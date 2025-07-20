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Новости Санкции США против России
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Угрозы Трампа ввести пошлины против РФ в Кремле восприняли с облегчением, а не с тревогой, - The Telegraph

трамп,путин

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести сокрушительные вторичные пошлины против РФ, если Москва в течение 50 дней не пойдет на прекращение войны против Украины, в Кремле встретили с облегчением, а не тревогой.

Об этом говорится в статье газеты The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что американский лидер, очевидно, был уверен, что Путин серьезно отнесется к угрозе введения новых санкций и сделает реальные шаги к прекращению войны против Украины в течение этих 50 дней.

Однако прошла уже почти неделя с тех пор, как Трамп пригрозил пошлинами, а РФ не проявила никаких признаков заинтересованности в переговорах с Украиной.

"Важное заявление Трампа встретили в Москве с облегчением, а не с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль вырос на 0,8% относительно китайского юаня. Российские чиновники опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести лишь в значительной степени невыполнимые пошлины против стран БРИКС", - говорится в статье.

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Как отмечает газета, риторика, которая звучала от окружения Путина, остается агрессивной.

"Российская армия превращает эту воинственную риторику в агрессивные действия. 16 июля Россия выпустила более 400 ракет и дронов по энергетической инфраструктуре Украины. На направлениях Купянска, Покровска и Константиновки Россия сосредоточила 160 тысяч военных. Ожидается, что в ближайшие дни начнется масштабное летнее наступление на востоке Украины", - сказано в статье.

Издание отмечает, что "эти предупредительные сигналы указывают на то, что Трамп недостаточно решительно реагирует на Россию".

"Нужен настоящий подход максимального давления, чтобы заставить Путина принять мирное соглашение в Украине", - говорится далее.

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Автор публикации предлагает "стратегию максимального давления", которая состоит из трех элементов:

  • устранение лазеек в санкционном режиме, в частности наложение санкций на всю российскую инфраструктуру добычи и экспорта нефти;
  • увеличение поставок оружия Украине, потому что нынешнего масштаба, очевидно, недостаточно, чтобы напугать РФ;
  • поддержка внутреннего оборонного сектора Украины, демонстрирующего высокий уровень инноваций и эффективности.

"В своем стремлении обезвредить ядерную программу Ирана Трамп фактически синтезировал тактику давления с просчитанными рисками. Трамп должен воспроизвести элементы этой формулы, чтобы принудить Путина к миру", - заключает обозреватель.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

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Автор: 

пошлина (505) путин владимир (31730) санкции (11688) США (27543) Трамп Дональд (6022)


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Топ комментарии
+17
Ну а чого ж путлєру лякатись? Почитав що економісти кажуть про санкції Трампа. Сильні санкції, потужні, рівень потужності 300%. Але на 99,9% нездійснені. Бо їх потрібно накласти на основних торгових партнерів параші - КНР, Індію,.... Тобто країни, з якими в Трампа лише вчора була торгово-митна війна, і з якими вже досягли якихось домовленостей. Які вже поставили США перед дефіцитом товарів та сировини. І хтось має повірити, що Донні знову почне цю війну заради України? І знову ж таки - нафта. А точніше її дефіцит та зростання цін в разі таких санкцій. А виборець Трампа хоче одного - дешевого бензину. Навіть якщо він червоного кольору, через великий вміст української крові.
Тому от Вам мій прогноз - чекайте наступного строку введення санкцій. 100 днів. Потім ще 200. Або альтернатива, що їх таки введуть. Але дууууже вибіркво. І якийсь Усть-Задрищенський рахітокомбінат ім. Карла Маркса збанкрутує. І всі його 5 робітників звільнять.
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20.07.2025 03:48 Ответить
+12
Весь світ вже сміється з Америки і глузує з її рудого клоуна; але американці ще досі йому довіряють.
Не думав, що Задорнов був настільки близький до істини...
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20.07.2025 03:47 Ответить
+9
Мережа називається "вкус очка". Не плутайте...
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20.07.2025 06:28 Ответить
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у москві зараз у мережі "Вкусно і точка" все більшу популярність набирають тако у лагідному соусі.
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20.07.2025 02:36 Ответить
Мережа називається "вкус очка". Не плутайте...
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20.07.2025 06:28 Ответить
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20.07.2025 07:20 Ответить
Рудий дірявий защеканець-ганьба США.
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20.07.2025 02:47 Ответить
Я бачу до пересічних погано доходить теза "ми будемо конструктивно працювати з будь якою адміністрацією."
Ще раз, не будьте лохами, не ставте все на зеро.
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20.07.2025 06:04 Ответить
я теж бачу що до "свідмих" мерікосов важко доходе якого дурня вони обрали. Ну нічого. як кажуть на Московії "весело веселье - тяжело похмелье".
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20.07.2025 06:20 Ответить
ти значення слова "свідомий" точно правильно розумієш?
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20.07.2025 08:20 Ответить
а гадаю що саме ти не розумієш значення слова "свідомий".
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20.07.2025 08:25 Ответить

