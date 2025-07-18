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Новости Санкции ЕС против России
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Барро о 18-м пакете санкций ЕС: "Вместе с США мы заставим Путина прекратить огонь"

Госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро приветствовал принятие 18-го пакета санкций ЕС против России и отметил решающую роль Франции в этом процессе.

Об этом он написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Барро назвал новый санкционный пакет "беспрецедентным", поскольку он направлен как против России, так и против третьих стран, поддерживающих агрессора.

"Франция сыграла решающую роль. Вместе с США мы принудим Владимира Путина к прекращению огня", - отметил он.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

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Автор: 

Евросоюз (17408) Барро Жан-Ноэль (44)


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Разом зі США ? - Трамп поки ганяє шарики
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18.07.2025 10:20 Ответить
Це добре, дякуємо, однак до припинення вогню його може примусити тільки високе мистецтво, концерт кабздону
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18.07.2025 10:23 Ответить
наівні. Його не зупинить ні 19-й, ні 20-й пакет. Тільки чорний.
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18.07.2025 10:25 Ответить
Цікаво як фіцу "умовили"?..
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18.07.2025 10:36 Ответить
Мова вже про звільнення окупованих територій не йде...припинення вогню,яке раша порушить на 18-й секунді і скаже,що то вогонь у відповідь...
Якби всі країни хоча б по 10%зробили те,що Україна робить,раша давно б в кордони садового кільця повернулася...а так все тимчасово..30 р тому ще з голоду подихала,а тепер півсвіту шантажує..
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18.07.2025 10:51 Ответить
...ключеве слово: умови закінчення війни.
Якщо пу погодиця на паузу в разі уникнення покарання і задоволенн, його хотєлок, то за допомогою пупсіка і сі збере сили і неолєдмінно посуне далі.
Чи є ще міжн.право?
чи жива та оон?
де вимога ген.ассамблеї до пу? де чітке визначення від оон, що пу загарбник, а не "визволитель" ісконних земель і "захисник" руzzкомовних від України... чи його бомби виборочно вбивать? де гарантія того, що він не посуне далі асвабаждать и защищать права руzzких на Заході, як він казав, що кордони расєї ніде не кінчаються...
Болючим пунктом в пакеті санкцій могла би стати заборона в загалі припинити видачу віз пуйлостанцім і заборона їм купувати активи і нерухомість= реальний залізний занавес.
...дієвий вплив на пу має тільки сі, тому що без його підтримки пу вже давно б здувся... як то було Казахстані
...один свісток з Піднебесной...і всі при своїх
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18.07.2025 10:57 Ответить
Щось видно, що примусалка ще не виросла, а *********, то завжди можна. Сховались суки за Україною і плещуть язиками
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18.07.2025 11:18 Ответить
 
 