 Відповісти
Краснов виконує вказівки боса.
показати весь коментар
22.06.2025 13:03 Відповісти
Та ти що! 😲 А сам же і говорив недавно, що не на часі! 😁 Догнав пуцин, що бункер - хреновий впріант?
показати весь коментар
22.06.2025 12:59 Відповісти
Родственные души. Братство ё@нутых.
показати весь коментар
22.06.2025 13:06 Відповісти
"Білий шум".
показати весь коментар
22.06.2025 13:11 Відповісти
Трамп витягує путлєра з підворітні на світ Заходу
показати весь коментар
22.06.2025 13:27 Відповісти
Зустріч повинна бути короткою. Трам владіміру-пуйлу - "бімбочку бачив? Даю тобі 24 години на завершення війни ,твої пінчери начебто при Байдені обіцяли ядерний попіл над Америкою?"
показати весь коментар
22.06.2025 13:31 Відповісти
А шо такоє сталося? Союзніка бьют, а в драку лізти страшно, бо і так пошкрабане ***** ше гірше пошкрабают?
показати весь коментар
22.06.2025 13:32 Відповісти
пєсєц намагається відвернути увагу від головного, що зараз у світі. Бомби США на ядерні об'єкти Ірану. Бо кремль у тупику. Кого підтримувати ? Союзника чи Трампу сраку лизати ?
показати весь коментар
22.06.2025 13:33 Відповісти
Мда. Неразделенная любовь.
тампон любит *****, ***** любит другого.
показати весь коментар
22.06.2025 13:34 Відповісти
Як у вашій пісні "сідітє і нє підіді"))
показати весь коментар
22.06.2025 13:44 Відповісти
ВСЕСТИ С КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Как известно, на днях в Минск прилетал спецпредставитель президента США Кит Келлог. В честь такого события, бульбен-фюрер даже помиловал почти два десятка политзаключенных. Оно и понятно, ведь США не приняли результатов «выборов» Луки на пост президента, а тут - такая честь. Не исключено, что Келлога даже накормили остродефицитной в Белоруссии, картошкой. Как стало известно, перед визитом Келлога, в Минск срочно мотался эмиссар прутина, чтобы проинструктировть Луку, как себя вести во время этой встречи и все было хорошо, но потом что-то пошло не по плану. Конторская табакерка теряется в догадках и пишет о том, что произошло дальше и как на это отреагировали «вверху»:

«Мы ожидали, что тот сам позвонит (путину). Прошло несколько часов - тишина. В субботу после обеда ему (Лукашенко) позвонил (министр обороны) Белоусов. Но Лукашенко не ответил».

Тут следует отметить, что хитрая бестия опять поступила непредсказуемо. С одной стороны он сделал вид, что его нету дома, а с другой, он бы мог снять трубку и послать министра по известному адресу, раз тут уже такие события происходят, но ведь не послал же! В общем, сюжет закрутился с новой силой и все больше напоминает детектив.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ!

Но с телефонными звонками и в самом кремле складывается как-то не очень понятно. Так, прошла информация о том, что за 6 часов до удара по Ирану, из Белого дома позвонили в кремль и предупредили о том, что он будет нанесен. Из кремля попытались пояснить, что они же готовы быть посредниками в переговорах, но из Вашингтона пояснили, что им было поручено просто предупредить и все. И теперь вопрос, предупредила и москва своих бородатых друзей или нет. В общем все, как по Агате Кристи и ее 10 негритят.
показати весь коментар
22.06.2025 13:47 Відповісти
***** хоче пожалітися Тампону що Україна чинить жорсткий спротив і не хоче капітулювати. А ще ***** хоче Тампону нагадати про компромат який на нього має.
показати весь коментар
22.06.2025 14:09 Відповісти
До фені все !
показати весь коментар
22.06.2025 14:46 Відповісти
Звісно, як Ромео та Джульєтта. Кляті ворожі клани заважають.
показати весь коментар
22.06.2025 15:03 Відповісти
педики которых не видел мир последние столетия......особено рыжый гомик
показати весь коментар
22.06.2025 15:12 Відповісти
А хто баче цю необхідність? Нехай старі імпотенти по інтернету дрочуть один на одного
показати весь коментар
22.06.2025 15:21 Відповісти
Извращенцы!
показати весь коментар
22.06.2025 15:24 Відповісти
Вже стомилися один без одного, навіть уявляю собі - Краснов в "красних трусєлях" ї ***** з хлистом в шкіряному одязі "садомазо".
показати весь коментар
22.06.2025 15:30 Відповісти
А що? В Криму? I координати!😬
показати весь коментар
22.06.2025 16:05 Відповісти
Ну да, чоловіче кохання тягне один до одного
показати весь коментар
22.06.2025 16:44 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2025 17:10 Відповісти
 
 