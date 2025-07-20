Угрозы Трампа ввести пошлины против РФ в Кремле восприняли с облегчением, а не с тревогой, - The Telegraph
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести сокрушительные вторичные пошлины против РФ, если Москва в течение 50 дней не пойдет на прекращение войны против Украины, в Кремле встретили с облегчением, а не тревогой.
Об этом говорится в статье газеты The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что американский лидер, очевидно, был уверен, что Путин серьезно отнесется к угрозе введения новых санкций и сделает реальные шаги к прекращению войны против Украины в течение этих 50 дней.
Однако прошла уже почти неделя с тех пор, как Трамп пригрозил пошлинами, а РФ не проявила никаких признаков заинтересованности в переговорах с Украиной.
"Важное заявление Трампа встретили в Москве с облегчением, а не с тревогой. Московская фондовая биржа выросла на 2,7%, а российский рубль вырос на 0,8% относительно китайского юаня. Российские чиновники опасались новых масштабных санкций и были рады видеть, что Трамп готов ввести лишь в значительной степени невыполнимые пошлины против стран БРИКС", - говорится в статье.
Как отмечает газета, риторика, которая звучала от окружения Путина, остается агрессивной.
"Российская армия превращает эту воинственную риторику в агрессивные действия. 16 июля Россия выпустила более 400 ракет и дронов по энергетической инфраструктуре Украины. На направлениях Купянска, Покровска и Константиновки Россия сосредоточила 160 тысяч военных. Ожидается, что в ближайшие дни начнется масштабное летнее наступление на востоке Украины", - сказано в статье.
Издание отмечает, что "эти предупредительные сигналы указывают на то, что Трамп недостаточно решительно реагирует на Россию".
"Нужен настоящий подход максимального давления, чтобы заставить Путина принять мирное соглашение в Украине", - говорится далее.
Автор публикации предлагает "стратегию максимального давления", которая состоит из трех элементов:
- устранение лазеек в санкционном режиме, в частности наложение санкций на всю российскую инфраструктуру добычи и экспорта нефти;
- увеличение поставок оружия Украине, потому что нынешнего масштаба, очевидно, недостаточно, чтобы напугать РФ;
- поддержка внутреннего оборонного сектора Украины, демонстрирующего высокий уровень инноваций и эффективности.
"В своем стремлении обезвредить ядерную программу Ирана Трамп фактически синтезировал тактику давления с просчитанными рисками. Трамп должен воспроизвести элементы этой формулы, чтобы принудить Путина к миру", - заключает обозреватель.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
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Ще раз, не будьте лохами, не ставте все на зеро.
Лох вчить не бути лохом.
Не думав, що Задорнов був настільки близький до істини...
Тому от Вам мій прогноз - чекайте наступного строку введення санкцій. 100 днів. Потім ще 200. Або альтернатива, що їх таки введуть. Але дууууже вибіркво. І якийсь Усть-Задрищенський рахітокомбінат ім. Карла Маркса збанкрутує. І всі його 5 робітників звільнять.
Iсторично Росія завжди мала найбільший добробут, коли мала глибокі економічні зв'язки зі своїми західними сусідами, зазначає історик Стівен Коткін зі Стенфордського університету у липневій статті "Де місце Росії у світі?"
"Росія не "повернулася", - писав Коткін у статті, стверджуючи, що провал Росії в Україні підтвердив глибокі недоліки її довгострокової траєкторії. - Росія мала набагато більший вплив в Україні до спроби підкорити її всю, ніж сьогодні. Значною мірою в результаті звернення до сили, позиції Росії в Євразії, серед місць, де вона раніше правила, погіршуються".
Війна в Україні призвела до зміни потоків західних інвестицій.
Від цього виграли нейтральні країни, такі як Мексика, Бразилія, Індія та Саудівська Аравія, підрахував німецький економіст Максиміліан Діркс. Статтю про це опублікував у п'ятницю, 18 липня, німецький діловий журнал WirtschaftsWoche.
У топ-10 країн за цим показником також увійшли ОАЕ, Аргентина, Колумбія, Сербія, Філіппіни та Туреччина.
Слава богу, налякали рузьгих: у них аж від серця відлягло!
В сухому залишку від "слів і справ" Трампа - "Давай, давай Владимир! Надеюсь, моих 51 дней для тебя достаточно!? Что я могу еще для тебя сделать!. Моя премия мира Нобеля у твоих руках"
P.S. Можливо у Путіна "под рукой" папочка с прегрешениями Трампа и тому Трампу приходиться маневрувати ?
Одна справа підійти і в****ти гопника,зовсім інша справа через паркан крикнути,якщо не припиниш,через 50 днів твоїй вчительці-пенсіонерці пожаліюсь!
Або в спортлото.