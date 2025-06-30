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Переговори з Україною відбудуться якщо буде відповідна позиція Києва і підтримка США, - Пєсков
Подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.
"У переговорах щодо України потрібно враховувати реальний стан справ на землі", - додав Пєсков, якого цитують російські державні пропагандистські агентства.
За його словами, Москва розраховує, що дату третього раунду переговорів з Україною визначать найближчим часом.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною щодо обговорення так званого "мирного меморандуму".
Топ коментарі
+10 Ан Мур
показати весь коментар30.06.2025 07:25 Відповісти Посилання
+9 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар30.06.2025 07:29 Відповісти Посилання
+9 Анатолий Воробей #585495
показати весь коментар30.06.2025 07:36 Відповісти Посилання
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Отже, якщо Україна згодиться з ультимативними вимогами Кремля, а США, як посередник на переговорах США, буде для Кремля ефективний, то переговори будуть!?
Це ультиматум Україні і рекомендація США- Трампу?
Можливо взагалі подібні повідомлення не публікувати, а по замовчуванню нумерувати...
Реальний же стан НА НАШІЙ землі, це кров і руїна -свідотсво рашистських злодіян, які треба враховувати всьому світу і гнати цю наволочь.з усіх міст і містечек на світі в їх клоповник і допускати їх розповзання!!!