Лох вчить не бути лохом.
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20.07.2025 07:57 Ответить
По суті написаного у пересічного американця є щось,окрім херні про "зеро"? Конструктивно можна працювати з будь-якою сволотою. Тільки сволотою вона бути не перестане.
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20.07.2025 08:20 Ответить
Все вірно . Пошрози - ознака слабкості . Саме так заяви Тромба , в Кремлі і сприйняли !
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20.07.2025 02:47 Ответить
Цей доктор лікує всі хвороби свічками від геморою.
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20.07.2025 03:26 Ответить
Весь світ вже сміється з Америки і глузує з її рудого клоуна; але американці ще досі йому довіряють.
Не думав, що Задорнов був настільки близький до істини...
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20.07.2025 03:47 Ответить
Ну а чого ж путлєру лякатись? Почитав що економісти кажуть про санкції Трампа. Сильні санкції, потужні, рівень потужності 300%. Але на 99,9% нездійснені. Бо їх потрібно накласти на основних торгових партнерів параші - КНР, Індію,.... Тобто країни, з якими в Трампа лише вчора була торгово-митна війна, і з якими вже досягли якихось домовленостей. Які вже поставили США перед дефіцитом товарів та сировини. І хтось має повірити, що Донні знову почне цю війну заради України? І знову ж таки - нафта. А точніше її дефіцит та зростання цін в разі таких санкцій. А виборець Трампа хоче одного - дешевого бензину. Навіть якщо він червоного кольору, через великий вміст української крові.
Тому от Вам мій прогноз - чекайте наступного строку введення санкцій. 100 днів. Потім ще 200. Або альтернатива, що їх таки введуть. Але дууууже вибіркво. І якийсь Усть-Задрищенський рахітокомбінат ім. Карла Маркса збанкрутує. І всі його 5 робітників звільнять.
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20.07.2025 03:48 Ответить
Саме цікаве що ці "санкції", тобто підвищені тарифи, Трамп може ввести і без того закону, - що він і робить без проблем...
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20.07.2025 06:30 Ответить
Підкріплення санкцій "законом" - це спроба зробить Конгрес "подєльніками" у своїх "хотєлках"... Вдасться щось позитивне зробить - Донні зробить крок вперед, ударить себе ногою в груди і скаже: "Бачите, яку мудру політику я проводжу!". Не вдасться (а це, скоріш всього, так і станеться) - він зробить крок назад, сховається за спини Конгресу, і скаже - "Ну, це ж ВИ рішення приймали...".
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20.07.2025 06:52 Ответить
Як там кажуть дівчатка "старий кінь борозни не зіпсує, але й глибоко не зоре". Це і про Трампа з його "санкціями"...
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20.07.2025 03:55 Ответить
BBC

Iсторично Росія завжди мала найбільший добробут, коли мала глибокі економічні зв'язки зі своїми західними сусідами, зазначає історик Стівен Коткін зі Стенфордського університету у липневій статті "Де місце Росії у світі?"

