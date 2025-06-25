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Новини Припинення війни переговори з РФ
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Варто наполягати, щоб Путіна посадили за стіл переговорів, - Стармер

Путіна варто посадити за стіл переговорів. Заява Стармера

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що варто посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів про припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Зараз час знову наполягати на тому, щоб Путіна посадили за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню", - сказав британський прем'єр.

Стармер нагадав, що Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню.

"Зараз саме час для Путіна, який зволікав, сісти за стіл переговорів", - додав він.

Читайте: Сподіваюсь, серйозні переговори про мир в Україні все ж почнуться у близькому майбутньому, - Рютте

Автор: 

путін володимир (24222) переговори з Росією (1319) Стармер Кір (231)


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Топ коментарі
+10
путина варто посадити за грати.

За стіл перемовин з вбивцею не сідають.
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25.06.2025 16:09 Відповісти
+7
путіна на електричний стілець треба вже садити. а вони за стіл його тягнуть.
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25.06.2025 16:13 Відповісти
+4
На кілок його слід посадити, а не за стіл!
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25.06.2025 16:22 Відповісти
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25.06.2025 16:08 Відповісти
путина варто посадити за грати.

За стіл перемовин з вбивцею не сідають.
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25.06.2025 16:09 Відповісти
та хотели но прокурору потом карточку заблокировали
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25.06.2025 16:15 Відповісти
Этот п-рас должен покинуть территорию Украины..
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25.06.2025 16:10 Відповісти
путіна на електричний стілець треба вже садити. а вони за стіл його тягнуть.
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25.06.2025 16:13 Відповісти
Можна і на електричну валізу, так йому зручніше
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25.06.2025 16:14 Відповісти
"варто посадити диктатора Володимира Путіна" Джерело: https://censor.net/ua/n3559906
Цю фразу треба вживати ось так, у максимально спрощеному вигляді.
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25.06.2025 16:13 Відповісти
Мабуть треба було закінчити на слові--- посадили
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25.06.2025 16:13 Відповісти
За ким переговори? Про що? Як віддати території України? Пропоную обмін на землі Англії. А байстрюка тютіна посадити звичайно треба. Спочатку на лаву підсудних,а потім на довічні каторжні роботи. Рабом на галеру.
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25.06.2025 16:19 Відповісти
На кілок його слід посадити, а не за стіл!
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25.06.2025 16:22 Відповісти
Варто наполягати, щоб Путіна посадили... усі інші слова зайві.
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25.06.2025 16:23 Відповісти
Кореспондент запитує директора дурдому, який тест є критерієм виписки.
- Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поруч чайну ложечку і велику кухоль, і пропонуємо звільнити ванну від води.
Кореспондент посміхається і каже: - Ну, будь-яка нормальна людина візьме кухоль.
- Ні, - каже директор, - нормальна людина вийме корок, аби злити воду.
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25.06.2025 16:23 Відповісти
А "тиснути" вже не треба? Вже нова мулька пішла?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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25.06.2025 16:26 Відповісти
Ще великі запаси людських ресурсів. Молотимуть, аж доки ресурси не скоротяться до того рівня, коли щось треба буде робити. Це ще не вже.
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25.06.2025 16:41 Відповісти
Щоб припинити вогонь - за стіл перемовин абсолютно не потрібно сідати! Невже цей Стармер цього не розуміє?
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25.06.2025 16:28 Відповісти
Якщо вже так хочеш, щоб ***** сіло за стіл переговорів - то тільки навпроти вас п'ятьох, включно з Зеленським, Макроном, Мерцем, Туском.
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25.06.2025 16:53 Відповісти
Стармер свідомо чи не свідомо лестить самолюбству *****. Чим ? Отакими заявами. Раніше Захід теж попереджав ***** не починати війну. Що спрацювало ? З *****м треба поводитись інакше. Щоб він просився, щоб він стукав до Заходу. І має дослухатись хоче чи не хоче Захід щось зроби для послабшення тиску кацапії. Захід має повернутись на 180 градусів до кацапа, а не в рот.
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25.06.2025 16:53 Відповісти
Варто наполягати, щоб Путіна. Ось тут крапка.
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25.06.2025 16:55 Відповісти
А лучше положили на лафет.
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25.06.2025 17:07 Відповісти
В Камере пыток в Нюрнберге
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25.06.2025 22:12 Відповісти
 
 