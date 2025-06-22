И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп понимают необходимость проведения их встречи.

Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи, у обоих есть намерение проведения такой встречи", - заверил он.

По словам Пескова, у Трампа и Путина якобы есть понимание того, что их встреча должна быть подготовлена и сначала на экспертном уровне нужно сделать "домашнюю работу".

