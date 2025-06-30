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Новости переговоры с РФ
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Переговоры с Украиной состоятся, если будет соответствующая позиция Киева и поддержка США, - Песков

Песков о дате третьего раунда переговоров

Дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"В переговорах относительно Украины нужно учитывать реальное положение дел на земле", - добавил Песков, которого цитируют российские государственные пропагандистские агентства.

По его словам, Москва рассчитывает, что дату третьего раунда переговоров с Украиной определят в ближайшее время.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной по обсуждению так называемого "мирного меморандума".

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Автор: 

Песков Дмитрий (1955) путин владимир (31657) переговоры с Россией (1204)


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Топ комментарии
+20
Іншими словами, розраховують, що їх агент Краснов погодиться визнати касапськими 5 областей України.
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30.06.2025 07:25 Ответить
+18
Крисениш, іди на йух, а краще здохни.
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30.06.2025 07:36 Ответить
+16
Під землею в тебе дійсно буде реальний стан справ,сраний йоршик.
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30.06.2025 07:30 Ответить
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Іншими словами, розраховують, що їх агент Краснов погодиться визнати касапськими 5 областей України.
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30.06.2025 07:25 Ответить
А про сойтісь посрєдінє, це теж агент Краснов?
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30.06.2025 07:59 Ответить
"Эта_другое"
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30.06.2025 08:15 Ответить
5 областей, це ж чисто Лівобережжя?
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30.06.2025 08:18 Ответить
Та чому? Херсонська область, наприклад, знаходиться по обидва береги.
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30.06.2025 08:21 Ответить
Та й Київ, теж.
Посрєдінє.
А Кривий Риг- Правобережжя.
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30.06.2025 08:41 Ответить
неук
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30.06.2025 12:24 Ответить
Ти напевно полінувався методичку фсб узяти, ждун
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30.06.2025 08:04 Ответить
а зелений , агент " буратіно", з старшим ,агентом " козирем" , таемно погодять Цє вжє повним ходом , провертають зеублюдки ,навіть не шифруючись
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30.06.2025 08:03 Ответить
Цікаво працює п'ята колона ху....лостана. Ти займайся тим навіщо їхала і не вказуй що нам робити
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30.06.2025 08:07 Ответить
П'ята колона добре попрацювала на вибори 21.04.2019.
Та й після, теж работаєт...
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30.06.2025 08:14 Ответить
борзий йоршик,видно сподівається на допомогу трампа
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30.06.2025 07:29 Ответить
Під землею в тебе дійсно буде реальний стан справ,сраний йоршик.
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30.06.2025 07:30 Ответить
Крисениш, іди на йух, а краще здохни.
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30.06.2025 07:36 Ответить
Правильно писати здохніть усі ви
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30.06.2025 07:59 Ответить
Повзи нах... смердюча мерзота.
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30.06.2025 07:36 Ответить
Все те саме - воювали - віддавайте українські землі
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30.06.2025 07:40 Ответить
А про що переговори про рашиські хотелки про капітуляцію що висунув ворог ? здохни мерзота ,до речі влада навіть не наважилась заявити що ніхто не буде розглядати ультиматум ворога ,на жаль граются в дурника як догодити Трампу, а не захист національних інтересів.
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30.06.2025 07:44 Ответить
Перемовини з кацапами не вартять навідь часу на їх проведення, не кажучи вже про гроші!
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30.06.2025 07:51 Ответить
Я так розумію що піськов рот ху...ла, точніше його перекладач, а заодно і керівник його валізи
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30.06.2025 07:55 Ответить
Меморандум? Це було вже.
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30.06.2025 07:58 Ответить
"Переговори з Україною відбудуться якщо буде відповідна позиція Києва і підтримка США - ефективності посередництва США - прессекретар Путіна Пєсков.

Отже, якщо Україна згодиться з ультимативними вимогами Кремля, а США, як посередник на переговорах США, буде для Кремля ефективний, то переговори будуть!?

Це ультиматум Україні і рекомендація США- Трампу?

