Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів нагадують твори Джорджа Орвелла... Президент Трамп послідовно і непохитно прагне досягти прогресу в питанні припинення війни", - зазначив Келлог.

Спецпосланець Трампа вкотре наголосив: США закликають до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення війни.

"Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - додав він.

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Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.