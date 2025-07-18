Барро: Ультиматум Трампа Путину - "замечательная новость", осталось 45 дней

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал "отличной новостью" 50-дневный ультиматум Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Иоганном Вадефулем в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это отличная новость - то, что президент Трамп дал Владимиру Путину 50 дней, а сейчас это уже 45 дней, чтобы остановить огонь или столкнуться со 100-процентной пошлиной для России и стран, которые продолжают торговать с ней, в частности, нефтью", - отметил Барро.

Барро также отметил, что Франция и Германия присоединились к новому пакету санкций против РФ, который разрабатывается в координации с США. Текущую ситуацию в Украине он охарактеризовал как "гораздо менее худшую", чем ожидалось полгода назад.

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Французский министр подчеркнул, что РФ ведет колониальную войну, которая угрожает не только европейской, но и глобальной безопасности. Поддержка Украины, по его словам, должна включать санкции, оружие, финансы и политическое единство Запада.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

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