УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11032 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
4 153 43

Пєсков: Зустріч Путіна і Трампа неможлива без "усунення подразників"

пєсков

Росія поки не бачить підстав для зустрічі між Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, перш ніж організовувати таку зустріч, необхідно усунути низку "подразників" у двосторонніх відносинах. "Поки не зроблено "домашню роботу" щодо усунення подразників у відносинах зі Сполученими Штатами, немає сенсу проводити зустріч Путіна і Трампа", - заявив він. 

Пєсков додав, що робота над "подразниками" тільки почалася, і поки не вдалося їх ліквідувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про зустріч Путіна, Трампа і Зеленського: Має ґрунтуватися на "вже підготовлених точках"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1756) путін володимир (24847) Трамп Дональд (7223)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Для кацапів "подразник" - це ЗСУ, які всадили "ТРизуба" в зад "втарой армии мира"...
- В.В.! А пачиму Вы так странно ходите и на стуле сидите - боком?
- Да хател хахлам усесться на шею, и ноги свесить... И на "тризуб" напоролся... Так в жопу впился! И выдернуть не могу!...
показати весь коментар
19.06.2025 14:13 Відповісти
+7
Трамп його дразнить? - так в нього путлєр хороший хлопець
показати весь коментар
19.06.2025 13:42 Відповісти
+7
Очко піськова подразнює Ашот.
показати весь коментар
19.06.2025 13:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп його дразнить? - так в нього путлєр хороший хлопець
показати весь коментар
19.06.2025 13:42 Відповісти
У кацапів нове слово в "новоязі"-подразник. Дивіться,які ми "вєлікіє і магучіє", але ж там хтось під ногами в нас плутається. Подразнює. Треба "усунути". Трамп повинен схавати..... Ну коротше чергове марення "аналітиків" з Луб'янки,вкинуте в брудні ротяки всіляким піськовим.
показати весь коментар
19.06.2025 13:46 Відповісти
Для кацапів "подразник" - це ЗСУ, які всадили "ТРизуба" в зад "втарой армии мира"...
- В.В.! А пачиму Вы так странно ходите и на стуле сидите - боком?
- Да хател хахлам усесться на шею, и ноги свесить... И на "тризуб" напоролся... Так в жопу впился! И выдернуть не могу!...
показати весь коментар
19.06.2025 14:13 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 18:47 Відповісти
Бо від Доні "по усам текло, а в рот не попало", ось і весь "подразник"
показати весь коментар
19.06.2025 14:25 Відповісти
Ну головний у пуйла подразник це наш Зе! Думаю всім це зрозуміло. Пуйло знову висуває Трампу завідомо нездійсненні вимоги: змінити в Україні керівника. Без перемир'я вибори не відбудуться, та й не факт, що Зе знову не оберуть...
показати весь коментар
19.06.2025 14:32 Відповісти
Очко піськова подразнює Ашот.
показати весь коментар
19.06.2025 13:42 Відповісти
У піськова знову еротичні фантазії, тепер про подразники.
показати весь коментар
19.06.2025 13:43 Відповісти
Егеж, не кажи, у цього "жиманного" голубця, такий огидний вафлеприймач, що хай його Тузік приховує😸
показати весь коментар
19.06.2025 14:22 Відповісти
У піськова і захєрової лобкові воші?

Чи які "подразники"?
показати весь коментар
19.06.2025 13:46 Відповісти
Глисти
показати весь коментар
19.06.2025 13:55 Відповісти
Яку правильну фразу промовили "гаварящіє уси" а саме: "без усунення подразників".. тільки зробив одну помилку, не подразників ,а подразника усунення. Догадайтесь якого.
показати весь коментар
19.06.2025 13:47 Відповісти
Там 2 подразника:
1. Кроваві імперські амбіції кремлівського ху@ла.
2. Самозакоханість рудого американського ху@ла.
показати весь коментар
19.06.2025 13:47 Відповісти
!00% усунення №1. Почнеться гризня на смерть в раші. Буде не до України. Війні кінець. А щодо рудого клоуна - мені не шкода, я великодушний . Хай їде за шнобелівською премією.
показати весь коментар
19.06.2025 13:59 Відповісти
Не зато думаете господа, персов с помощью послали в жопу прямым текстом, я бы думал как могут отомстить, они же сказали "мы хорошо будем помнить, кто в трудный час был с иранским народом"!
показати весь коментар
19.06.2025 13:51 Відповісти
Тут є маленький "нюанс" - кацапи отримали від "персів", що хотіли, побачили, що за них "взялися серйозно", і вирішили їх "кинуть" - бо їм "на руку" розгром Ірану, Якщо уряд аятолл щезне, то не буде кому "виставлять рахунки" за передане Росії озброєння та за "аванси" за непоставлене Ірану...
показати весь коментар
19.06.2025 14:27 Відповісти
Каких раздражителей? ***** шо, ********** подхватило..
показати весь коментар
19.06.2025 13:51 Відповісти
Главное- их обоих не дразнить.
показати весь коментар
19.06.2025 13:52 Відповісти
Пиписьков!
Гуй сосьош - губой трясьош?
показати весь коментар
19.06.2025 13:54 Відповісти
Поспішайте, бо Трампа вже своїж респи усувати хочуть. Кажуть, дідуля геть в маразмі, Венс вже з конгресменами на цю тему перетирає. Прокинетеся в один день - а Трампа немає. І фсьо.
показати весь коментар
19.06.2025 13:55 Відповісти
Разом з ******.
показати весь коментар
19.06.2025 13:59 Відповісти
Так і буде. І з муйхло так само.
показати весь коментар
19.06.2025 14:00 Відповісти
Зустріч Путіна і Трампа неможлива без "усунення подразників"?

