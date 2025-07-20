Угрозы Трампа ввести пошлины против РФ в Кремле восприняли с облегчением, а не с тревогой, - The Telegraph

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести сокрушительные вторичные пошлины против РФ, если Москва в течение 50 дней не пойдет на прекращение войны против Украины, в Кремле встретили с облегчением, а не тревогой.

Об этом говорится в статье газеты The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что американский лидер, очевидно, был уверен, что Путин серьезно отнесется к угрозе введения новых санкций и сделает реальные шаги к прекращению войны против Украины в течение этих 50 дней.

Однако прошла уже почти неделя с тех пор, как Трамп пригрозил пошлинами, а РФ не проявила никаких признаков заинтересованности в переговорах с Украиной.

"Важное заявление Трампа встретили в Москве с облегчением, а не с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль вырос на 0,8% относительно китайского юаня. Российские чиновники опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести лишь в значительной степени невыполнимые пошлины против стран БРИКС", - говорится в статье.

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Как отмечает газета, риторика, которая звучала от окружения Путина, остается агрессивной.

"Российская армия превращает эту воинственную риторику в агрессивные действия. 16 июля Россия выпустила более 400 ракет и дронов по энергетической инфраструктуре Украины. На направлениях Купянска, Покровска и Константиновки Россия сосредоточила 160 тысяч военных. Ожидается, что в ближайшие дни начнется масштабное летнее наступление на востоке Украины", - сказано в статье.

Издание отмечает, что "эти предупредительные сигналы указывают на то, что Трамп недостаточно решительно реагирует на Россию".

"Нужен настоящий подход максимального давления, чтобы заставить Путина принять мирное соглашение в Украине", - говорится далее.

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Автор публикации предлагает "стратегию максимального давления", которая состоит из трех элементов:

устранение лазеек в санкционном режиме, в частности наложение санкций на всю российскую инфраструктуру добычи и экспорта нефти;

увеличение поставок оружия Украине, потому что нынешнего масштаба, очевидно, недостаточно, чтобы напугать РФ;

поддержка внутреннего оборонного сектора Украины, демонстрирующего высокий уровень инноваций и эффективности.

"В своем стремлении обезвредить ядерную программу Ирана Трамп фактически синтезировал тактику давления с просчитанными рисками. Трамп должен воспроизвести элементы этой формулы, чтобы принудить Путина к миру", - заключает обозреватель.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

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