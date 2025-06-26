Тезис США о "мире через силу" в отношении России не применим, - Кремль
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тезисы со стороны президента США относительно урегулирования российско-украинской войны в контексте "мир через силу" к России, якобы, не могут применяться.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.
"Москва заинтересована в продолжении усилий США с целью содействия переговорному процессу по Украине, но тезис "мир через силу" в отношении России не применяется", - утверждает Песков.
Кроме того, по словам спикера Путина, "конфликты" в Украине и "вокруг Ирана" нельзя сравнивать.
"После завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились Россия и Украина в Стамбуле, наступит время определиться с датами третьего раунда переговоров", - добавил Песков.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин советовал Украине не медлить с переговорами.
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- куля, онучок, тіко куля... (С)
Дивится, продавець стоїть за прилавком з бинтами на шії.
-Що сталося?
-Пам'ятаєте отой дибільний костюм жовтого кольору
в червону крапинку? Я його нарешті продав.
- А з шією що ?
-Коли покупець надів обновку, його собака-поводир
вцепився мені в глотку.
Чи всього лише ШПАРГАЛКУ накатали?
що успішні методи "перемовин" з Іраном можуть спрацювати і з Рашкою...
Не бачу ніякої різниці.
Та, навіть як що є - КУДИ ПАЛЬНЕШ?
Та які НАСЛІДКИ отримаєш?
Не замислювався?
Після "Орєшніка" переконались - хоч іноді, а літає.
ОДИН раз, зі СТАРИХ запчастин вистрелили і ВСЕ?!
Всі інші спроби НЕВДАЛІ!
І повторюю запитання:
КУДИ стріляти ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
Тему змінюєш, бо відповіді немає?
Про "КНДР" мови не було.
КУДИ стріляти РАШКІ ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?
Чи ти вважаєш, що Захід обов'язково повинен НАПАДАТИ на ВСІХ диктаторів?
І повторюю питання:
КУДИ стріляти РАШКІ ЯЗ і які НАСЛІДКИ очікуєш?