Переговори з Україною відбудуться якщо буде відповідна позиція Києва і підтримка США, - Пєсков

Подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков.

"У переговорах щодо України потрібно враховувати реальний стан справ на землі", - додав Пєсков, якого цитують російські державні пропагандистські агентства.

За його словами, Москва розраховує, що дату третього раунду переговорів з Україною визначать найближчим часом.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною щодо обговорення так званого "мирного меморандуму".

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