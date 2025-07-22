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Трамп вже "обрав сторону" України у війні, поставивши ультиматум Путіну, - Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає, що, з огляду на останні заяви американського президента Дональда Трампа, він підтримує Україну в розвʼязаній проти неї Росією війні.

Про це він сказав в інтервʼю BFMTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я констатую, що президент Трамп поставив 50-денний ультиматум Володимиру Путіну щодо припинення вогню під загрозою дуже жорстких санкцій… Я також констатую, що він висловив готовність надати військове обладнання Україні", - нагадав Барро.

На думку міністра, пункт щодо військової допомоги є, "безсумнівно, найвірогіднішим знаком" того, що Дональд Трамп "обрав свою сторону і тепер вирішив підтримати Україну в досягненні її мети, яку він чітко висловив з самого початку, – встановлення тривалого миру в Україні".

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Глава МЗС Франції також заявив, що європейська сторона вже кілька тижнів координує свої дії з "американськими сенаторами, які розробили пакет санкцій, аналогічний тому, який ми ухвалили на європейському рівні".

"Я сподіваюся, що цей пакет американських санкцій… буде ухвалений якомога швидше", - додав Барро.

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Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

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Автор: 

путін володимир (24322) Трамп Дональд (6511) війна в Україні (5355) Барро Жан-Ноель (53)


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Топ коментарі
+3
Це сарказм.
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22.07.2025 22:35 Відповісти
+3
Трамп за півроку не зробив жодної дії в мінус ху-йлу. Але масу в мінус Україні. Слова це пилюка, а от дії таи красномовні...
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22.07.2025 22:46 Відповісти
+2
За пару днів до завершення дедлайну Путін відправить чергового "історика-миротворця" на переговори в Стамбул. А рудий дід вийде до камер і скаже: «Я не можу вводити санкції, бо вони завадять історичним переговорам. Путін пообіцяв мені, що після них війна точно закінчиться. Цього разу - серйозно! Він навіть перехрестився коли мені це казав!»
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22.07.2025 22:29 Відповісти
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За пару днів до завершення дедлайну Путін відправить чергового "історика-миротворця" на переговори в Стамбул. А рудий дід вийде до камер і скаже: «Я не можу вводити санкції, бо вони завадять історичним переговорам. Путін пообіцяв мені, що після них війна точно закінчиться. Цього разу - серйозно! Він навіть перехрестився коли мені це казав!»
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22.07.2025 22:29 Відповісти
Трамп вже "обрав сторону" України у війні, поставивши ультиматум Путіну, - Барро А "ТРАМБОН" В КУРСІ???
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22.07.2025 22:30 Відповісти
Це сарказм.
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22.07.2025 22:35 Відповісти
Ну завтра він поставить ультиматум Україні, і буде говорити - ну подивіться Зе знищив антикорупційні органи. PS: він вже таке говорив.
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22.07.2025 22:31 Відповісти
Одна добра новина за день - від Барро
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22.07.2025 22:31 Відповісти
ідіот: як рота не відкриє, то новий перл
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22.07.2025 22:32 Відповісти
АА ржу з наівних довгоносиків.До вас так і не дійшло що Трамп діє по митодичці фсб,кажи що путін поганий став якісь там ультиматуми,а на ділі тягни час розказуй всім байки по тв гловне щоб зброя не йшла,або йшла по одній фурі на тиждень...
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22.07.2025 22:38 Відповісти
Трамп за півроку не зробив жодної дії в мінус ху-йлу. Але масу в мінус Україні. Слова це пилюка, а от дії таи красномовні...
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22.07.2025 22:46 Відповісти
Trump is laying bare one simple truth. If you are a stable partner and a ******* alley, you will be eventually taken for granted and not shown much appreciation for your loyalty. But if you are constantly changing your position and keeping everyone on their toes as to whose side you may swing to tomorrow, then everyone, on all sides, will rush to kiss your behind - with utmost passion - and shower you with flattery and promises of new lucrative deals, as long as you have things they value and need from you. Loyalty does not pay. Threat of betrayal at any moment does.
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22.07.2025 23:06 Відповісти
 
 