Можливо взагалі подібні повідомлення не публікувати, а по замовчуванню нумерувати...
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30.06.2025 07:59 Ответить
що ти московит будеш казати на суді перед своєю стратою ? Вже думай
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30.06.2025 08:13 Ответить
А яку саме позицію він має на увазі??
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30.06.2025 08:15 Ответить
Падаль. Ти вже маєш враховувати реальний стан В землі, де тобі місце
Реальний же стан НА НАШІЙ землі, це кров і руїна -свідотсво рашистських злодіян, які треба враховувати всьому світу і гнати цю наволочь.з усіх міст і містечек на світі в їх клоповник і допускати їх розповзання!!!
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30.06.2025 08:30 Ответить
Заяви з болот можна не коментувати. Вони всі написані за одним шаблоном і мають на меті одне: змусити всіх повірити у невідворотність того, про що з 2022 року гавкає *****.
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30.06.2025 08:31 Ответить
Як тільки на Заході заговорять про нові санкції так московський режим завиває пісню про парагавори. Про який меморандум хоче поговорити цей йоршик для унітазу? Про Будапештський меморандум? Якщо ні то йде він найух. зі своїми парагаворами. Вже бачили до чого вони призводять.
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30.06.2025 08:38 Ответить
Тим паче що саме країна -гарант, россія, сама його і порушила.
Дивує, що в сновному претензії до держав Заходу.
А не до россії -у першу чергу.
До россії, яка насрала на свій підпис, під Будапештським Меморандумом.
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30.06.2025 09:01 Ответить
або зараз встоїмо або наступні покоління Україну будут тільки згадувати в піснях, і то десь у Канаді. іншого вибору у нас немае
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30.06.2025 08:56 Ответить
Зараз ще під питанням: а чи взагалі будуть наступні покоління українців...
Россія бо ж поставила собі за мету: «Окончатєльноє рєшеніє украінского вопроса»
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30.06.2025 09:05 Ответить
Вистоїмо дякуючи Зеленському !
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30.06.2025 09:44 Ответить
Банальне затягування часу. Все це закінчиться нічим, як й завжди.
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30.06.2025 08:59 Ответить
Здається трумп і "союзники" вирішили не заважати уйлу. Ну типу раз Україна не хоче віддати 4 області, то хай уйло забере сам, а поки будуть спостерігати. А там видно буде
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30.06.2025 09:27 Ответить
Украинцы уникальная нация, позволившая за 30 лет сделать из одной из перспективных, вновь возникших стран, превратиться в страну без будущего! И самое главное, после всего этого, слушающую БРЕД упырей, приведших ее до злыднив!
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30.06.2025 09:04 Ответить
Згинь кацапська потвора.
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30.06.2025 10:03 Ответить
Очень старый анекдот! - " ... Я то сгину, а у тебя ноги так и останутся кривыми!"
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30.06.2025 10:07 Ответить
А ти останєшся кацапом.
І ето нє анєкдот.
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30.06.2025 12:22 Ответить
Кого цікавлять ці перемовини?
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30.06.2025 09:42 Ответить
піськов йде *****
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30.06.2025 10:03 Ответить
"відповідна позиція" по кацапськи - це згода на капітуляцію
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30.06.2025 10:06 Ответить
Пачтальйон печкін ти мудило
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30.06.2025 10:14 Ответить
Піськов, ПНХ!!!!!
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30.06.2025 10:16 Ответить
.. в нас одна позиція - пішли ***** з нашої землі!!!
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30.06.2025 10:44 Ответить
"У переговорах щодо України потрібно враховувати реальний стан справ на землі", - додав Пєсков, розказує рашистський людожер і кровопивця української крові.котрий є "батько реального стану справ (війни)в Україні"РЕАЛЬНИЙ СТАН СПРАВ НА ЗЕМЛІ-"3,14ДЕРАЦІЯ ОКУПАНТ УКРАЇНИ.КОТРА ВЧИНЯЄ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.РУЙНУЄ УКРАЇНУ І СПОДІВАЄТЬСЯ НА БЕЗНАКАЗАНІСТЬ ЗА СВОЇ ЗЛОДІЯННЯ "
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30.06.2025 10:48 Ответить
Вся кремлівська мразь і терористи йдуть на .....уй ,
так як з терористами і вбивцями НЕ говорити потрібно ,
а давити , як тарганів 😡
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30.06.2025 10:50 Ответить
сша нас затягують у все тугішу петлю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мета - ка*апію теж в петлю загнати. АЛЕ ціною українців.
Поведінка сша не змінюється!!!!!
сша окупували Афганістан. Яка була мета окупації Афганістану?!
Знищити терористів - це початок війни, хоча при чому Афганістан до 9/11?!
Операцію провели, АЛЕ окупація сша в Афганістані тривала 20 років!!!!!!!!!!!!!!!!!!
USAID в цей час фінансували талібам вирощування опіуму в Афганістані, сотні тисяч сухпайків для Аль-Каїди.
В цей час педофілія - бача-базі в Афганістані перетворилася в "бренд"!!!!!!!!!!!!!!!
Ірак. Єдиний, хто знайшов пробірку, заради якої ініціювалася війна, - це гієна!!!!!! Хотілось би почути правду, як гієні вдалося знайти те, чого НЕ існувало - самі сша підтвердили, що біологічної зброї в Іраку НЕ було!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хоча правда і гієна - не сумісні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В який "бренд" хочуть перетворити Україну?!
Українців вже використали для послаблення фсб настільки, що забрали з-під її сфери впливу Сирію і Іран. При цьому українці тільки стекли кров'ю і ослабли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ка*апи теж стекли кров'ю і ослабли, тому і віддали Сирію, Іран, Вірменію!!!!!!!!!!!!!!!!!! Таджикистан теж вже віддали китаю, Узбекистан американці собі пригледіли.
Ка*апи, подовжуючи війну, ослабнуть ще більше, у них заберуть і Саха, і Сибір.
Звісно, під логунгами дермократії!!!!!!
Українці тільки НЕ повинні віддавати життя за це!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.06.2025 11:30 Ответить
Захід дуже симпатізує Зеленському та Єрмаку. Але треба ж затягнути на в петлю.
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30.06.2025 11:44 Ответить
Овцевводьі.
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30.06.2025 12:20 Ответить
 
 