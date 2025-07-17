РФ зазнає високих мит та вторинних санкцій, якщо за 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною, - Білий дім

Росія зіткнеться з жорсткими санкційними обмеженнями, якщо протягом 50 днів не виконає вимоги президента США Дональда Трампа про припинення вогню у війні проти України.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як чітко висловився президент [Трамп], якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення вогню або мирної угоди щодо України, або якщо Росія відмовиться законно погодитися на припинення вогню, то вона зіткнеться з дуже високими митами, а також з вторинними санкціями", - наголосила вона.

Левітт сказала, що країни, які купують нафту у Росії, також будуть під санкціями. Це, як вважають у Трампа, завдасть серйозної шкоди російській економіці.

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Речниця Білого дому вкотре нагадала, що Трамп прагне до дипломатії у розв'язанні війни.

"Президент хоче, щоб ця війна завершилася дипломатичними зусиллями. Він наполягає на цьому. Його адміністрація витратила багато годин і багато часу, намагаючись покласти край цій війні. Він прагне зупинити вбивства і зберегти життя", - додала вона.

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив Росії "дуже суворими митами", якщо протягом 50 днів не вдасться досягнути мирної угоди щодо України.

За даними WSJ, після того, як Росія вкотре обстріляла Україну пізно ввечері 11 липня, президент США Дональд Трамп зателефонував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу. Лідер США погодився із пропозицією щодо допомоги Києву.

Водночас Трамп досі думає та сподівається, що російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир.