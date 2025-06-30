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Переговоры с Украиной состоятся, если будет соответствующая позиция Киева и поддержка США, - Песков
Дальнейшая динамика переговорного процесса между Россией и Украиной будет зависеть от позиции Киева и эффективности посредничества Соединенных Штатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
"В переговорах относительно Украины нужно учитывать реальное положение дел на земле", - добавил Песков, которого цитируют российские государственные пропагандистские агентства.
По его словам, Москва рассчитывает, что дату третьего раунда переговоров с Украиной определят в ближайшее время.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной по обсуждению так называемого "мирного меморандума".
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+20 Ан Мур
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+18 Анатолий Воробей #585495
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+16 Gary Grant
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Посрєдінє.
А Кривий Риг- Правобережжя.
Та й після, теж работаєт...
Отже, якщо Україна згодиться з ультимативними вимогами Кремля, а США, як посередник на переговорах США, буде для Кремля ефективний, то переговори будуть!?
Це ультиматум Україні і рекомендація США- Трампу?
Можливо взагалі подібні повідомлення не публікувати, а по замовчуванню нумерувати...
Реальний же стан НА НАШІЙ землі, це кров і руїна -свідотсво рашистських злодіян, які треба враховувати всьому світу і гнати цю наволочь.з усіх міст і містечек на світі в їх клоповник і допускати їх розповзання!!!
Дивує, що в сновному претензії до держав Заходу.
А не до россії -у першу чергу.
До россії, яка насрала на свій підпис, під Будапештським Меморандумом.
Россія бо ж поставила собі за мету: «Окончатєльноє рєшеніє украінского вопроса»
І ето нє анєкдот.
так як з терористами і вбивцями НЕ говорити потрібно ,
а давити , як тарганів 😡
Мета - ка*апію теж в петлю загнати. АЛЕ ціною українців.
Поведінка сша не змінюється!!!!!
сша окупували Афганістан. Яка була мета окупації Афганістану?!
Знищити терористів - це початок війни, хоча при чому Афганістан до 9/11?!
Операцію провели, АЛЕ окупація сша в Афганістані тривала 20 років!!!!!!!!!!!!!!!!!!
USAID в цей час фінансували талібам вирощування опіуму в Афганістані, сотні тисяч сухпайків для Аль-Каїди.
В цей час педофілія - бача-базі в Афганістані перетворилася в "бренд"!!!!!!!!!!!!!!!
Ірак. Єдиний, хто знайшов пробірку, заради якої ініціювалася війна, - це гієна!!!!!! Хотілось би почути правду, як гієні вдалося знайти те, чого НЕ існувало - самі сша підтвердили, що біологічної зброї в Іраку НЕ було!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хоча правда і гієна - не сумісні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В який "бренд" хочуть перетворити Україну?!
Українців вже використали для послаблення фсб настільки, що забрали з-під її сфери впливу Сирію і Іран. При цьому українці тільки стекли кров'ю і ослабли!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ка*апи теж стекли кров'ю і ослабли, тому і віддали Сирію, Іран, Вірменію!!!!!!!!!!!!!!!!!! Таджикистан теж вже віддали китаю, Узбекистан американці собі пригледіли.
Ка*апи, подовжуючи війну, ослабнуть ще більше, у них заберуть і Саха, і Сибір.
Звісно, під логунгами дермократії!!!!!!
Українці тільки НЕ повинні віддавати життя за це!!!!!!!!!!!!!!!!!!!