Барро: Ультиматум Трампа Путину - "замечательная новость", осталось 45 дней
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал "отличной новостью" 50-дневный ультиматум Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Иоганном Вадефулем в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Это отличная новость - то, что президент Трамп дал Владимиру Путину 50 дней, а сейчас это уже 45 дней, чтобы остановить огонь или столкнуться со 100-процентной пошлиной для России и стран, которые продолжают торговать с ней, в частности, нефтью", - отметил Барро.
Барро также отметил, что Франция и Германия присоединились к новому пакету санкций против РФ, который разрабатывается в координации с США. Текущую ситуацию в Украине он охарактеризовал как "гораздо менее худшую", чем ожидалось полгода назад.
Французский министр подчеркнул, что РФ ведет колониальную войну, которая угрожает не только европейской, но и глобальной безопасности. Поддержка Украины, по его словам, должна включать санкции, оружие, финансы и политическое единство Запада.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.
По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.
В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.
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Як трамп раніше казав - треба дати побитись, як у хокеї? Отож.
Рашисти щось іще захоплять, закінчаться 50 днів, мине ще пару тижнів, трамп введе чергові смішні санкції, рашисти прийдуть на перемовини і висунуть той самий ультиматум, можливо, "поступляться" лише вимогою не мати іноземну зброю, трамп заявить Україні "Так чого вам ще треба, погоджуйтесь, інакше знову зупиню всі військові постачання".
Фронт почне валитись, а за таких обставин і з активним інформаційним бомбардуванням з боку ботів, яких є десятки навіть тут і з якими модератори граються в свободу слова, більше 50% опитаних українців проголосують за поступки #уйлу, яке в результаті знову всіх переграло й увійде в історію. А ми подякуємо трампу, Байдену, Обамі, Бушам, своїм батькам, самим собі, і будемо згадувати, як колись у нас було 52 мільйони громадян і Крим.
- до нового "ультиматуму" ?