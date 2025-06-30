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Новини Мирний план Трампа переговори з РФ
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Келлог - Пєскову: РФ не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи Україну

Келлог відповів Пєскову щодо стану переговорів України і РФ

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог  заявив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними.

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів нагадують твори Джорджа Орвелла... Президент Трамп послідовно і непохитно прагне досягти прогресу в питанні припинення війни", - зазначив Келлог.

Спецпосланець Трампа вкотре наголосив: США закликають до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення війни.

"Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - додав він.

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Келлог відповів Пєскову щодо стану переговорів України і РФ

Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) переговори з Росією (1321) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+10
"Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - додав він.

Ще й як може.
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30.06.2025 21:23 Відповісти
+7
в Келога є дочка яка допомогає Україні і розумніша його в рази.
він не може не зважати на дочку.
мабуть його скоро руді знімуть....
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30.06.2025 21:28 Відповісти
+6
Пропесочил Пескова а его то надо было в песке зарыть живьём, вместе с ******...
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30.06.2025 21:26 Відповісти
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От так відповів!
Ще б пальцем насварився!
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30.06.2025 21:22 Відповісти
От кацаперди сміються із тупих лохів рижих.
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30.06.2025 21:30 Відповісти
"Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - додав він.

Ще й як може.
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30.06.2025 21:23 Відповісти
Пропесочил Пескова а его то надо было в песке зарыть живьём, вместе с ******...
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30.06.2025 21:26 Відповісти
Тільки коли кацапи будуть на лаві підсудних,можуть бути переговори з росієй.
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30.06.2025 21:27 Відповісти
в Келога є дочка яка допомогає Україні і розумніша його в рази.
він не може не зважати на дочку.
мабуть його скоро руді знімуть....
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30.06.2025 21:28 Відповісти
У пєскова тоже є д0чка. І у ***** д0чка от гражданкі, прості господі, Кривоногіх теж є. Десь в Європі сидить і працює, для неї там цілу контору організували. На плюсах був сюжет в неділю. І чому її ще не розчлєнили та не вислали ***** по частинам в БАНДЕРольке, чи хоча б не узяли в заложніки?
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30.06.2025 21:31 Відповісти
"дочка яка допомогає Україні і розумніша його в рази"
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30.06.2025 21:34 Відповісти
Мова не про дочку Келога, а про дочку *****. Гуляє собі по Європі, а має сидіти на підвалі в Бердичеві. Чому наші джеймсобонди ще її не охмурили, не підлили клофіліну та не викрали в Україну?
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30.06.2025 21:36 Відповісти
от хто мене менше за все цікавить на цьoму світі,
це ***** і його донька.
мова була за келога та і новина яг бе про нього.
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30.06.2025 21:41 Відповісти
Який же ти недалекоглядний
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30.06.2025 21:44 Відповісти
ми знайомі з вами,
шо ви так по пихатому відразу на ти?
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30.06.2025 21:48 Відповісти
я не кацап якийсь шоб "викать" на форумі. Це у орків-інтелігентів така манєра "викать"
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30.06.2025 21:59 Відповісти
"я не кацап якийсь шоб "викать" на форумі" 🤣
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30.06.2025 22:03 Відповісти
Доброї ночі
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30.06.2025 22:05 Відповісти
та гуляйте...
навчитесь елементарної ввічливісті? - дописуйте.
а поки шо ви не тягнете...
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30.06.2025 22:07 Відповісти
у келога помилка була ізначяльно - не треба було вступати в лайно,
не треба було б відмивати чи викидувати залайнане взуття.
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30.06.2025 21:33 Відповісти
песьков каже шо рашка все може - тепер хід за Трампом
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30.06.2025 21:31 Відповісти
Але ж бомбить(Діду,діду(((
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30.06.2025 21:34 Відповісти
2 недели... как говорил один "миротворец"
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30.06.2025 21:35 Відповісти
Тра шоб трамп погоджувався на пакет гремма для підарасов, інакше вони і далі будуть присилати на перемовини прибиральників кремля! Ну і тра додусити фіцо з орбаном шо 18 пакет запустити!
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30.06.2025 21:35 Відповісти
Не росія, а кацапстан, вони можуть, але Україна повинна відповідати відповідно знищуючи цивільних кацапів!
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30.06.2025 21:39 Відповісти
І що далі, діду??????! Організувати ната для бомбардувань мирних жителів Бєлграду чи мирних афганців, - це piece of cake.
А діяти по закону - для сша це зась. Так путін і розцінює це як зелене світло зробити так, як він робив з Ічкерією!!!!!!!!
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30.06.2025 21:40 Відповісти
Украине не защититься без ядерного оружия. Надо менять власть на эффективную. А эта уже настолько унылая, что только проиграть войну может. Нахер они надо?
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30.06.2025 21:54 Відповісти
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль Капоне.
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30.06.2025 21:59 Відповісти
може і робе
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30.06.2025 22:06 Відповісти
Тільки мертвий кацап не бреше. З пуйлом перезапускали відносини всі президенти США. Пам'ятаю навіть виносили символічну велику червону кнопку і натискали її... і як результат всіх пуйло обдурило. Це чекає і Трампа, тільки його пуйло нарурило найбільше і найдовже тягало його за носа і ще потягає.
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30.06.2025 22:30 Відповісти
Що треба аби світ зрозумів що росія це зародок. зла, нікчемного існування це мерзоти найвищого ґатунку. Словаків казапи банквють мерзоти
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30.06.2025 22:32 Відповісти
Це він рудій, обіссяній мавпі картину від "друга-владіміра" возив?
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30.06.2025 22:38 Відповісти
 
 