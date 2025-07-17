РФ столкнется с высокими пошлинами и вторичными санкциями, если за 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной, - Белый дом

Россия столкнется с жесткими санкционными ограничениями, если в течение 50 дней не выполнит требования президента США Дональда Трампа о прекращении огня в войне против Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как четко высказался президент [Трамп], если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирного соглашения по Украине, или если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, то она столкнется с очень высокими пошлинами, а также с вторичными санкциями", - подчеркнула она.

Левитт сказала, что страны, которые покупают нефть у России, также будут под санкциями. Это, как считают у Трампа, нанесет серьезный ущерб российской экономике.

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Пресс-секретарь Белого дома в очередной раз напомнила, что Трамп стремится к дипломатии в вопросе завершения войны.

"Президент хочет, чтобы эта война завершилась дипломатическими усилиями. Он настаивает на этом. Его администрация потратила много часов и много времени, пытаясь положить конец этой войне. Он стремится остановить убийства и сохранить жизни", - добавила она.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми пошлинами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

По данным WSJ, после того, как Россия в очередной раз обстреляла Украину поздно вечером 11 июля, президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Лидер США согласился с предложением о помощи Киеву.

В то же время Трамп до сих пор думает и надеется, что российский диктатор Владимир Путин настроен на мир.