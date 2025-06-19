Песков: Встреча Путина и Трампа невозможна без "устранения раздражителей"

Россия пока не видит оснований для встречи между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, прежде чем организовывать такую встречу, необходимо устранить ряд "раздражителей" в двусторонних отношениях. "Пока не сделана "домашняя работа" по устранению раздражителей в отношениях с Соединенными Штатами, нет смысла проводить встречу Путина и Трампа", - заявил он.

Песков добавил, что работа над "раздражителями" только началась, и пока не удалось их ликвидировать.

