Зміна у війні в Україні має настати до зими, - міністр оборони Естонії Певкур

Зміна в оборонній війні України проти Росії має відбутися до настання зими, і момент істини може настати вже протягом 50-денного ультиматуму, наданого Москві президентом США Дональдом Трампом для укладення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Я думаю, що момент істини справді має настати протягом цих 44-43 днів, які залишилися до закінчення ультиматуму Трампа, і так далі тривати не може. Назустріч новій зимі точно не підуть з усвідомленням, що жодних змін не буде", - сказав Певкур.

За словами міністра оборони, Білий дім почав розуміти, що для збереження ініціативи в українському конфлікті потрібно щось зробити. Досі пробували різні варіанти: військову допомогу Україні, економічний тиск на Росію та багато іншого, але поки що ніщо не вплинуло на Москву - Росія дотримується своїх дуже жорстких і негнучких умов для України, які є неприйнятними для Києва.

Тепер, за словами Певкура, Заходу не залишається нічого іншого, як надати Україні наступальну зброю, за допомогою якої вона зможе домогтися візуальних успіхів у війні, що матиме позитивний психологічний ефект.

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"Якби українці могли використовувати ракети дальнього радіуса дії, вони отримали б більше підтримки з боку США, і було б візуально видно, що тепер щось рухається у позитивному напрямку, тому що на фронті від цього дуже багато залежить. Якщо три з половиною роки триває масивний військовий конфлікт, плюс ще десять років постійної напруженості, то в цей момент візуальні сигнали можуть вплинути більше, ніж реальний прорив фронту в тому чи іншому місці. Візуальний бік дуже важливий, і про це насамперед варто замислитися Сполученим Штатам", - підкреслив Певкур.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.