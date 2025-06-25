Варто наполягати, щоб Путіна посадили за стіл переговорів, - Стармер
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що варто посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів про припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Зараз час знову наполягати на тому, щоб Путіна посадили за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню", - сказав британський прем'єр.
Стармер нагадав, що Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню.
"Зараз саме час для Путіна, який зволікав, сісти за стіл переговорів", - додав він.
Топ коментарі
+10 Псамметих II
показати весь коментар25.06.2025 16:09 Відповісти Посилання
+7 Vik Tor #521724
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+4 Погрібний Олександр
показати весь коментар25.06.2025 16:22 Відповісти Посилання
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За стіл перемовин з вбивцею не сідають.
Цю фразу треба вживати ось так, у максимально спрощеному вигляді.
- Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поруч чайну ложечку і велику кухоль, і пропонуємо звільнити ванну від води.
Кореспондент посміхається і каже: - Ну, будь-яка нормальна людина візьме кухоль.
- Ні, - каже директор, - нормальна людина вийме корок, аби злити воду.
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