Нужно настаивать, чтобы Путина посадили за стол переговоров, - Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что нужно посадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров об остановке огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Сейчас время снова настаивать на том, чтобы Путина посадили за стол переговоров относительно безусловного прекращения огня", - сказал британский премьер.
Стармер напомнил, что Зеленский уже много недель заявляет о своей готовности к безусловному прекращению огня.
"Сейчас самое время для Путина, который медлил, сесть за стол переговоров", - добавил он.
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+10 Псамметих II
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+7 Vik Tor #521724
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+4 Погрібний Олександр
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За стіл перемовин з вбивцею не сідають.
Цю фразу треба вживати ось так, у максимально спрощеному вигляді.
- Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поруч чайну ложечку і велику кухоль, і пропонуємо звільнити ванну від води.
Кореспондент посміхається і каже: - Ну, будь-яка нормальна людина візьме кухоль.
- Ні, - каже директор, - нормальна людина вийме корок, аби злити воду.
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