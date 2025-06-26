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Тезис США о "мире через силу" в отношении России не применим, - Кремль

В Кремле отвергли тезис Трампа о

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тезисы со стороны президента США относительно урегулирования российско-украинской войны в контексте "мир через силу" к России, якобы, не могут применяться.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.

"Москва заинтересована в продолжении усилий США с целью содействия переговорному процессу по Украине, но тезис "мир через силу" в отношении России не применяется", - утверждает Песков.

Кроме того, по словам спикера Путина, "конфликты" в Украине и "вокруг Ирана" нельзя сравнивать.

"После завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились Россия и Украина в Стамбуле, наступит время определиться с датами третьего раунда переговоров", - добавил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": И Путин, и Трамп понимают необходимость их встречи, - Песков

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин советовал Украине не медлить с переговорами.

Автор: 

Песков Дмитрий (1955) россия (96442) США (27331) война в Украине (4972)


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Топ комментарии
+19
- діду, діду! ти давно живеш, скажи, шо має бути у голові кацапа, шоби він припинив вбивати, гвалтувати, грабувати, брехати?
- куля, онучок, тіко куля... (С)
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26.06.2025 15:47 Ответить
+10
Ми помітили.
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26.06.2025 15:45 Ответить
+9
Україна, зобов'язана вийти Оттавської угоди щодо заборони протипіхотних мін !!! Так хто саботує, цей вихід, з початком повномасштабної московської війни?.
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26.06.2025 15:48 Ответить
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Ми помітили.
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26.06.2025 15:45 Ответить
- діду, діду! ти давно живеш, скажи, шо має бути у голові кацапа, шоби він припинив вбивати, гвалтувати, грабувати, брехати?
- куля, онучок, тіко куля... (С)
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26.06.2025 15:47 Ответить
Україна, зобов'язана вийти Оттавської угоди щодо заборони протипіхотних мін !!! Так хто саботує, цей вихід, з початком повномасштабної московської війни?.
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26.06.2025 15:48 Ответить
Ми застосовуємо протипіхотні міни.
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26.06.2025 16:02 Ответить
Читай матчастину, москалику!
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26.06.2025 16:03 Ответить
Не подобається, що русняві мотопідари на них підриваються?
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26.06.2025 16:07 Ответить
а коли кучма з угодою ЕС ліквідував 3 200 000 мін за копійки а гроші вкрав собі і зараз з пінчуком просто живе у швейцарії напішить будь ласка скільки він зараз поставляе коштів для УКРАЇНИ а ці свинособаки прсуваютьсяпо посадках Я БИ ВОНИ НАМ БУЛИ ПОТРІБНІ
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26.06.2025 16:22 Ответить
Кучма, з пінчуком та горбуліним, мабуть, аж дуже «зтурбовані=зхвильовані», маючи з цього гашефту, і собі, якусь копійчину та статки, з пожиттєвим утриманням з челядниками, за рахунок роззброєних ними, Українців!
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26.06.2025 16:59 Ответить
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26.06.2025 15:49 Ответить
Власник магазину одягу приїхав подивитись як іде бізнес.
Дивится, продавець стоїть за прилавком з бинтами на шії.
-Що сталося?
-Пам'ятаєте отой дибільний костюм жовтого кольору
в червону крапинку? Я його нарешті продав.
- А з шією що ?
-Коли покупець надів обновку, його собака-поводир
вцепився мені в глотку.
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26.06.2025 19:33 Ответить
Це вони дали Трампу ВКАЗІВКУ?
Чи всього лише ШПАРГАЛКУ накатали?
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26.06.2025 15:56 Ответить
Схоже у Кремлі помітили, що "хтось" почав замислюватися,
що успішні методи "перемовин" з Іраном можуть спрацювати і з Рашкою...
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26.06.2025 15:59 Ответить
Між Іраном і росією є принципова різниця, самі знаєте.
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26.06.2025 16:04 Ответить
Ні, не знаю!
Не бачу ніякої різниці.
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26.06.2025 16:09 Ответить
У Ірану ЯЗ поки що немає, у росії - найбільша у світі кількість боєголовок. От і вся різниця.
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26.06.2025 16:10 Ответить
35 років без ядерних випробувань - а може у Рашки ВЖЕ НЕМАЄ ЯЗ?!
Та, навіть як що є - КУДИ ПАЛЬНЕШ?
Та які НАСЛІДКИ отримаєш?
Не замислювався?
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26.06.2025 16:17 Ответить
Колись казали, що у русні МБР не літають, бо вже старі, а в нові вона не вміє.
Після "Орєшніка" переконались - хоч іноді, а літає.
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26.06.2025 16:19 Ответить
"Орєшніка" - це посміховисько?!
ОДИН раз, зі СТАРИХ запчастин вистрелили і ВСЕ?!
Всі інші спроби НЕВДАЛІ!
І повторюю запитання:
КУДИ стріляти ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
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26.06.2025 16:54 Ответить
Те саме питання - по КНДР.
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26.06.2025 17:19 Ответить
Що "КНДР"?
Тему змінюєш, бо відповіді немає?
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26.06.2025 17:56 Ответить
Куди і з якими наслідками стріляла КНДР?
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26.06.2025 18:26 Ответить
Ти тупий, не розумієш питання?
Про "КНДР" мови не було.
КУДИ стріляти РАШКІ ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
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26.06.2025 19:52 Ответить
Мова про КНДР тому, що вона інколи нікуди не стріляла ЯЗ, але її Захід все одно сцить, бо теоретично може, а перевіряти на власні шкурі бажаючих немає.
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27.06.2025 14:40 Ответить
КНДР поки що ні на кого НЕ НАПАДАЛА, тому й робити з нею нічого НЕ ПОТРІБНО!
Чи ти вважаєш, що Захід обов'язково повинен НАПАДАТИ на ВСІХ диктаторів?
І повторюю питання:
КУДИ стріляти РАШКІ ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
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27.06.2025 15:20 Ответить
Да хоч по Києву. Да хоч десятком наявних МБР. Одна влучить і здетонує - у всього світу питання відпадуть, має русня ЯЗ чи не має.
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27.06.2025 15:37 Ответить
Йди нах, придурок.
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26.06.2025 16:03 Ответить
Таке враження що на фото пьсков вализу тримає під ху....лом
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26.06.2025 16:06 Ответить
Зачерпує час від часу.
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26.06.2025 16:11 Ответить
Пєсков чи пєшков,шо ви за перці ,що відносно піда-раші не можно застосовувати тиск через силу?ви самі як пауки в банці себе перегризите,гаєчки треба ще трішки підтянути.
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26.06.2025 16:18 Ответить
А як на рахунок принципу - мир через труп путлера?
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26.06.2025 16:30 Ответить
Навпаки. рашка розуміє та поважає лише силу.
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26.06.2025 16:36 Ответить
НЕТ КОНЕЧНО ЖЕ!ПОРАША СКОРО САМА СЕБЯ УБЬЁТ!ДЕЛУ ВРЕМЯ ПОТЕХЕ ЧАС!
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26.06.2025 16:51 Ответить
 
 