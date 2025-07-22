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Новини Санкції США проти Росії
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Зміна у війні в Україні має настати до зими, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур,ханно

Зміна в оборонній війні України проти Росії має відбутися до настання зими, і момент істини може настати вже протягом 50-денного ультиматуму, наданого Москві президентом США Дональдом Трампом для укладення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Я думаю, що момент істини справді має настати протягом цих 44-43 днів, які залишилися до закінчення ультиматуму Трампа, і так далі тривати не може. Назустріч новій зимі точно не підуть з усвідомленням, що жодних змін не буде", - сказав Певкур.

За словами міністра оборони, Білий дім почав розуміти, що для збереження ініціативи в українському конфлікті потрібно щось зробити. Досі пробували різні варіанти: військову допомогу Україні, економічний тиск на Росію та багато іншого, але поки що ніщо не вплинуло на Москву - Росія дотримується своїх дуже жорстких і негнучких умов для України, які є неприйнятними для Києва.

Тепер, за словами Певкура, Заходу не залишається нічого іншого, як надати Україні наступальну зброю, за допомогою якої вона зможе домогтися візуальних успіхів у війні, що матиме позитивний психологічний ефект.

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"Якби українці могли використовувати ракети дальнього радіуса дії, вони отримали б більше підтримки з боку США, і було б візуально видно, що тепер щось рухається у позитивному напрямку, тому що на фронті від цього дуже багато залежить. Якщо три з половиною роки триває масивний військовий конфлікт, плюс ще десять років постійної напруженості, то в цей момент візуальні сигнали можуть вплинути більше, ніж реальний прорив фронту в тому чи іншому місці. Візуальний бік дуже важливий, і про це насамперед варто замислитися Сполученим Штатам", - підкреслив Певкур.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Автор: 

Естонія (1665) Трамп Дональд (6511) війна в Україні (5342)


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Топ коментарі
+5
А по вашій логіці ТЦК не репресивна машина, де калічать і вбивають людей? Ну харе вже гнати казки, гірше вже просто не може бути. Що може бути страшніше, коли ти розумієш, що тебе на вулиці можуть викрасти, скалічити - і все по "закону", ніхто в цьому винним не буде
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22.07.2025 11:39 Відповісти
+4
Зелебобік виліз, там твої сьогодні ліквідовують НАБУ/САП, щоб до сонцесяйного не долізли, а ти тут відпрацьовуєш?
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22.07.2025 11:42 Відповісти
+3
Казка про бурятів вже не діє, пішли в хід казки про кадирівців?
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22.07.2025 11:28 Відповісти
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КалДыровцы могут погнать только ваню в свинарник, пока его натащу оприходывают.
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22.07.2025 11:22 Відповісти
Казка про бурятів вже не діє, пішли в хід казки про кадирівців?
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22.07.2025 11:28 Відповісти
А по вашій логіці ТЦК не репресивна машина, де калічать і вбивають людей? Ну харе вже гнати казки, гірше вже просто не може бути. Що може бути страшніше, коли ти розумієш, що тебе на вулиці можуть викрасти, скалічити - і все по "закону", ніхто в цьому винним не буде
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22.07.2025 11:39 Відповісти
Свіженький ботик))
Реєстрація: 22.07.2025
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22.07.2025 11:44 Відповісти
Сергійко не гніви бога своєю хрюканиною.
Гірше може бути завжди.
ЗАВЖДИ.
Закарбуй це на своєму тупому носі.
А особливо смішно це читати від обісранця який ще пороху не нюхав і найбільший його страх і житті це тцк.
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22.07.2025 12:42 Відповісти
І що може бути гірше, може наведете приклади? Вангую, що ні, бо все, що ти напишеш, вже давно у нас і так є.
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22.07.2025 13:04 Відповісти
З'їзди в Бучу, уй'обок, подивись на "казки про бурятів". Там 502 прізвища на пам'ятнику, наймолодшому було 2 роки...
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22.07.2025 11:41 Відповісти
Зелебобік виліз, там твої сьогодні ліквідовують НАБУ/САП, щоб до сонцесяйного не долізли, а ти тут відпрацьовуєш?
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22.07.2025 11:42 Відповісти
Ти, пі'дор, не петляй - розкажи ще "казку" про бурятів які тебе від тецека рятують...
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22.07.2025 11:53 Відповісти
Тецека не рятують від бурятів, вони ловлять людей, які за сотні км від цих бурятів, щоби познайомити їх з ними вже за кілька тижнів
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22.07.2025 12:09 Відповісти
Правильно роблять а то деякі тут бугогакають про "казки". Отаких "сєргеєв" якраз і треба відправлять туди щоб мізки прочистило..
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22.07.2025 12:16 Відповісти
Andrew Moon , а ти сам на яких фронтах, бо останній марахвон не дивився, напевно пропустив як про тебе розповідали?
До речі, Місячний Андруха, це твій позивний на нулі?
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22.07.2025 12:45 Відповісти
Ну правильно, ти ж найобуєш свою країну, не оновлюєш дані, не проходиш влк і т.п.
То чому ти дивуєшся що країна за посередництва тцк поводиться з тобою як зі скотом.
Ви обоє рябоє в цій ситуації
Як хитрожопі совки які бухали на робочому місці і крали все що не приварене до підлоги цеху. І за це отримували копійки.
73% дебілів + всіх ухилянтів менініскілечки не шкода.
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22.07.2025 12:45 Відповісти
Твоя відповідь - класичний приклад рагульського мислення: замість того щоб ставити питання до системи, ти радісно виправдовуєш її скотські методи. Це як у совкових наглядачів: "не подобається - не сиди в тюрмі". Так от, будь-яка держава, яка ставиться до громадянина як до худоби, сама ж і є скотарнею.
І не тобі судити, хто що "оновлює" і хто кому що винен, коли сама держава десятиліттями найобує всіх - від пенсіонера до військового.
А твій аргумент про "обоє рябоє" - це тупо виправдання насильства, тільки тому що комусь колись десь не сподобалось чиясь поведінка. За такою логікою тебе завтра на вулиці вивезуть у ліс, бо ти "не сплатив податок" чи "не усміхнувся державі" - і що, теж скажеш: "ну сам винен"?
Це не позиція - це рабська свідомість під батогом.
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22.07.2025 13:07 Відповісти
А в Маріуполі 25 тисяч жертв - це 50 Буч
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22.07.2025 12:04 Відповісти
В Маріуполі більше ніж 25.00 в рази. Тому й харять оці виб'лядки які розводять сміху'йочки про "казки про бурятів".
Не так вже й багато часу пройшло...
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22.07.2025 12:13 Відповісти
Якщо тобі це так муляє, вали в тцк і в окоп, чи легше іншим вказувати, як жити?
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22.07.2025 13:08 Відповісти
Пані, а ви ж бот, прям неприкритий))

Реєстрація: 22.07.2025
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22.07.2025 11:43 Відповісти
В тебе, ботяра, прям якийсь заскок на мусульманах, кадирівцях)) Ну не пались так явно))
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22.07.2025 11:46 Відповісти
Що ти мелеш, придурошне?)
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22.07.2025 11:49 Відповісти
Як писали "Мальчіш-кібальчіш" - і гармати в нас є і кулемети - воювати нема кому.
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22.07.2025 11:28 Відповісти
А що так можна було зробити ?
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22.07.2025 12:11 Відповісти
Зміна у війні буде тоді, коли усі, кого це стосується будуть тут і воювати. Мається на увазі країни Європи і не тільки.
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22.07.2025 12:51 Відповісти
 
 