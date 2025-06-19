4 153 43
Песков: Встреча Путина и Трампа невозможна без "устранения раздражителей"
Россия пока не видит оснований для встречи между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам Пескова, прежде чем организовывать такую встречу, необходимо устранить ряд "раздражителей" в двусторонних отношениях. "Пока не сделана "домашняя работа" по устранению раздражителей в отношениях с Соединенными Штатами, нет смысла проводить встречу Путина и Трампа", - заявил он.
Песков добавил, что работа над "раздражителями" только началась, и пока не удалось их ликвидировать.
- В.В.! А пачиму Вы так странно ходите и на стуле сидите - боком?
- Да хател хахлам усесться на шею, и ноги свесить... И на "тризуб" напоролся... Так в жопу впился! И выдернуть не могу!...
Чи які "подразники"?
1. Кроваві імперські амбіції кремлівського ху@ла.
2. Самозакоханість рудого американського ху@ла.
Гуй сосьош - губой трясьош?
Виходить, що Путін впевнений в тому, що г. Трамп проситься на аудієнцію до его императорского высочества Путіна, однак поки що недостойний бути прийнятим.
Кажи, у нас багато добрих дерматологів, проктологів, кастраторів! Жалійся! Вилікуємо!
є кремлівський рашист і терорист , якого потрібно знищити
фізично , так як він і його банда не мають права на життя 😠
Кацапи , ви вбивці і неземні істоти - здохніть !!
Итак, после Саммита G-7 никаких кардинальных изменений не произошло. После того, как месяцем ранее Путин отверг план Трампа по заморозке (как по мне, план был более-менее приемлемый для Украины, учитывая все обстоятельства) мы перешли в фазу (как ее назвал Трамп) - пусть дети подерутся немного, может устанут и перестанут быть такими глупыми.
Молчаливое согласие Трампа воспринимается Путиным как карт-бланш на геноцид и терроризм по отношению к Украине. Он атакует гражданское население с целью вызвать у украинцев гнев, бессилие, обреченность и тд. с целью подвести к такому состоянию, когда будешь согласен на любые условия - лишь бы этот кошмар закончился.
Что касается санкций, то Трамп умело пропетлял на саммите от этой темы. Трамп пообещал принятие законопроекта Грема в июле синхронно с 18 пакетом ЕС, но, конечно, доверия словам Трамп нет от слова совсем. Саммит в Канаде таким образом стал очередным Рамштайном - союзники (кроме США) согласовали дальнейшие пакеты помощи Украине.
После 22-го числа ожидаем очередной раунд переговоров с Россией, но не ждем от них прорыва.
Песков сегодня сказал то, что я писал еще очень давно. Когда\если состоится встреча Трампа с Путиным - это будет означать, что соглашение о прекращении огня согласовано, чтобы было с чем выйти к прессе.
А пока этот процесс практически не движется, ибо требования России радикально далеки от того, на что согласна Украина и Европа.
