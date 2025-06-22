РУС
И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи, - Песков

Трамп надеется, что Путин подпишет соглашение о завершении войны

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают необходимость проведения их встречи.

Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи, у обоих есть намерение проведения такой встречи", - заверил он.

По словам Пескова, у Трампа и Путина якобы есть понимание того, что их встреча должна быть подготовлена и сначала на экспертном уровне нужно сделать "домашнюю работу".

Автор: 

Песков Дмитрий (2009) путин владимир (32236) Трамп Дональд (6703)
+18
В пеклі і пошвидше нехай зустрінуться.
22.06.2025 12:42 Ответить
+12
Ми теж розуміємо. У них же кохання.
22.06.2025 12:38 Ответить
+6
Izira - саме так,мінет в позі 69
22.06.2025 12:42 Ответить
🤮
22.06.2025 12:38 Ответить
Хто з них гомік, а хто пєдік? Ось в чому питання.
22.06.2025 12:50 Ответить
Рівнозначні. Подуплитися зберуться.
22.06.2025 15:02 Ответить
Два підараса.
22.06.2025 15:18 Ответить
22.06.2025 15:41 Ответить
Генетичний садист і деменційний придурок.
22.06.2025 17:14 Ответить
Досвiд не пропити!
22.06.2025 16:01 Ответить
Бо два скажених рюріка, як два брата акробата. ********** двіжуху, маразмтичні брєдні, чужі ресурси, території та навіть дітей.
22.06.2025 12:39 Ответить
Гамерика та паРаша тепер союзники та партнери. Їм треба зустрічатися частіше.
22.06.2025 12:39 Ответить
Тільки піськов може сказати що вони розуміють. Бо вони самі його не розуміють. Хоча може і піськову хтось розтлумачує
22.06.2025 12:41 Ответить
Хотя можливе що ху...ло переводить агентуру на підвищену боєготовність
22.06.2025 12:44 Ответить
22.06.2025 12:41 Ответить
а від піаніста рудий тікає
22.06.2025 12:42 Ответить
На шибениці.
22.06.2025 12:43 Ответить
І шо? Користі не буде ніякої, просто ППР.
22.06.2025 12:44 Ответить
Ну чого ж - "не буде".
Тепер якісь Малайзія чи Колумбія з Бахрейном побачать що для США путін не ху-йло і військовий злочинець а уважаємий партньор.
І чого та Україна викобєлюється?...
22.06.2025 12:51 Ответить
Морква для віслючка трампа. (цюцюрка чекіста для відданої рижої фанатки)
22.06.2025 12:48 Ответить
І Путін, і Трамп розуміють необхідність
...прийняти йаду та вбитися апстєну!
22.06.2025 12:49 Ответить
Вони ще п'яні,після запивання горя,оскільки "сратєґічєскій партньор бил атакова амєрікацамі ночью")Дімон Бутилка і Наташка Прєсалкашка допоки до тями ще не приходили)
22.06.2025 12:51 Ответить
Вони шампанське жруть та салют запускають. Нафта вже по 80...
22.06.2025 12:52 Ответить
Тут ніяк не вплинеш(
22.06.2025 13:02 Ответить
Краснов виконує вказівки боса.
22.06.2025 13:03 Ответить
Та ти що! 😲 А сам же і говорив недавно, що не на часі! 😁 Догнав пуцин, що бункер - хреновий впріант?
22.06.2025 12:59 Ответить
Родственные души. Братство ё@нутых.
22.06.2025 13:06 Ответить
"Білий шум".
22.06.2025 13:11 Ответить
Трамп витягує путлєра з підворітні на світ Заходу
22.06.2025 13:27 Ответить
Зустріч повинна бути короткою. Трам владіміру-пуйлу - "бімбочку бачив? Даю тобі 24 години на завершення війни ,твої пінчери начебто при Байдені обіцяли ядерний попіл над Америкою?"
22.06.2025 13:31 Ответить
А шо такоє сталося? Союзніка бьют, а в драку лізти страшно, бо і так пошкрабане ***** ше гірше пошкрабают?
22.06.2025 13:32 Ответить
пєсєц намагається відвернути увагу від головного, що зараз у світі. Бомби США на ядерні об'єкти Ірану. Бо кремль у тупику. Кого підтримувати ? Союзника чи Трампу сраку лизати ?
22.06.2025 13:33 Ответить
Мда. Неразделенная любовь.
тампон любит *****, ***** любит другого.
22.06.2025 13:34 Ответить
Як у вашій пісні "сідітє і нє підіді"))
22.06.2025 13:44 Ответить
ВСЕСТИ С КАРТОФЕЛЬНЫХ ПОЛЕЙ

Как известно, на днях в Минск прилетал спецпредставитель президента США Кит Келлог. В честь такого события, бульбен-фюрер даже помиловал почти два десятка политзаключенных. Оно и понятно, ведь США не приняли результатов «выборов» Луки на пост президента, а тут - такая честь. Не исключено, что Келлога даже накормили остродефицитной в Белоруссии, картошкой. Как стало известно, перед визитом Келлога, в Минск срочно мотался эмиссар прутина, чтобы проинструктировть Луку, как себя вести во время этой встречи и все было хорошо, но потом что-то пошло не по плану. Конторская табакерка теряется в догадках и пишет о том, что произошло дальше и как на это отреагировали «вверху»:

«Мы ожидали, что тот сам позвонит (путину). Прошло несколько часов - тишина. В субботу после обеда ему (Лукашенко) позвонил (министр обороны) Белоусов. Но Лукашенко не ответил».

Тут следует отметить, что хитрая бестия опять поступила непредсказуемо. С одной стороны он сделал вид, что его нету дома, а с другой, он бы мог снять трубку и послать министра по известному адресу, раз тут уже такие события происходят, но ведь не послал же! В общем, сюжет закрутился с новой силой и все больше напоминает детектив.

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ!

Но с телефонными звонками и в самом кремле складывается как-то не очень понятно. Так, прошла информация о том, что за 6 часов до удара по Ирану, из Белого дома позвонили в кремль и предупредили о том, что он будет нанесен. Из кремля попытались пояснить, что они же готовы быть посредниками в переговорах, но из Вашингтона пояснили, что им было поручено просто предупредить и все. И теперь вопрос, предупредила и москва своих бородатых друзей или нет. В общем все, как по Агате Кристи и ее 10 негритят.
22.06.2025 13:47 Ответить
***** хоче пожалітися Тампону що Україна чинить жорсткий спротив і не хоче капітулювати. А ще ***** хоче Тампону нагадати про компромат який на нього має.
22.06.2025 14:09 Ответить
До фені все !
22.06.2025 14:46 Ответить
Звісно, як Ромео та Джульєтта. Кляті ворожі клани заважають.
22.06.2025 15:03 Ответить
педики которых не видел мир последние столетия......особено рыжый гомик
22.06.2025 15:12 Ответить
А хто баче цю необхідність? Нехай старі імпотенти по інтернету дрочуть один на одного
22.06.2025 15:21 Ответить
Извращенцы!
22.06.2025 15:24 Ответить
Вже стомилися один без одного, навіть уявляю собі - Краснов в "красних трусєлях" ї ***** з хлистом в шкіряному одязі "садомазо".
22.06.2025 15:30 Ответить
А що? В Криму? I координати!😬
22.06.2025 16:05 Ответить
Ну да, чоловіче кохання тягне один до одного
22.06.2025 16:44 Ответить
22.06.2025 17:10 Ответить
 
 