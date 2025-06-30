Келлог - Пєскову: РФ не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи Україну
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що заяви Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, а не Москва, є безпідставними.
Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Нещодавні коментарі Пєскова щодо стану переговорів нагадують твори Джорджа Орвелла... Президент Трамп послідовно і непохитно прагне досягти прогресу в питанні припинення війни", - зазначив Келлог.
Спецпосланець Трампа вкотре наголосив: США закликають до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення війни.
"Росія не може продовжувати затягувати час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні", - додав він.
Нагадаємо, раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією та Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.
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Ще б пальцем насварився!
Ще й як може.
він не може не зважати на дочку.
мабуть його скоро руді знімуть....
це ***** і його донька.
мова була за келога та і новина яг бе про нього.
шо ви так по пихатому відразу на ти?
навчитесь елементарної ввічливісті? - дописуйте.
а поки шо ви не тягнете...
не треба було б відмивати чи викидувати залайнане взуття.
А діяти по закону - для сша це зась. Так путін і розцінює це як зелене світло зробити так, як він робив з Ічкерією!!!!!!!!