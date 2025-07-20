Погрози Трампа митами проти РФ у Кремлі сприйняли з полегшенням, а не з тривогою, - The Telegraph

Погрози президента США Дональда Трампа запровадити нищівні вторинні мита проти РФ, якщо Москва упродовж 50 днів не піде на припинення війни проти України, у Кремлі зустріли з полегшенням, а не тривогою.

Про це йдеться у статті газети The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що американський лідер, вочевидь, був упевнений, що Путін серйозно поставиться до погрози запровадження нових санкцій і зробить реальні кроки до припинення війни проти України впродовж цих 50 днів.

Однак минув вже майже тиждень відтоді, як Трамп пригрозив митами, а РФ не виявила жодних ознак зацікавленості у переговорах з Україною.

"Важливу заяву Трампа зустріли в Москві з полегшенням, а не з тривогою. Московська фондова біржа зросла на 2,7%, а російський рубль зріс на 0,8% відносно китайського юаня. Російські чиновники побоювалися нових масштабних санкцій і були раді бачити, що Трамп готовий запровадити лише значною мірою нездійсненні мита проти країн БРІКС", - йдеться у статті.

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Як зауважує газета, риторика, яка лунала від оточення Путіна, залишається агресивною.

"Російська армія перетворює цю войовничу риторику на агресивні дії. 16 липня Росія випустила понад 400 ракет і дронів по енергетичній інфраструктурі України. На напрямках Куп’янська, Покровська й Костянтинівки Росія зосередила 160 тисяч військових. Очікується, що в найближчі дні розпочнеться масштабний літній наступ на сході України", - сказано у статті.

Видання зазначає, що "ці попереджувальні сигнали вказують на те, що Трамп недостатньо рішуче реагує на Росію".

"Потрібен справжній підхід максимального тиску, щоб змусити Путіна прийняти мирну угоду в Україні", - йдеться далі.

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Автор публікації пропонує "стратегію максимального тиску", яка складається з трьох елементів:

усунення лазівок у санкційному режимі, зокрема накладення санкцій на усю російську інфраструктуру видобутку та експорту нафти;

збільшення поставок зброї Україні, бо нинішнього масштабу, вочевидь, недостатньо, щоб налякати РФ;

підтримка внутрішнього оборонного сектору України, який демонструє високий рівень інновацій та ефективності.

"У своєму прагненні знешкодити ядерну програму Ірану Трамп фактично синтезував тактику тиску з прорахованими ризиками. Трамп повинен відтворити елементи цієї формули, щоб змусити Путіна до миру", - підсумовує оглядач.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

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