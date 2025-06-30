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Новини переговори з РФ
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Переговори з Україною відбудуться якщо буде відповідна позиція Києва і підтримка США, - Пєсков

Пєсков про дату третього раунду переговорів

Подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

"У переговорах щодо України потрібно враховувати реальний стан справ на землі", - додав Пєсков, якого цитують російські державні пропагандистські агентства.

За його словами, Москва розраховує, що дату третього раунду переговорів з Україною визначать найближчим часом.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною щодо обговорення так званого "мирного меморандуму".

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) путін володимир (24226) переговори з Росією (1320)


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Топ коментарі
+10
Іншими словами, розраховують, що їх агент Краснов погодиться визнати касапськими 5 областей України.
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30.06.2025 07:25 Відповісти
+9
борзий йоршик,видно сподівається на допомогу трампа
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30.06.2025 07:29 Відповісти
+9
Крисениш, іди на йух, а краще здохни.
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30.06.2025 07:36 Відповісти
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Іншими словами, розраховують, що їх агент Краснов погодиться визнати касапськими 5 областей України.
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30.06.2025 07:25 Відповісти
А про сойтісь посрєдінє, це теж агент Краснов?
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30.06.2025 07:59 Відповісти
"Эта_другое"
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30.06.2025 08:15 Відповісти
5 областей, це ж чисто Лівобережжя?
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30.06.2025 08:18 Відповісти
Та чому? Херсонська область, наприклад, знаходиться по обидва береги.
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30.06.2025 08:21 Відповісти
як вирішить так і буде.
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30.06.2025 08:00 Відповісти
Ти напевно полінувався методичку фсб узяти, ждун
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30.06.2025 08:04 Відповісти
а зелений , агент " буратіно", з старшим ,агентом " козирем" , таемно погодять Цє вжє повним ходом , провертають зеублюдки ,навіть не шифруючись
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30.06.2025 08:03 Відповісти
Цікаво працює п'ята колона ху....лостана. Ти займайся тим навіщо їхала і не вказуй що нам робити
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30.06.2025 08:07 Відповісти
П'ята колона добре попрацювала на вибори 21.04.2019.
Та й після, теж работаєт...
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30.06.2025 08:14 Відповісти
борзий йоршик,видно сподівається на допомогу трампа
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30.06.2025 07:29 Відповісти
Під землею в тебе дійсно буде реальний стан справ,сраний йоршик.
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30.06.2025 07:30 Відповісти
Крисениш, іди на йух, а краще здохни.
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30.06.2025 07:36 Відповісти
Правильно писати здохніть усі ви
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30.06.2025 07:59 Відповісти
Повзи нах... смердюча мерзота.
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30.06.2025 07:36 Відповісти
Все те саме - воювали - віддавайте українські землі
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30.06.2025 07:40 Відповісти
А про що переговори про рашиські хотелки про капітуляцію що висунув ворог ? здохни мерзота ,до речі влада навіть не наважилась заявити що ніхто не буде розглядати ультиматум ворога ,на жаль граются в дурника як догодити Трампу, а не захист національних інтересів.
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30.06.2025 07:44 Відповісти
Перемовини з кацапами не вартять навідь часу на їх проведення, не кажучи вже про гроші!
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30.06.2025 07:51 Відповісти
Я так розумію що піськов рот ху...ла, точніше його перекладач, а заодно і керівник його валізи
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30.06.2025 07:55 Відповісти
Меморандум? Це було вже.
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30.06.2025 07:58 Відповісти
"Переговори з Україною відбудуться якщо буде відповідна позиція Києва і підтримка США - ефективності посередництва США - прессекретар Путіна Пєсков.

Отже, якщо Україна згодиться з ультимативними вимогами Кремля, а США, як посередник на переговорах США, буде для Кремля ефективний, то переговори будуть!?

Це ультиматум Україні і рекомендація США- Трампу?

Можливо взагалі подібні повідомлення не публікувати, а по замовчуванню нумерувати...
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30.06.2025 07:59 Відповісти
Цікаво, чи всі місцеві непримиримі безкомпромісні патріоти, які так хоробро посилають нах піськова, посилають його з окопів на передовій?
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30.06.2025 08:07 Відповісти
А тобі навіщо, ведеш підрахунок?
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30.06.2025 08:16 Відповісти
Прорвемся - двох смертей не буває а одної не минути
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30.06.2025 08:25 Відповісти
кацапе Стицько #601129їдь до дому водкі нєт !
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30.06.2025 08:30 Відповісти
що ти московит будеш казати на суді перед своєю стратою ? Вже думай
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30.06.2025 08:13 Відповісти
А яку саме позицію він має на увазі??
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30.06.2025 08:15 Відповісти
Падаль. Ти вже маєш враховувати реальний стан В землі, де тобі місце
Реальний же стан НА НАШІЙ землі, це кров і руїна -свідотсво рашистських злодіян, які треба враховувати всьому світу і гнати цю наволочь.з усіх міст і містечек на світі в їх клоповник і допускати їх розповзання!!!
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30.06.2025 08:30 Відповісти
Заяви з болот можна не коментувати. Вони всі написані за одним шаблоном і мають на меті одне: змусити всіх повірити у невідворотність того, про що з 2022 року гавкає *****.
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30.06.2025 08:31 Відповісти
 
 