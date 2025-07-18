Барро о 18-м пакете санкций ЕС: "Вместе с США мы заставим Путина прекратить огонь"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро приветствовал принятие 18-го пакета санкций ЕС против России и отметил решающую роль Франции в этом процессе.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Барро назвал новый санкционный пакет "беспрецедентным", поскольку он направлен как против России, так и против третьих стран, поддерживающих агрессора.

"Франция сыграла решающую роль. Вместе с США мы принудим Владимира Путина к прекращению огня", - отметил он.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США должны нанести сокрушительный санкционный удар по России и тем, кто ее поддерживает, - Будрис