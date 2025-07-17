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Новини Санкції США проти Росії Мирна угода щодо припинення війни
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РФ зазнає високих мит та вторинних санкцій, якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною, - Білий дім

Білий дім попередив Росію про жорсткі санкції через 50 днів

Росія зіткнеться з жорсткими санкційними обмеженнями, якщо протягом 50 днів не виконає вимоги президента США Дональда Трампа про припинення вогню у війні проти України. 

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як чітко висловився президент [Трамп], якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної угоди щодо України, або якщо Росія відмовиться законно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими митами, а також з вторинними санкціями", - наголосила вона.

Левітт сказала, що країни, які купують нафту у Росії, також будуть під санкціями. Це, як вважають у Трампа, завдасть серйозної шкоди російській економіці.

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Речниця Білого дому вкотре нагадала, що Трамп прагне до дипломатії у розв'язанні війни.

"Президент хоче, щоб ця війна завершилася дипломатичними зусиллями. Він наполягає на цьому.  Його адміністрація витратила багато годин і багато часу, намагаючись покласти край цій війні. Він прагне зупинити вбивства і зберегти життя", - додала вона.

Також читайте: Трамп є реалістом щодо Росії та прагне дипломатії для завершення війни в Україні, - Держдеп

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.

Автор: 

росія (66728) санкції (12395) Трамп Дональд (6484) війна в Україні (5281) Левітт Керолайн (34)


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Топ коментарі
+4
АХАХХАХАХАХААХАХАХХАХАХА - краще камеді планети
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17.07.2025 21:50 Відповісти
+3
черeз 50 днів чи разів з 5 після цих 50 днів?
доня: склероз гарна штука - кожний ранок стільки новин....
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17.07.2025 21:56 Відповісти
+3
В чому проблема спочатку ввести санкції та мита - з вимогою негайно припинити війну?
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17.07.2025 22:00 Відповісти
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АХАХХАХАХАХААХАХАХХАХАХА - краще камеді планети
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17.07.2025 21:50 Відповісти
І не забереться з України - чи Трамп ше настільки не осмілів?
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17.07.2025 21:51 Відповісти
Знову винен Трамп? Звичайно я в незахваті від його дій, але в нас є наш президент і його знають як Зеленського, а Трамп президент США. Я так розумію, що нафропровід, по якому кацапип перекачують нафту, в тому числі і до Угорщини через Україну Зеленський вже закрив, наклавши санкції? Тепер можна вимагати від США?
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17.07.2025 21:54 Відповісти
США ж поки головний гравець в цьому дивному світі - от на нього й дивляться з нього питають
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17.07.2025 22:01 Відповісти
Я розумію, і з самого початку повномасшабного нападу США нам допомагають і якби не вони, то України вже давно б не було. А що зробив, крім "великого крадівницства" і "що не втік" та шмарафону пан Зеленський за бюджетні гроші? Про нього в дописах жодної критики. Невже він все зробив і робить правильно?
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17.07.2025 22:04 Відповісти
Шо зробив? - підняв на вищий рівень корупцію - бо в Україну пішли гроші допомоги і всі хто при ділах рішили затаритись
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17.07.2025 22:07 Відповісти
А він згадає через 50 днів ? Чи скаже що то був сарказм?
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17.07.2025 21:52 Відповісти
рижий чорт просто прікалываеца
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17.07.2025 21:53 Відповісти
Щось в мене враження що "король то голий",і Трамп це розуміє що дієвих санкцій ввести і проконтролювати не можливо того і ставить терміни сподіваючись що якось вони вирішиться , і не доведеться вводити санкції які не зможуть виконувати ....
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17.07.2025 21:55 Відповісти
черeз 50 днів чи разів з 5 після цих 50 днів?
доня: склероз гарна штука - кожний ранок стільки новин....
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17.07.2025 21:56 Відповісти
А ці два президенти-пізд@боли дуже схожі між собою; один постійно казочки солодкі на ніч розповідає, а інший на увесь світ корчить з себе миротворця та підбиває кожного перехожого, щоби той його на Нобеля висунув.
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17.07.2025 21:58 Відповісти
Ті санкції для кремля, як до сраки дверці. Давайте зброю
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17.07.2025 21:59 Відповісти
Біг пес через овес не зашкодило ні псові ні вівсові
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17.07.2025 21:59 Відповісти
"разве я такое говорил?"
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17.07.2025 21:59 Відповісти
В чому проблема спочатку ввести санкції та мита - з вимогою негайно припинити війну?
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17.07.2025 22:00 Відповісти
В тому, що погроза санкціями - і є вплив на ту сторону. А реальні введення - втрачають обидві сторони, більше, менше, але ОБИДВІ. Так зрозуміло?
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17.07.2025 22:06 Відповісти
@ Через "50 днів" Тромб скаже, що передумав запроваджувати 100-відсоткові тарифи проти пітьми тому, що ***** хоче миру і не можна припиняти дипломатію.
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17.07.2025 22:03 Відповісти
найстрашніша новина буде,
коли доня запросить бубу знову в Овальний кабінет!
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17.07.2025 22:06 Відповісти
ні, не так...
коли буба знову напроситься на рандеву до доні в Овальний кабінет.
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17.07.2025 22:09 Відповісти
А с какого дня начинается отсчет? Или каждый день по-новому?
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17.07.2025 22:07 Відповісти
Так вже наче 48-ми.
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17.07.2025 22:08 Відповісти
Ага. Рашисти навпаки сприйняли це як слабкість сша і радіють що Тампон дав їм ще 50 днів на захоплення нових територій і бомбардувань України. А там знову почнуть тягнути лямку з переговорами щоб Тампон дав новий дедлайн.
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17.07.2025 22:09 Відповісти
Це будуть дуже руйнівні і нищівні санкції, чи ще гірше?
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17.07.2025 22:18 Відповісти
А коли відлік почнеться? Бо вже тиждень незмінним залишаються 50 днів? ))
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17.07.2025 22:20 Відповісти
Опять кино про море!? Робинзон.
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17.07.2025 22:21 Відповісти
Пєши іщо , діду👍
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17.07.2025 22:24 Відповісти
50 разів по 24 трампівські години - наші онуки не доживуть.
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17.07.2025 22:25 Відповісти
2 тижні перетворились на 50 днів. 50 днів перетворяться на 4 роки. А що буде далі, тампона вже не обходить!
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17.07.2025 22:35 Відповісти
Типу Трамп дав пуйлу дедлайн по окупації України
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17.07.2025 22:37 Відповісти
 
 