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Новости Прекращение войны переговоры с РФ
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Нужно настаивать, чтобы Путина посадили за стол переговоров, - Стармер

Путина стоит посадить за стол переговоров. Заявление Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что нужно посадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров об остановке огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Сейчас время снова настаивать на том, чтобы Путина посадили за стол переговоров относительно безусловного прекращения огня", - сказал британский премьер.

Стармер напомнил, что Зеленский уже много недель заявляет о своей готовности к безусловному прекращению огня.

"Сейчас самое время для Путина, который медлил, сесть за стол переговоров", - добавил он.

Читайте: Надеюсь, серьезные переговоры о мире в Украине все же начнутся в ближайшем будущем, - Рютте

Автор: 

путин владимир (31651) переговоры с Россией (1203) Стармер Кир (228)


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Топ комментарии
+10
путина варто посадити за грати.

За стіл перемовин з вбивцею не сідають.
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25.06.2025 16:09 Ответить
+7
путіна на електричний стілець треба вже садити. а вони за стіл його тягнуть.
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25.06.2025 16:13 Ответить
+4
На кілок його слід посадити, а не за стіл!
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25.06.2025 16:22 Ответить
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25.06.2025 16:08 Ответить
путина варто посадити за грати.

За стіл перемовин з вбивцею не сідають.
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25.06.2025 16:09 Ответить
та хотели но прокурору потом карточку заблокировали
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25.06.2025 16:15 Ответить
Этот п-рас должен покинуть территорию Украины..
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25.06.2025 16:10 Ответить
путіна на електричний стілець треба вже садити. а вони за стіл його тягнуть.
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25.06.2025 16:13 Ответить
Можна і на електричну валізу, так йому зручніше
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25.06.2025 16:14 Ответить
"варто посадити диктатора Володимира Путіна" Джерело: https://censor.net/ua/n3559906
Цю фразу треба вживати ось так, у максимально спрощеному вигляді.
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25.06.2025 16:13 Ответить
Мабуть треба було закінчити на слові--- посадили
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25.06.2025 16:13 Ответить
За ким переговори? Про що? Як віддати території України? Пропоную обмін на землі Англії. А байстрюка тютіна посадити звичайно треба. Спочатку на лаву підсудних,а потім на довічні каторжні роботи. Рабом на галеру.
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25.06.2025 16:19 Ответить
На кілок його слід посадити, а не за стіл!
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25.06.2025 16:22 Ответить
Варто наполягати, щоб Путіна посадили... усі інші слова зайві.
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25.06.2025 16:23 Ответить
Кореспондент запитує директора дурдому, який тест є критерієм виписки.
- Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поруч чайну ложечку і велику кухоль, і пропонуємо звільнити ванну від води.
Кореспондент посміхається і каже: - Ну, будь-яка нормальна людина візьме кухоль.
- Ні, - каже директор, - нормальна людина вийме корок, аби злити воду.
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25.06.2025 16:23 Ответить
А "тиснути" вже не треба? Вже нова мулька пішла?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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25.06.2025 16:26 Ответить
Ще великі запаси людських ресурсів. Молотимуть, аж доки ресурси не скоротяться до того рівня, коли щось треба буде робити. Це ще не вже.
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25.06.2025 16:41 Ответить
Щоб припинити вогонь - за стіл перемовин абсолютно не потрібно сідати! Невже цей Стармер цього не розуміє?
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25.06.2025 16:28 Ответить
Якщо вже так хочеш, щоб ***** сіло за стіл переговорів - то тільки навпроти вас п'ятьох, включно з Зеленським, Макроном, Мерцем, Туском.
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25.06.2025 16:53 Ответить
Стармер свідомо чи не свідомо лестить самолюбству *****. Чим ? Отакими заявами. Раніше Захід теж попереджав ***** не починати війну. Що спрацювало ? З *****м треба поводитись інакше. Щоб він просився, щоб він стукав до Заходу. І має дослухатись хоче чи не хоче Захід щось зроби для послабшення тиску кацапії. Захід має повернутись на 180 градусів до кацапа, а не в рот.
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25.06.2025 16:53 Ответить
Варто наполягати, щоб Путіна. Ось тут крапка.
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25.06.2025 16:55 Ответить
А лучше положили на лафет.
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25.06.2025 17:07 Ответить
В Камере пыток в Нюрнберге
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25.06.2025 22:12 Ответить
 
 