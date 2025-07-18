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Новости Санкции США против России
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Барро: Ультиматум Трампа Путину - "замечательная новость", осталось 45 дней

Жан-Ноэль Барро о помощи Трампа Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал "отличной новостью" 50-дневный ультиматум Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Иоганном Вадефулем в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Это отличная новость - то, что президент Трамп дал Владимиру Путину 50 дней, а сейчас это уже 45 дней, чтобы остановить огонь или столкнуться со 100-процентной пошлиной для России и стран, которые продолжают торговать с ней, в частности, нефтью", - отметил Барро.

Барро также отметил, что Франция и Германия присоединились к новому пакету санкций против РФ, который разрабатывается в координации с США. Текущую ситуацию в Украине он охарактеризовал как "гораздо менее худшую", чем ожидалось полгода назад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Барро о 18-м пакете санкций ЕС: "Вместе с США мы принудим Путина к прекращению огня"

Французский министр подчеркнул, что РФ ведет колониальную войну, которая угрожает не только европейской, но и глобальной безопасности. Поддержка Украины, по его словам, должна включать санкции, оружие, финансы и политическое единство Запада.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ подвергнется высоким пошлинам и вторичным санкциям, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной, - Белый дом

Автор: 

путин владимир (31724) Трамп Дональд (6012) Барро Жан-Ноэль (44)


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Топ комментарии
+3
Насправді трамп дав #уйлу рівно стільки, скільки той і сам хотів для літнього наступу.
Як трамп раніше казав - треба дати побитись, як у хокеї? Отож.
Рашисти щось іще захоплять, закінчаться 50 днів, мине ще пару тижнів, трамп введе чергові смішні санкції, рашисти прийдуть на перемовини і висунуть той самий ультиматум, можливо, "поступляться" лише вимогою не мати іноземну зброю, трамп заявить Україні "Так чого вам ще треба, погоджуйтесь, інакше знову зупиню всі військові постачання".
Фронт почне валитись, а за таких обставин і з активним інформаційним бомбардуванням з боку ботів, яких є десятки навіть тут і з якими модератори граються в свободу слова, більше 50% опитаних українців проголосують за поступки #уйлу, яке в результаті знову всіх переграло й увійде в історію. А ми подякуємо трампу, Байдену, Обамі, Бушам, своїм батькам, самим собі, і будемо згадувати, як колись у нас було 52 мільйони громадян і Крим.
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18.07.2025 17:38 Ответить
+3
Який там ультиматум - поки потужний струс повітря
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18.07.2025 17:41 Ответить
+2
Якщо щодня рудому не нагадуватимуть про ультиматум, через 50 днів він скаже, що нічого такого не було.
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18.07.2025 17:51 Ответить
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Насправді трамп дав #уйлу рівно стільки, скільки той і сам хотів для літнього наступу.
Як трамп раніше казав - треба дати побитись, як у хокеї? Отож.
Рашисти щось іще захоплять, закінчаться 50 днів, мине ще пару тижнів, трамп введе чергові смішні санкції, рашисти прийдуть на перемовини і висунуть той самий ультиматум, можливо, "поступляться" лише вимогою не мати іноземну зброю, трамп заявить Україні "Так чого вам ще треба, погоджуйтесь, інакше знову зупиню всі військові постачання".
Фронт почне валитись, а за таких обставин і з активним інформаційним бомбардуванням з боку ботів, яких є десятки навіть тут і з якими модератори граються в свободу слова, більше 50% опитаних українців проголосують за поступки #уйлу, яке в результаті знову всіх переграло й увійде в історію. А ми подякуємо трампу, Байдену, Обамі, Бушам, своїм батькам, самим собі, і будемо згадувати, як колись у нас було 52 мільйони громадян і Крим.
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18.07.2025 17:38 Ответить
Який там ультиматум - поки потужний струс повітря
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18.07.2025 17:41 Ответить
Основную "дичь" в лентах ФБ генерирует ИИ! Но пока политики, на корпус, опережают ИИ по генерируемой "дичи" в информационных лентах!
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18.07.2025 17:45 Ответить
Формулювання «колоніальна війна» не має права звучати.Цим принижується масштабність війни та її геополітичне значення. А воно насправді- світове. Бо колонія ніколи не могла б впливати на міжнародну систему безпеки так, як це робить Україна. Вона захищає цю безпеку.Ми давним давно не колонія, а Путін поставив собі масштабні цілі по знищенню сусідньої держави та захопленню Європейського континенту.
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18.07.2025 17:49 Ответить
Якщо щодня рудому не нагадуватимуть про ультиматум, через 50 днів він скаже, що нічого такого не було.
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18.07.2025 17:51 Ответить
Здається, тут десь трампон протупив. Чому саме 50 діб? Чому не 350, 550? Ааа, зрозуміло; він потім подовжить цей термін (ну, як і до цього було).
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18.07.2025 17:56 Ответить
Франція вирішила обмежитись полум'яними заявами, а у реальних справах сподіватись, як завжди, на США.
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18.07.2025 17:59 Ответить
Проблема з цими ультиматумами у тому, що їх треба було оголошувати у 2022 році. А зараз, коли русня закупила все необхідне для війни, чхати вони на них хотіли.
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18.07.2025 18:01 Ответить
залишилось 45 днів
- до нового "ультиматуму" ?
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18.07.2025 18:11 Ответить
В принципі правильно тримати за язика рижого ********.
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18.07.2025 18:18 Ответить
 
 