Виходить, що Путін впевнений в тому, що г. Трамп проситься на аудієнцію до его императорского высочества Путіна, однак поки що недостойний бути прийнятим.
показати весь коментар
19.06.2025 13:55 Відповісти
о вуса піськова пропонують щось вульгарне трампу,думаю йому це сподобається, я серйозно.
показати весь коментар
19.06.2025 14:01 Відповісти
Росія поки не бачить підстав для зустрічі між Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.
показати весь коментар
19.06.2025 14:11 Відповісти
Це ж типово злочинці, бачачи поступки завжди вимагають більшого. Але це ж таємниця для рудого блазня і його людей.
показати весь коментар
19.06.2025 14:12 Відповісти
тільки "подразник" вам усю вашу вторую в мірє армію ухайдокав, що тепер тампон бігає від зеленського, а косорилі китайці язика якось прикусили, і це ще не дуже й то "подразнику" допомагали, а як дійсно європа впряжеться з її статками, то й тампону з косорилими місця буде мало, як казав мій батько, гай-гай.
показати весь коментар
19.06.2025 14:18 Відповісти
піськов, а де у тебе і ******* "подразник"?
Кажи, у нас багато добрих дерматологів, проктологів, кастраторів! Жалійся! Вилікуємо!
показати весь коментар
19.06.2025 14:19 Відповісти
Як вони макають Трампа в лайно, принижують його, начебто їх ще треба вмовляти та виконувати їх умови для зустрічі з путлером. Чи є у Трампа гідність взагалі? А мізки є?
показати весь коментар
19.06.2025 14:21 Відповісти
Це вони маскують свого агента
показати весь коментар
19.06.2025 14:57 Відповісти
Найбільшим і найнебезпечнішим подразником в цілому світі
є кремлівський рашист і терорист , якого потрібно знищити
фізично , так як він і його банда не мають права на життя 😠
Кацапи , ви вбивці і неземні істоти - здохніть !!

показати весь коментар
19.06.2025 14:22 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/kart-blansh-na-genoczid-i-terrorizm/ Олег Пономарь:
Итак, после Саммита G-7 никаких кардинальных изменений не произошло. После того, как месяцем ранее Путин отверг план Трампа по заморозке (как по мне, план был более-менее приемлемый для Украины, учитывая все обстоятельства) мы перешли в фазу (как ее назвал Трамп) - пусть дети подерутся немного, может устанут и перестанут быть такими глупыми.
Молчаливое согласие Трампа воспринимается Путиным как карт-бланш на геноцид и терроризм по отношению к Украине. Он атакует гражданское население с целью вызвать у украинцев гнев, бессилие, обреченность и тд. с целью подвести к такому состоянию, когда будешь согласен на любые условия - лишь бы этот кошмар закончился.
Что касается санкций, то Трамп умело пропетлял на саммите от этой темы. Трамп пообещал принятие законопроекта Грема в июле синхронно с 18 пакетом ЕС, но, конечно, доверия словам Трамп нет от слова совсем. Саммит в Канаде таким образом стал очередным Рамштайном - союзники (кроме США) согласовали дальнейшие пакеты помощи Украине.
После 22-го числа ожидаем очередной раунд переговоров с Россией, но не ждем от них прорыва.
Песков сегодня сказал то, что я писал еще очень давно. Когда\если состоится встреча Трампа с Путиным - это будет означать, что соглашение о прекращении огня согласовано, чтобы было с чем выйти к прессе.

А пока этот процесс практически не движется, ибо требования России радикально далеки от того, на что согласна Украина и Европа.
показати весь коментар
19.06.2025 14:25 Відповісти
Цензор, публікуючи фото піськова ви пропагуєте всілякі сексуальні збочення! Змініть це!
показати весь коментар
19.06.2025 14:28 Відповісти
Щоб нічого не подразнювало, треба присипкою користуватись
показати весь коментар
19.06.2025 14:30 Відповісти
Скоріше вазеліном
показати весь коментар
19.06.2025 14:55 Відповісти
За словами Пєскова, перш ніж організовувати таку зустріч, необхідно усунути низку "подразників" у двосторонніх відносинах а "подразник" .ЯКИЙ ПОТРІБНО ЗНИЩИТИ Є 3,14ДЕРАSSZZІЯ
показати весь коментар
19.06.2025 14:33 Відповісти
От зараз Трамп потренується на Ірані усувати подразники, і як засуне кацапам по самі подразники! Мало їм не покажеться!
показати весь коментар
19.06.2025 14:42 Відповісти
Так усуньте головний подразник.
*****.
показати весь коментар
19.06.2025 14:50 Відповісти
Істений. Пачтальйон печкін))))))))))))))) тормоз ****
показати весь коментар
19.06.2025 14:53 Відповісти
А лікуватись не пробували, або з валізою щось не те
показати весь коментар
19.06.2025 14:54 Відповісти
Скоро всі типу рускіє будуть ізгоєм у світі
показати весь коментар
19.06.2025 14:57 Відповісти
Снова ПОСЛАЛИ РЫЖОГО ТРАМПОНА ***** КАК ПУТИНА!!!!*****!!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 15:03 Відповісти
 
 