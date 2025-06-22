3 354 48
И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают необходимость проведения их встречи.
Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи, у обоих есть намерение проведения такой встречи", - заверил он.
По словам Пескова, у Трампа и Путина якобы есть понимание того, что их встреча должна быть подготовлена и сначала на экспертном уровне нужно сделать "домашнюю работу".
Тепер якісь Малайзія чи Колумбія з Бахрейном побачать що для США путін не ху-йло і військовий злочинець а уважаємий партньор.
І чого та Україна викобєлюється?...
...прийняти йаду та вбитися апстєну!
тампон любит *****, ***** любит другого.
Как известно, на днях в Минск прилетал спецпредставитель президента США Кит Келлог. В честь такого события, бульбен-фюрер даже помиловал почти два десятка политзаключенных. Оно и понятно, ведь США не приняли результатов «выборов» Луки на пост президента, а тут - такая честь. Не исключено, что Келлога даже накормили остродефицитной в Белоруссии, картошкой. Как стало известно, перед визитом Келлога, в Минск срочно мотался эмиссар прутина, чтобы проинструктировть Луку, как себя вести во время этой встречи и все было хорошо, но потом что-то пошло не по плану. Конторская табакерка теряется в догадках и пишет о том, что произошло дальше и как на это отреагировали «вверху»:
«Мы ожидали, что тот сам позвонит (путину). Прошло несколько часов - тишина. В субботу после обеда ему (Лукашенко) позвонил (министр обороны) Белоусов. Но Лукашенко не ответил».
Тут следует отметить, что хитрая бестия опять поступила непредсказуемо. С одной стороны он сделал вид, что его нету дома, а с другой, он бы мог снять трубку и послать министра по известному адресу, раз тут уже такие события происходят, но ведь не послал же! В общем, сюжет закрутился с новой силой и все больше напоминает детектив.
ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ!
Но с телефонными звонками и в самом кремле складывается как-то не очень понятно. Так, прошла информация о том, что за 6 часов до удара по Ирану, из Белого дома позвонили в кремль и предупредили о том, что он будет нанесен. Из кремля попытались пояснить, что они же готовы быть посредниками в переговорах, но из Вашингтона пояснили, что им было поручено просто предупредить и все. И теперь вопрос, предупредила и москва своих бородатых друзей или нет. В общем все, как по Агате Кристи и ее 10 негритят.