Варто наполягати, щоб Путіна посадили за стіл переговорів, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що варто посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів про припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Зараз час знову наполягати на тому, щоб Путіна посадили за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню", - сказав британський прем'єр.

Стармер нагадав, що Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню.

"Зараз саме час для Путіна, який зволікав, сісти за стіл переговорів", - додав він.

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