"Росія не "повернулася", - писав Коткін у статті, стверджуючи, що провал Росії в Україні підтвердив глибокі недоліки її довгострокової траєкторії. - Росія мала набагато більший вплив в Україні до спроби підкорити її всю, ніж сьогодні. Значною мірою в результаті звернення до сили, позиції Росії в Євразії, серед місць, де вона раніше правила, погіршуються".
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20.07.2025 04:28 Ответить
DW

Війна в Україні призвела до зміни потоків західних інвестицій.
Від цього виграли нейтральні країни, такі як Мексика, Бразилія, Індія та Саудівська Аравія, підрахував німецький економіст Максиміліан Діркс. Статтю про це опублікував у п'ятницю, 18 липня, німецький діловий журнал WirtschaftsWoche.
У топ-10 країн за цим показником також увійшли ОАЕ, Аргентина, Колумбія, Сербія, Філіппіни та Туреччина.
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20.07.2025 05:08 Ответить
добробут і расея? Ти у сесер жив? азати про добробут в країни рад, все одн. що судити о кніжці по її обгортки
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20.07.2025 06:25 Ответить
звісно, бо гопника в темному провулку може злякати лише добряча пі@юлина у відповідь з туманом у голові, а не погроза витерти пляму на штанях, залишену голубом миру з карнизу...
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20.07.2025 04:28 Ответить
Невже ще не ясно що Трамп робить зовсім не те що каже? По справах його й судити будемо.
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20.07.2025 05:57 Ответить
А тобі не видно його "справ"? Мабуть, "повилазило"... Колись про Зеленського було сказано: "Його "діяльність в політиці нагадує поведінку макаки, що скаче по гілках, верещить і трясе ху*м...". Те ж саме можна сказать про Трампа...
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20.07.2025 07:15 Ответить
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20.07.2025 08:32 Ответить
Погрози Трампа митами проти РФ у Кремлі сприйняли з полегшенням, а не з тривогою

Слава богу, налякали рузьгих: у них аж від серця відлягло!
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20.07.2025 06:45 Ответить
митами по Немитим
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20.07.2025 06:53 Ответить
Погрози Трампа у Кремлі НЕ сприймають як загрозу, а як сигнал "ускорить процесс освобождения братнего народа от киевского режима"

В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "Давай, давай Владимир! Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Что я могу еще для тебя сделать!. Моя премия мира Нобеля у твоих руках"

P.S. Можливо у Путіна "под рукой" папочка с прегрешениями Трампа и тому Трампу приходиться маневрувати ?
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20.07.2025 07:41 Ответить
Санкции, тема вкусная конечно. Помогло? Июль на исходе. Зима в смысле скоро. Смешно? В этот раз братаны северные шанс не упустят. Прошлой осенью фактор тремпеля сработал, иди знай было, как поведёт себя . Сейчас абсолютно ясен и прост. Трепло ! Газохранилища, энергетика, тепло система городов может накрыться. Что делать сегодня, пока тепло?
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20.07.2025 07:45 Ответить
Так це і коню зрозуміло.
Одна справа підійти і в****ти гопника,зовсім інша справа через паркан крикнути,якщо не припиниш,через 50 днів твоїй вчительці-пенсіонерці пожаліюсь!
Або в спортлото.
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20.07.2025 07:46 Ответить
Якби НЕДОУМОК трампон з перших днів своєї каденції поводився як ПРЕЗИДЕНТ США, а не недоумок з ВБИВЦЕЮ пуйлом - то його боялись би та поважали!!! А така поведінка визиває лише ОГИДУ, ПРЕЗИРСТВО та ЗНЕВАГУ, причому як в таборі московії-кітайосі-кндр, так і в таборі СОЮЗНИКІВ, які стали через нього НЕРІШУЧИМИ та НЕВПЕВНЕНИМИ!!!
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20.07.2025 07:58 Ответить
 
 