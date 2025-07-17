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Новости Санкции США против России Мирное соглашение
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РФ столкнется с высокими пошлинами и вторичными санкциями, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной, - Белый дом

Белый дом предупредил Россию о жестких санкциях через 50 дней.

Россия столкнется с жесткими санкционными ограничениями, если в течение 50 дней не выполнит требования президента США Дональда Трампа о прекращении огня в войне против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как четко высказался президент [Трамп], если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирного соглашения по Украине, или если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими пошлинами, а также с вторичными санкциями", - подчеркнула она.

Левитт сказала, что страны, которые покупают нефть у России, также будут под санкциями. Это, как считают у Трампа, нанесет серьезный ущерб российской экономике.

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Пресс-секретарь Белого дома в очередной раз напомнила, что Трамп стремится к дипломатии в вопросе завершения войны.

"Президент хочет, чтобы эта война завершилась дипломатическими усилиями. Он настаивает на этом. Его администрация потратила много часов и много времени, пытаясь положить конец этой войне. Он стремится остановить убийства и сохранить жизни", - добавила она.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.

Автор: 

россия (96612) санкции (11667) Трамп Дональд (6003) война в Украине (5244) Ливитт Кэролайн (34)


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Топ комментарии
+7
АХАХХАХАХАХААХАХАХХАХАХА - краще камеді планети
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17.07.2025 21:50 Ответить
+7
В чому проблема спочатку ввести санкції та мита - з вимогою негайно припинити війну?
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17.07.2025 22:00 Ответить
+5
черeз 50 днів чи разів з 5 після цих 50 днів?
доня: склероз гарна штука - кожний ранок стільки новин....
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17.07.2025 21:56 Ответить
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АХАХХАХАХАХААХАХАХХАХАХА - краще камеді планети
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17.07.2025 21:50 Ответить
І не забереться з України - чи Трамп ше настільки не осмілів?
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17.07.2025 21:51 Ответить
Знову винен Трамп? Звичайно я в незахваті від його дій, але в нас є наш президент і його знають як Зеленського, а Трамп президент США. Я так розумію, що нафропровід, по якому кацапип перекачують нафту, в тому числі і до Угорщини через Україну Зеленський вже закрив, наклавши санкції? Тепер можна вимагати від США?
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17.07.2025 21:54 Ответить
США ж поки головний гравець в цьому дивному світі - от на нього й дивляться з нього питають
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17.07.2025 22:01 Ответить
Я розумію, і з самого початку повномасшабного нападу США нам допомагають і якби не вони, то України вже давно б не було. А що зробив, крім "великого крадівницства" і "що не втік" та шмарафону пан Зеленський за бюджетні гроші? Про нього в дописах жодної критики. Невже він все зробив і робить правильно?
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17.07.2025 22:04 Ответить
Шо зробив? - підняв на вищий рівень корупцію - бо в Україну пішли гроші допомоги і всі хто при ділах рішили затаритись
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17.07.2025 22:07 Ответить
Хто і де це сказав? Американців питали?
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17.07.2025 23:29 Ответить
А він згадає через 50 днів ? Чи скаже що то був сарказм?
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17.07.2025 21:52 Ответить
рижий чорт просто прікалываеца
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17.07.2025 21:53 Ответить
Щось в мене враження що "король то голий",і Трамп це розуміє що дієвих санкцій ввести і проконтролювати не можливо того і ставить терміни сподіваючись що якось вони вирішиться , і не доведеться вводити санкції які не зможуть виконувати ....
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17.07.2025 21:55 Ответить
черeз 50 днів чи разів з 5 після цих 50 днів?
доня: склероз гарна штука - кожний ранок стільки новин....
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17.07.2025 21:56 Ответить
А ці два президенти-пізд@боли дуже схожі між собою; один постійно казочки солодкі на ніч розповідає, а інший на увесь світ корчить з себе миротворця та підбиває кожного перехожого, щоби той його на Нобеля висунув.
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17.07.2025 21:58 Ответить
Ті санкції для кремля, як до сраки дверці. Давайте зброю
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17.07.2025 21:59 Ответить
Біг пес через овес не зашкодило ні псові ні вівсові
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17.07.2025 21:59 Ответить
"разве я такое говорил?"
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17.07.2025 21:59 Ответить
В чому проблема спочатку ввести санкції та мита - з вимогою негайно припинити війну?
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17.07.2025 22:00 Ответить
В тому, що погроза санкціями - і є вплив на ту сторону. А реальні введення - втрачають обидві сторони, більше, менше, але ОБИДВІ. Так зрозуміло?
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17.07.2025 22:06 Ответить
@ Через "50 днів" Тромб скаже, що передумав запроваджувати 100-відсоткові тарифи проти пітьми тому, що ***** хоче миру і не можна припиняти дипломатію.
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17.07.2025 22:03 Ответить
найстрашніша новина буде,
коли доня запросить бубу знову в Овальний кабінет!
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17.07.2025 22:06 Ответить
ні, не так...
коли буба знову напроситься на рандеву до доні в Овальний кабінет.
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17.07.2025 22:09 Ответить
А с какого дня начинается отсчет? Или каждый день по-новому?
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17.07.2025 22:07 Ответить
Так вже наче 48-ми.
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17.07.2025 22:08 Ответить
Ага. Рашисти навпаки сприйняли це як слабкість сша і радіють що Тампон дав їм ще 50 днів на захоплення нових територій і бомбардувань України. А там знову почнуть тягнути лямку з переговорами щоб Тампон дав новий дедлайн.
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17.07.2025 22:09 Ответить
Це будуть дуже руйнівні і нищівні санкції, чи ще гірше?
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17.07.2025 22:18 Ответить
А коли відлік почнеться? Бо вже тиждень незмінним залишаються 50 днів? ))
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17.07.2025 22:20 Ответить
Опять кино про море!? Робинзон.
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17.07.2025 22:21 Ответить
Пєши іщо , діду👍
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17.07.2025 22:24 Ответить
50 разів по 24 трампівські години - наші онуки не доживуть.
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17.07.2025 22:25 Ответить
2 тижні перетворились на 50 днів. 50 днів перетворяться на 4 роки. А що буде далі, тампона вже не обходить!
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17.07.2025 22:35 Ответить
Типу Трамп дав пуйлу дедлайн по окупації України
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17.07.2025 22:37 Ответить
нобелівську премію за піздьож
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17.07.2025 23:12 Ответить
Чому мовчать що помєрлова НЕ прийняли у якості посла? США відправило його восвоясі!
Топнули ніжкой і сказали присилайте кадрових дипломатів а не ларьочників !!!
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17.07.2025 23:34 Ответить
 
 