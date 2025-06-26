Тезис США о "мире через силу" в отношении России не применим, - Кремль

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что тезисы со стороны президента США относительно урегулирования российско-украинской войны в контексте "мир через силу" к России, якобы, не могут применяться.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют росСМИ.

"Москва заинтересована в продолжении усилий США с целью содействия переговорному процессу по Украине, но тезис "мир через силу" в отношении России не применяется", - утверждает Песков.

Кроме того, по словам спикера Путина, "конфликты" в Украине и "вокруг Ирана" нельзя сравнивать.

"После завершения процедур по обмену пленными, о которых договорились Россия и Украина в Стамбуле, наступит время определиться с датами третьего раунда переговоров", - добавил Песков.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин советовал Украине не медлить с переговорами.