Трамп вже "обрав сторону" України у війні, поставивши ультиматум Путіну, - Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що, з огляду на останні заяви американського президента Дональда Трампа, він підтримує Україну в розвʼязаній проти неї Росією війні.

Про це він сказав в інтервʼю BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я констатую, що президент Трамп поставив 50-денний ультиматум Володимиру Путіну щодо припинення вогню під загрозою дуже жорстких санкцій… Я також констатую, що він висловив готовність надати військове обладнання Україні", - нагадав Барро.

На думку міністра, пункт щодо військової допомоги є, "безсумнівно, найвірогіднішим знаком" того, що Дональд Трамп "обрав свою сторону і тепер вирішив підтримати Україну в досягненні її мети, яку він чітко висловив з самого початку, – встановлення тривалого миру в Україні".

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Глава МЗС Франції також заявив, що європейська сторона вже кілька тижнів координує свої дії з "американськими сенаторами, які розробили пакет санкцій, аналогічний тому, який ми ухвалили на європейському рівні".

"Я сподіваюся, що цей пакет американських санкцій… буде ухвалений якомога швидше", - додав Барро.

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

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