Пєсков: Зустріч Путіна і Трампа неможлива без "усунення подразників"

Росія поки не бачить підстав для зустрічі між Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, перш ніж організовувати таку зустріч, необхідно усунути низку "подразників" у двосторонніх відносинах. "Поки не зроблено "домашню роботу" щодо усунення подразників у відносинах зі Сполученими Штатами, немає сенсу проводити зустріч Путіна і Трампа", - заявив він.

Пєсков додав, що робота над "подразниками" тільки почалася, і поки не вдалося їх ліквідувати.

